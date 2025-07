Como Assistir Santos x Flamengo Ao Vivo pela 14ª rodada do Brasileirão 2025

Como chegam os times

Santos

O Santos vive um momento delicado na temporada. Com 12 pontos e na 16ª colocação, o clube está empatado com o Vitória, primeiro dentro da zona de rebaixamento. O risco de queda é alto: 36,9% segundo a UFMG. A sequência recente preocupa: são 3 derrotas nos últimos 5 jogos.

A equipe vem de dois resultados negativos após a paralisação do Brasileirão para o Mundial de Clubes. A crise no setor ofensivo persiste: nove jogadores foram testados na camisa 9 no ano, sem sucesso. Guilherme, artilheiro da equipe na temporada, tem apenas 2 gols no Brasileirão e joga na ponta, não no centro do ataque.

Outro desafio é a instabilidade técnica. Após a demissão de Pedro Caixinha, Cléber Xavier assumiu o comando em abril e ainda busca dar consistência ao time. A rotação do elenco é prejudicada por desfalques constantes, especialmente no setor defensivo.

Com Neymar voltando de lesão e Guilherme sendo o destaque com 3 gols no Brasileirão, a equipe tenta encontrar forças na Vila para reagir contra o líder.