Operario Ferroviario x Goiatuba EC: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie D - 28/06

Confira palpites e saiba onde assistir Operario Ferroviario x Goiatuba EC, jogo no Estádio Estadual Jacques da Luz, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, válido pela Serie D. A partida será realizada no dia 28 de junho de 2025, às 16:00.

Na parte oposta da tabela, Operário e Goiatuba se enfrentam em um duelo com objetivos bem distintos. O time sul-mato-grossense vive um momento difícil, ocupando a última posição do grupo com apenas 6 pontos, pior ataque (7 gols) e uma das defesas mais vazadas (16 sofridos).

Já o Goiatuba aparece na vice-liderança com 14 pontos e um dos melhores ataques da chave (17 gols marcados). A equipe goiana busca consolidar sua posição, enquanto o Operário tenta reagir para escapar da lanterna e manter esperanças de classificação.

Operario Ferroviario x Goiatuba EC - Palpites - Serie D





⚽ Ambas as equipes marcam (BTTS) - Sim (~2.05)

Ambos os times marcaram em 75 % dos jogos da temporada, com expectativa de participação ofensiva de ambos







🏁 Resultado Final – Vitória Goiatuba) - (~1.42)

O Goiatuba tem estabilidade e pontua bem fora.







⬆️ Over/Under 2.5 gols - Over 2.5 (~2.30)

O mercado aponta para mais de 2,5 gols em grande parte dos jogos e odds refletem a tendência





Operario Ferroviario x Goiatuba EC - Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.