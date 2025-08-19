Operário x Avaí Palpite; Onde Assistir e Escalações; Série B (22/08)

Em um duelo pela parte de cima da tabela da Série B, Operário e Avaí se enfrentam pela 22ª rodada da competição. O jogo será nesta terça-feira (22/08), às 19:30 (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, com transmissão da ESPN e Disney+.

O Operário, que quer subir na tabela, e o Avaí, que quer se consolidar no G8, tem ambições parecidas. A vitória é fundamental para os dois lados, e o duelo promete ser de muita emoção.

Neste artigo você encontrará os palpites Operário x Avaí, além de uma análise completa das equipes, as prováveis escalações e as informações de transmissão. Se você gosta de acompanhar dicas de apostas, veja também nossos melhores palpites.

Palpites para o Operário x Avaí

Nossa análise aponta um favoritismo para o Operário. A equipe da casa tem um retrospecto melhor e uma defesa sólida, o que pode ser o diferencial para a partida.



Resultado Final: Operário - odd de 2.15

Ambos os Times Marcam: Não - odd de 1.52

Total de Escanteios: Acima de 9.5 - odd de 1.67



As estatísticas mostram que o Operário tem uma defesa sólida em casa, com média de apenas 0.6 gols sofridos por jogo. Já o Avaí tem um ataque com dificuldades para marcar fora de casa. Por isso, o palpite de Ambos os Times Marcam: Não (odd 1.52) é uma boa opção.

Análise de Operário x Avaí

O Operário entra em campo na 14ª posição da Série B, com 26 pontos. Já o Avaí está em 8º lugar, com 32 pontos, o que o coloca no G8. A diferença de pontos e a necessidade de vitória tornam este um confronto decisivo.

Momento do Operário

O Operário tem um retrospecto recente de altos e baixos, com uma derrota e uma vitória nos últimos dois jogos. No entanto, a equipe tem um bom desempenho em casa, com 5 vitórias em 10 jogos. A defesa é o ponto forte do time em casa, com 60% das partidas sem sofrer gols.

Momento do Avaí

O Avaí vive uma fase de estabilidade, com uma vitória e dois empates em seus últimos três jogos. O time tem um ataque eficiente, com uma média de 1.4 gols por partida, mas a defesa é um pouco mais vulnerável, o que pode ser um problema contra o Operário.

O que esperar da Partida

Com o Operário jogando em casa e buscando os três pontos, a equipe deve começar o jogo com bastante intensidade. O Avaí, por sua vez, deve tentar se defender e aproveitar as chances no contra-ataque. A expectativa é de uma vitória do Operário, que tem tudo para se impor e conquistar os três pontos.