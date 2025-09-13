Operário x Cuiabá: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Brasileiro Série B (14/09)

Operário x Cuiabá se enfrentam neste domingo, 14/09, em partida válida pela 26ª rodada da Série B. A bola rola às 16h no Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão da ESPN e Disney+.

O Operário vai a campo na 12ª posição com 34 pontos, ainda na briga para terminar a Série B entre os 10 primeiros colocados. Já o Cuiabá, na 6ª colocação com 37 pontos, quer se manter próximo ao G4 e seguir na luta pelo acesso à Série A.

Confira nosso palpite de Operário x Cuiabá, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Palpites do UOL Apostas para Operário x Cuiabá



Palpite 1. Menos de 2.5 gols - Odd de 1.41

- Odd de 1.41

Palpite 2. Vitória do Cuiabá - Odd de 3.80

- Odd de 3.80

Palpite 3. Menos de 9.5 escanteios - Odd de 1.78



** As cotações podem mudar a qualquer instante. Os valores mostrados aqui foram registrados no momento da criação deste palpite.

Operário e Cuiabá se enfrentam em duelo direto na parte intermediária da tabela da Série B. Os donos da casa precisam pontuar para se manter na zona de classificação, enquanto os visitantes querem consolidar a posição no G4.

O histórico recente mostra confronto equilibrado, mas as estatísticas atuais favorecem os palpites conservadores. Por conta disso, temos os três palpites acima para Operário x Cuiabá.

Palpites para Operário x Cuiabá que valem a pena

Para que você entenda melhor onde está apostando, nós vamos explicar cada uma das apostas recomendadas.

Menos de 2.5 gols (Baixo Risco)

As estatísticas defensivas sustentam essa aposta com firmeza. O Operário teve 56% dos jogos com menos de 2.5 gols na temporada, enquanto o Cuiabá registrou 60% dos confrontos com essa característica. A média combinada de gols das equipes é de 2.04, favorecendo jogos de poucos gols.

O Operário em casa tem defesa sólida, sofrendo apenas 0.58 gol por jogo, enquanto o Cuiabá como visitante marca apenas 0.77 gol por partida. A odd de 1.41 representa baixíssimo risco para essa aposta.

Vitória do Cuiabá (Alto Risco)

Embora seja uma aposta de risco, o Cuiabá tem melhor momento na temporada e superior qualidade técnica. O time mato-grossense não perde há quatro jogos e vem de vitória por 1 a 0 sobre o CRB em casa.

O histórico recente favorece o Cuiabá, que venceu o último confronto entre as equipes por 2 a 3 em maio de 2025. A odd de 3.80 oferece excelente valor para quem acredita na superioridade visitante.

Menos de 9.5 escanteios (Baixo Risco)

Ambas as equipes têm características defensivas que limitam as jogadas de ataque pelas laterais. O Operário em casa prioriza a organização defensiva, enquanto o Cuiabá como visitante costuma ser mais cauteloso.

O padrão de jogo das equipes sugere confronto mais fechado, com poucas oportunidades de finalização. A odd de 1.78 representa segurança para quem busca apostas conservadoras.

Desempenho recente do Operário

Na 12ª colocação com 34 pontos, o Operário vem de empate por 1 a 1 com o América-MG fora de casa. A equipe paranaense não perde há quatro jogos, mas precisa transformar empates em vitórias para brigar por posições melhores.



🟡 América-MG 1x1 Operário



✅ Operário 1x0 Coritiba



✅ Paysandu 1x2 Operário



🟡 Operário 0x0 Avaí



❌ Goiás 2x1 Operário



Desempenho recente do Cuiabá

Na 6ª colocação com 37 pontos, o Cuiabá vem de vitória por 1 a 0 sobre o CRB em casa. O Dourado está invicto há quatro jogos e quer manter a boa sequência para se consolidar no G4.



✅ Cuiabá 1x0 CRB



🟡 Ferroviária 2x2 Cuiabá



🟡 Cuiabá 2x2 Atlético-GO



🟡 Athletico-PR 1x1 Cuiabá



❌ Avaí 2x0 Cuiabá



Histórico entre Operário x Cuiabá

Nos confrontos recentes, Operário e Cuiabá se enfrentaram apenas uma vez nos últimos três anos. O último duelo terminou com vitória do Cuiabá por 2 a 3 em maio de 2025, evidenciando o equilíbrio entre as equipes.

Onde assistir Operário x Cuiabá – 14/09/2025

O jogo entre Operário x Cuiabá, válido pela 26ª rodada da Série B, acontecerá dia 14/09, às 16h (horário de Brasília) e terá transmissão da ESPN e Disney+.

Confira a ficha da partida: