Operário‑PR x Criciúma: Palpite, Odds e Onde Assistir - Brasileirão Série B

Operário‑PR e Criciúma se enfrentam na sexta-feira, 1º de agosto de 2025, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. O time da casa soma 23 pontos e ocupa o 13º lugar na Série B 2025, enquanto o Criciúma aparece em 6º, com 29 pontos, e sonha com o acesso à elite.

Neste texto você verá os melhores palpites para a partida, com destaque para odds baixas, médias e altas, além de mercados alternativos. Também trazemos as informações sobre onde assistir, prováveis escalações e o momento de cada equipe.

Palpites de Operário‑PR x Criciúma: Nossas 3 Melhores Dicas

O Criciúma tem campanha sólida, principalmente fora de casa, enquanto o Operário alterna bons e maus momentos. A tendência é de uma partida equilibrada, com boas chances para gols dos dois lados.



🎯 Ambas equipes marcam: Sim - odd 1.95

🎯 Dupla Chance: Criciúma ou empate (X2) - odd 1.80

🎯 Mais de 1,5 gols na partida - odd 1.60



Palpites Alternativos Operário‑PR x Criciúma

Aqui as sugestões para quem busca apostas com maior risco, mas também mais retorno:



🎯 Handicap asiático Operário +0,5 - odd 2.20

🎯 Total de escanteios: Mais de 9,5 - odd 2.50

🎯 Placar exato no intervalo: Empate 0‑0 - odd 3.30



💰 Palpites de Odds Baixas (1.10-2.49)



🔵 Dupla chance (Criciúma ou empate) - odd 1.80

🟢 Ambas marcam: Sim - odd -1.95

🟡 Operário‑PR marca pelo menos um gol - odd 1.70



⚖️ Palpites de Odds Médias (2.50-4.99)



🔵 Handicap Operário +0,5 - odd 2.20

🟢 Total de gols acima de 2,5 - odd 3.10

🟡 Empate exato no intervalo 0‑0 - odd 3.30



🚀 Palpites de Odds Altas (5.00-12.00)



🔵 Vitória do Criciúma por 2 a 1 - odd 6.00

🟢 Total de cartões: Mais de 3,5 - odd 5.50

🟡 Primeiro a marcar: Criciúma - odd 5.00



Informações do Jogo: Operário‑PR x Criciúma - Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Operário‑PR x Criciúma - Brasileirão Série B



📅 Data: 01/08/25



⏰ Horário: 21h30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa‑PR



📺 Transmissão: ESPN e Disney+



Como Operário‑PR e Criciúma Chegam Para o Confronto

Operário‑PR

O Operário tenta se firmar no meio da tabela, somando 23 pontos. A equipe vem de uma sequência de quatro empates e uma vitória nas últimas cinco rodadas. Em casa, apresenta bom desempenho defensivo, sofrendo menos de um gol por jogo. A oscilação ofensiva, porém, impede uma campanha mais sólida.

Criciúma

O Criciúma está no G-6 com 29 pontos e vem de quatro vitórias consecutivas, incluindo triunfos fora de casa. A defesa tem sido eficiente, com média inferior a um gol sofrido por partida. A equipe catarinense quer manter a consistência para se manter próxima do G-4 e brigar pelo acesso.

Prováveis Escalações

Provável escalação do Operário-PR: Elias; Gabriel Souza, Joseph, Miranda e Cristiano; Índio, Zuluaga, Thiaguinho (Brenno) e Boschilia; Rodrigo Rodrigues e Vinicius Mingotti.

Provável escalação do Criciúma: Alisson; Benevenuto, Rodrigo e Castán; Marcinho, M.Trindade, Gui Lobo, Jhonata Robert e Felipinho; Diego Gonçalves e Nicolas.

Apostas devem ser feitas com responsabilidade. Saiba mais sobre o Jogo Responsável.