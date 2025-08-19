Assine UOL
Operario-PR
Serie B - Brazil
Estádio Germano Krüger
Avai
Operário x Avaí Palpite; Onde Assistir e Escalações; Série B (22/08)

Em um duelo pela parte de cima da tabela da Série B, Operário e Avaí se enfrentam pela 22ª rodada da competição. O jogo será nesta terça-feira (22/08), às 19:30 (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, com transmissão da ESPN e Disney+.


O Operário, que quer subir na tabela, e o Avaí, que quer se consolidar no G8, tem ambições parecidas. A vitória é fundamental para os dois lados, e o duelo promete ser de muita emoção.


Neste artigo você encontrará os palpites Operário x Avaí, além de uma análise completa das equipes, as prováveis escalações e as informações de transmissão. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja também nossos melhores palpites.


Palpites para o Operário x Avaí


Nossa análise aponta um favoritismo para o Operário. A equipe da casa tem um retrospecto melhor e uma defesa sólida, o que pode ser o diferencial para a partida.



  • Resultado Final: Operário - odd de 2.15

  • Ambos os Times Marcam: Não - odd de 1.52

  • Total de Escanteios: Acima de 9.5 - odd de 1.67


As estatísticas mostram que o Operário tem uma defesa sólida em casa, com média de apenas 0.6 gols sofridos por jogo. Já o Avaí tem um ataque com dificuldades para marcar fora de casa. Por isso, o palpite de Ambos os Times Marcam: Não (odd 1.52) é uma boa opção.


Análise de Operário x Avaí


O Operário entra em campo na 14ª posição da Série B, com 26 pontos. Já o Avaí está em 8º lugar, com 32 pontos, o que o coloca no G8. A diferença de pontos e a necessidade de vitória tornam este um confronto decisivo.


Momento do Operário


O Operário tem um retrospecto recente de altos e baixos, com uma derrota e uma vitória nos últimos dois jogos. No entanto, a equipe tem um bom desempenho em casa, com 5 vitórias em 10 jogos. A defesa é o ponto forte do time em casa, com 60% das partidas sem sofrer gols.


Momento do Avaí


O Avaí vive uma fase de estabilidade, com uma vitória e dois empates em seus últimos três jogos. O time tem um ataque eficiente, com uma média de 1.4 gols por partida, mas a defesa é um pouco mais vulnerável, o que pode ser um problema contra o Operário.


O que esperar da Partida


Com o Operário jogando em casa e buscando os três pontos, a equipe deve começar o jogo com bastante intensidade. O Avaí, por sua vez, deve tentar se defender e aproveitar as chances no contra-ataque. A expectativa é de uma vitória do Operário, que tem tudo para se impor e conquistar os três pontos.


 

Operario-PR x Avai: Palpite do Dia

Operario-PR x Avai: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Operario-PR x Avai: Confrontos Diretos

2 Vitórias
0 Empates
3 Vitórias
2025 Serie B
Avai
1 - 0
Operario-PR
2024 Serie B
Avai
1 - 0
Operario-PR
2024 Serie B
Operario-PR
1 - 0
Avai
2023 Friendlies Clubs
Operario-PR
0 - 1
Avai
2021 Serie B
Operario-PR
2 - 1
Avai

Histórico Recente e Estatísticas


O histórico recente do confronto é bastante equilibrado, com três vitórias para o Operário e três para o Avaí nos últimos seis jogos.


Últimos 5 jogos do Operário



  • ❌ Goiás 2x1 Operário

  • ✅ Operário 1x0 Criciúma

  • 🟡 Ferroviária 0x0 Operário

  • ✅ Operário 3x0 Atlético-GO

  • 🟡 Operário 1x1 CRB


Últimos 5 jogos do Avaí



  • ✅ Avaí 2x0 Cuiabá

  • 🟡 Novorizontino 1x1 Avaí

  • ✅ Avaí 5x0 Botafogo-SP

  • ❌ Remo 2x1 Avaí

  • 🟡 Avaí 1x1 Vila Nova


Onde Assistir ao Vivo


A partida entre Operário e Avaí, válida pela 22ª rodada do Brasileirão Série B 2025, terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). O duelo acontece no Estádio Germano Krüger a partir das 19:30 (horário de Brasília).



  • ⚽️ Jogo: Operário x Avaí

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+

  • 📅 Data: 22/08/2025

  • Horário: 19:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Germano Krüger


Lembre-se sempre de apostar com consciência e seguir os bons hábitos do Jogo Responsável.

UOL - Admin

Palpites

