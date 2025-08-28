Assine UOL
Operário-PR x Coritiba Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Serie B (29/08)

Publicado
28.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
4 min

Operário-PR e Coritiba se enfrentam nesta sexta-feira, 29 de agosto de 2025, em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece a partir das 19h (horário de Brasília) no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.


O confronto entre Operário-PR e Coritiba terá transmissão exclusiva pela ESPN e Disney+, garantindo que os torcedores possam acompanhar todos os lances do duelo que promete ser acirrado.


Confira nossos palpites de Operário-PR x Coritiba, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje.


Palpites de Operário-PR x Coritiba: Nossas 3 Melhores Dicas


Ao analisar Operário-PR x Coritiba, percebemos que ambas as equipes vêm de resultados distintos em suas últimas partidas. O Operário-PR busca manter a boa fase jogando em casa, enquanto o Coritiba almeja pontuar fora de seus domínios para subir na tabela.


Para construir nossos palpites, levamos em consideração o momento atual das equipes e o histórico recente em confrontos diretos. A força do mando de campo do Operário-PR é um fator relevante, assim como a capacidade de reação do Coritiba.



  • 🎯 Vitória do Operário-PR - odd 2.30

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 2.20


Palpites Alternativos Operário-PR x Coritiba


Para apostadores que buscam mercados com um pouco mais de risco e potencial de retorno, separamos algumas opções alternativas. Estes mercados podem ser interessantes para quem acompanha de perto a performance das equipes.


Analisando as estatísticas de ambos os times, vemos que são capazes de criar oportunidades de gol. O Coritiba, em particular, tem mostrado uma boa capacidade ofensiva em alguns jogos.



  • 🎯 Resultado Correto: 2-1 para o Operário-PR - odd 7.50

  • 🎯 Ambos Marcam no 1º Tempo - odd 3.10


Super Palpites Operário-PR x Coritiba



  • 🚀 Vitória do Operário-PR com Ambas Marcam - odd 4.80


💰 Palpites de Odds Baixas Operário-PR x Coritiba



  • 🔵 Vitória do Operário-PR - odd 2.30

  • 🟢 Total de Gols Acima de 1.5 - odd 1.45

  • 🟡 Dupla Chance: Operário-PR ou Empate - odd 1.30


⚖️ Palpites de Odds Médias Operário-PR x Coritiba



  • 🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.95

  • 🟢 Handicap Asiático: Operário-PR -0.25 - odd 2.05

  • 🟡 Total de Gols Ímpar - odd 1.90


🚀 Palpites de Odds Altas Operário-PR x Coritiba



  • 🔵 Resultado Correto: 2-1 para o Operário-PR - odd 7.50

  • 🟢 Marcador do Primeiro Gol: [Nome de um atacante relevante do Operário-PR] - odd 5.50

  • 🟡 Coritiba marca no 2º Tempo - odd 3.20


Operário-PR x Coritiba: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Operário-PR x Coritiba - Série B 2025

  • 📅 Data: 29/08/2025

  • Horário: 19:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa

  • 📺 Transmissão: Premiere


Como Operário-PR e Coritiba Chegam Para o Confronto


O Operário-PR chega para este confronto buscando consolidar sua força em casa na Série B. A equipe quer aproveitar o apoio da torcida para somar mais três pontos e seguir subindo na tabela da competição.


Já o Coritiba almeja um resultado positivo fora de casa para melhorar sua situação na classificação. O time busca mostrar consistência e eficiência para pontuar contra um adversário direto.


Últimos Jogos do Operário-PR


O Operário-PR vem de um momento em que alterna bons e maus resultados. A equipe demonstrou capacidade de vencer jogos importantes, mas também teve tropeços que impediram uma maior ascensão na Série B.


Nos últimos cinco jogos, o time do Paraná teve duas vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe tem um ataque que consegue furar defesas, mas que pode sofrer gols.



  • ✅ Paysandu 1x2 Operário - Série B

  • 🟡 Operário-PR 0x0 Avai - Série B

  • ❌ Goias 2x1 Operario-PR - Série B

  • ✅ Operário-PR 1x0 Criciuma - Série B

  • 🟡 Ferroviária 0x 0 Operario-PR - Série B


Últimos Jogos do Coritiba


O Coritiba tem mostrado uma evolução em seu desempenho recente, buscando se firmar na parte de cima da tabela da Série B. A equipe vem de uma sequência onde conseguiu bons resultados, demonstrando um futebol mais consistente.


Nos últimos cinco jogos, o Coritiba obteve três vitórias e dois empates. A força ofensiva do time tem sido um destaque, com jogadores capazes de decidir partidas.



  • 🟡 Coritiba 0x0 Remo - Série B

  • ✅ Novorizontino 1x2 Coritiba - Série B

  • 🟡 Coritiba 0x0 Chapecoense - Série B

  • ✅ Vila Nova 1x2 Coritiba - Série B

  • 🟡 Coritiba 1x0 Amazonas - Série B


Nossa Opinião para Operário-PR x Coritiba


Acreditamos que Operário-PR x Coritiba será um jogo equilibrado, com as equipes buscando a vitória. O fator casa pode pesar para o lado do Operário-PR, mas o Coritiba tem mostrado poder de reação.


A expectativa é de um confronto onde ambas as equipes criem chances de gol, o que pode levar a um placar com alguns gols. A definição ficará por detalhes táticos e individuais.

Operario-PR x Coritiba: Palpite do Dia

Operario-PR x Coritiba: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Operario-PR x Coritiba: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2025 Serie B
Coritiba
2 - 0
Operario-PR
2025 Paranaense - 1
Coritiba
1 - 1
Operario-PR
2024 Serie B
Operario-PR
2 - 1
Coritiba
2024 Serie B
Coritiba
3 - 0
Operario-PR
2024 Paranaense - 1
Coritiba
4 - 0
Operario-PR

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

