Onde assistir à NBA Summer League - Segunda (07/07)

"Onde assistir à NBA Summer League?" talvez seja a pergunta que os fãs de basquete mais fazem durante o mês de julho. Afinal, eles estão com saudades da temporada profissional regular do maior basquete do mundo.

Hoje temos dois jogos imperdíveis com equipes repletas de jovens talentos buscando impressionar. Os confrontos prometem muito entretenimento e oportunidades interessantes para todos os apostadores.

Quer saber onde vai passar os jogos de hoje da NBA Summer League? Continue lendo e descubra os melhores palpites!