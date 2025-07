Flamengo x Atlético-MG: Onde está passando?, Copa do Brasil, 31/07

Flamengo e Atlético-MG disputam vaga para a próxima fase da Copa do Brasil. A primeira partida válida pelas oitavas de final acontece no Estádio do Maracanã. Quer saber onde tá passando o jogo do Flamengo? Você pode acompanhar ao vivo através do Sportv (tv por assinatura), do Premiere (pay per view) ou pelo Globoplay (streaming).

Flamengo x Atlético-MG: Onde está passando?

A partida tem transmissão ao vivo no Brasil pelas seguintes plataformas: