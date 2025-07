Como Assistir Palmeiras x Mirassol Ao Vivo pela 14ª rodada do Brasileirão 2025

Palmeiras e Mirassol entram em campo nesta quarta-feira, 16/07, para medir forças na 14ª rodada do Brasileirão 2025. A disputa ocorrerá no Allianz Parque, em São Paulo, e será exibida pelo Premiere.

O confronto marca um momento histórico para ambas as equipes. O Palmeiras volta ao Brasileirão após participar do Mundial de Clubes, enquanto o Mirassol vive sua primeira temporada na elite do futebol brasileiro.