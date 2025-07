Operário MS x Cianorte: Palpite, Onde Assistir - Série D 2025 (26/07)

Operário MS e Cianorte se enfrentam neste sábado, 26/07, em partida válida pela 14ª rodada da primeira fase do Brasileirão Série D.

A bola rola às 16h00 (horário de Brasília) no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande-MS, e você pode conferir a seguir todas as odds e dicas desse jogo de hoje, que terá transmissão no streaming da TV Brasil e no canal do YouTube do portal Metrópoles.

O Operário MS entra pressionado pela necessidade de vitória para seguir sonhando com a classificação no grupo G, onde aparece na sexta colocação com 14 pontos. Já o Cianorte está mais confortável: soma 19 pontos e ocupa a terceira posição.

Confira nosso palpite, estatísticas e onde assistir ao vivo.

Operário MS x Cianorte Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1. Menos de 2,5 gols - odd pagando 1.66 na Bet365

Palpite 2. Empate ao intervalo - odd pagando 2.10 na Superbet

Palpite 3. Resultado exato: 1-1 - odd pagando 6.00 na Novibet



Para as apostas em Operário MS x Cianorte sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes na temporada 2025.

Palpite 1. Menos de 2,5 gols - odd pagando 1.66

As estatísticas do confronto mostram uma forte tendência de poucos gols. O Operário MS teve menos de 2,5 gols em 70% de seus jogos, e o Cianorte registrou esse cenário em 50% das partidas.

O último confronto direto entre eles terminou com placar mínimo: vitória do Cianorte por 1 a 0.

Palpite 2. Empate ao intervalo - odd pagando 2.10

A análise dos tempos mostra que os primeiros 45 minutos tendem a ser travados. O Operário teve quatro empates no intervalo nas últimas oito partidas como mandante.

Do outro lado, o Cianorte também registrou quatro empates no intervalo nos últimos oito jogos fora.

Leia mais: O que são odds nas apostas: Aprenda o significado, tipos e como calcular

Palpite 3. Resultado exato: 1-1 - odd pagando 6.00

Este é um palpite de risco mais alto, mas com retorno bem interessante. A combinação de defesas mais organizadas e ataques pouco eficazes faz do 1-1 um resultado plausível.

Nas últimas seis partidas do Operário em casa, o placar de 1-1 ocorreu em 33% delas. Para quem busca odds mais altas, essa aposta pode ser válida.

Operário MS x Cianorte - Onde Assistir Ao vivo

Você pode assistir a Operário MS x Cianorte no streaming da TV Brasil e também no canal do YouTube do portal Metrópoles.

A partida está marcada para às 16h00 deste sábado, no Estádio Jacques da Luz. Confira mais detalhes na nossa seção de onde assistir.

⚽️ Confronto: Operário MS x Cianorte - Série D 2025

📅 Data: 26/07/2025

⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Jacques da Luz, Campo Grande-MS

📺 Onde vai passar: streaming da TV Brasil e canal do YouTube do Metrópoles



Operário MS x Cianorte - Últimos 5 jogos Entre Os Times



19/04/2025 - Cianorte 1-0 Operário MS (Série D 2025)



15/05/2023 - Cianorte 0-0 Operário MS (Série D 2023)



Operário MS x Cianorte: quem ganha? - Melhores odds

O Cianorte tem 44,4% de probabilidade de vencer o jogo deste sábado. Isso porque apresenta melhor campanha, venceu o último confronto entre os dois times e tem defesa menos vulnerável. No entanto, o equilíbrio do grupo e o mando do Operário nivelam as odds.



Operário MS ganha - Odd de 2.90 na Superbet



Empate - Odd de 3.00 na Superbet



Cianorte ganha - Odd de 2.25 na Superbet



Lembre‑se sempre que apostas são forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.