Operário-PR x Coritiba Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Serie B (29/08)

Operário-PR e Coritiba se enfrentam nesta sexta-feira, 29 de agosto de 2025, em partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece a partir das 19h (horário de Brasília) no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

O confronto entre Operário-PR e Coritiba terá transmissão exclusiva pela ESPN e Disney+, garantindo que os torcedores possam acompanhar todos os lances do duelo que promete ser acirrado.

Confira nossos palpites de Operário-PR x Coritiba, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje.

Palpites de Operário-PR x Coritiba: Nossas 3 Melhores Dicas

Ao analisar Operário-PR x Coritiba, percebemos que ambas as equipes vêm de resultados distintos em suas últimas partidas. O Operário-PR busca manter a boa fase jogando em casa, enquanto o Coritiba almeja pontuar fora de seus domínios para subir na tabela.

Para construir nossos palpites, levamos em consideração o momento atual das equipes e o histórico recente em confrontos diretos. A força do mando de campo do Operário-PR é um fator relevante, assim como a capacidade de reação do Coritiba.



🎯 Vitória do Operário-PR - odd 2.30

🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.95

🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 2.20



Palpites Alternativos Operário-PR x Coritiba

Para apostadores que buscam mercados com um pouco mais de risco e potencial de retorno, separamos algumas opções alternativas. Estes mercados podem ser interessantes para quem acompanha de perto a performance das equipes.

Analisando as estatísticas de ambos os times, vemos que são capazes de criar oportunidades de gol. O Coritiba, em particular, tem mostrado uma boa capacidade ofensiva em alguns jogos.



🎯 Resultado Correto: 2-1 para o Operário-PR - odd 7.50

🎯 Ambos Marcam no 1º Tempo - odd 3.10



Super Palpites Operário-PR x Coritiba



🚀 Vitória do Operário-PR com Ambas Marcam - odd 4.80



💰 Palpites de Odds Baixas Operário-PR x Coritiba



🔵 Vitória do Operário-PR - odd 2.30

🟢 Total de Gols Acima de 1.5 - odd 1.45

🟡 Dupla Chance: Operário-PR ou Empate - odd 1.30



⚖️ Palpites de Odds Médias Operário-PR x Coritiba



🔵 Ambos Marcam Sim - odd 1.95

🟢 Handicap Asiático: Operário-PR -0.25 - odd 2.05

🟡 Total de Gols Ímpar - odd 1.90



🚀 Palpites de Odds Altas Operário-PR x Coritiba



🔵 Resultado Correto: 2-1 para o Operário-PR - odd 7.50

🟢 Marcador do Primeiro Gol: [Nome de um atacante relevante do Operário-PR] - odd 5.50

🟡 Coritiba marca no 2º Tempo - odd 3.20



Operário-PR x Coritiba: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Operário-PR x Coritiba - Série B 2025

📅 Data: 29/08/2025

⏰ Horário: 19:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa

📺 Transmissão: Premiere



Como Operário-PR e Coritiba Chegam Para o Confronto

O Operário-PR chega para este confronto buscando consolidar sua força em casa na Série B. A equipe quer aproveitar o apoio da torcida para somar mais três pontos e seguir subindo na tabela da competição.

Já o Coritiba almeja um resultado positivo fora de casa para melhorar sua situação na classificação. O time busca mostrar consistência e eficiência para pontuar contra um adversário direto.

Últimos Jogos do Operário-PR

O Operário-PR vem de um momento em que alterna bons e maus resultados. A equipe demonstrou capacidade de vencer jogos importantes, mas também teve tropeços que impediram uma maior ascensão na Série B.

Nos últimos cinco jogos, o time do Paraná teve duas vitórias, dois empates e uma derrota. A equipe tem um ataque que consegue furar defesas, mas que pode sofrer gols.



✅ Paysandu 1x2 Operário - Série B



🟡 Operário-PR 0x0 Avai - Série B



❌ Goias 2x1 Operario-PR - Série B



✅ Operário-PR 1x0 Criciuma - Série B



🟡 Ferroviária 0x 0 Operario-PR - Série B



Últimos Jogos do Coritiba

O Coritiba tem mostrado uma evolução em seu desempenho recente, buscando se firmar na parte de cima da tabela da Série B. A equipe vem de uma sequência onde conseguiu bons resultados, demonstrando um futebol mais consistente.

Nos últimos cinco jogos, o Coritiba obteve três vitórias e dois empates. A força ofensiva do time tem sido um destaque, com jogadores capazes de decidir partidas.



🟡 Coritiba 0x0 Remo - Série B



✅ Novorizontino 1x2 Coritiba - Série B



🟡 Coritiba 0x0 Chapecoense - Série B



✅ Vila Nova 1x2 Coritiba - Série B



🟡 Coritiba 1x0 Amazonas - Série B



Nossa Opinião para Operário-PR x Coritiba

Acreditamos que Operário-PR x Coritiba será um jogo equilibrado, com as equipes buscando a vitória. O fator casa pode pesar para o lado do Operário-PR, mas o Coritiba tem mostrado poder de reação.

A expectativa é de um confronto onde ambas as equipes criem chances de gol, o que pode levar a um placar com alguns gols. A definição ficará por detalhes táticos e individuais.