Operário x Atlético-GO: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Série B 2025 (22/07)

Nesta terça-feira, 22/07, Operário e Atlético Goianiense se enfrentam em duelo válido pela 18ª rodada da Série B 2025. A bola rola às 19h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, com transmissão ao vivo da Disney+. A seguir, você confere onde assistir, as escalações prováveis e os melhores palpites para o Operário x Atlético-GO.

Operário x Atlético-GO Palpite





Mercado

Gols

Ambas marcam

Cartões:



Palpite

Menos de 2.5 gols

Não

Mais de 4.5



Odds

1.44 na Bet365

1.63 na Betnacional

1.66 na Bet365









O Operário vive um momento delicado na temporada, com apenas uma vitória nos últimos 10 jogos e pressão crescente sobre o técnico Alex. A equipe está na 15ª colocação e apenas um ponto acima da zona de rebaixamento. Já o Atlético GO também atravessa fase instável e demitiu o treinador após a derrota para o Criciúma. O clube goiano ocupa o 12º lugar, mas segue longe do desempenho esperado para quem mirava o acesso.

Confira nosso palpite de Operário x Atlético GO, saiba onde assistir ao vivo e veja as prováveis escalações para este confronto.

👉 Veja também os Palpites de hoje

Operário x Atlético GO Palpite



Menos de 2.5 gols na partida - odd pagando 1.44 na Bet365



Ambas equipes marcam: Não - odd pagando 1.63 na Betnacional



Total de cartões: mais de 4.5 - odd pagando 1.66 na Bet365



Para as apostas em Operário x Atlético GO, nós sugerimos esses três palpites baseados nas estatísticas recentes da Série B 2025. Como você verá abaixo, os dois times vivem momentos complicados no campeonato, o que pode indicar um duelo mais truncado e de poucas chances claras de gol.

Operário e Atlético GO se enfrentam pressionados pelos resultados recentes. O time da casa vem de sequência negativa e tem média baixa de gols, enquanto os visitantes também têm mostrado pouca força ofensiva fora de casa.

Menos de 2.5 gols - odd pagando 1.44

Nos últimos 10 jogos de cada equipe, a média de gols totais tem sido baixa. O Operário marcou apenas 1.06 gol por partida, enquanto o Atlético-GO também tem 1.06 de média. Além disso, 53% dos jogos do Operário e 71% dos jogos do Atlético-GO terminaram com menos de 2.5 gols.

Ambos os ataques têm sido ineficientes, com vários jogos sem balançar as redes. A tendência para mais um confronto com placar magro é alta, especialmente pela postura mais conservadora das equipes.

Ambas equipes marcam: Não - odd pagando 1.63

Tanto Operário quanto Atlético-GO passaram em branco em boa parte dos jogos. O time paranaense não marcou em 35% dos jogos, enquanto os goianos falharam em 29%. Além disso, os dois sofreram gols em mais da metade dos confrontos recentes, mas em momentos separados.

Isso mostra que, quando um dos lados consegue marcar, normalmente o outro não reage. Em jogos tensos e decisivos, esse tipo de cenário se repete com frequência.

Mais de 4.5 cartões no total - odd pagando 1.66

A necessidade de pontuar pode elevar a tensão em campo. O Operário briga contra a zona da degola e o Atlético-GO quer provar força após mudança de comando. Em média, os jogos dessas equipes têm sido físicos, com alta média de faltas e pressão dos dois lados.

Nos jogos recentes, ambos já apresentaram situações com mais de cinco cartões, o que reforça a expectativa de clima quente no Germano Krüger.

Operário x Atlético GO - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Operário x Atlético GO ao vivo pelo Disney+. A partida está marcada para às 19h desta terça-feira (22/07), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

Tudo o que você precisa saber de Operário x Atlético GO:



⚽️ Confronto: Operário x Atlético GO – Série B



📅 Data: 22/07/2025



⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Germano Krüger, Ponta Grossa (PR)



📺 Onde vai passar Operário x Atlético GO: Disney+ (streaming)



Operário x Atlético GO - Últimos jogos Entre Os Times



Operário 1x1 Atlético-GO (Série B 2019)



Atlético-GO 4x2 Operário (Série B 2019)



Operário x Atlético GO: Quem Ganha? - Melhores Odds

O Operário tem 42,6% de probabilidade de vencer nesta terça-feira, com odd de @2.35 na Superbet. Isso porque tem leve vantagem por conta do fator casa e apoio da torcida.



Operário vence – Odd @2.35 na Superbet



Empate – Odd @2.90 na Superbet



Atlético GO vence – Odd @3.35 na Superbet



👉 Entenda melhor o que são odds e como funcionam nas apostas esportivas.