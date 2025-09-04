Assine UOL
Guias de apostas esportivas online no Brasil

Onde assistir Colômbia x Bolívia ao vivo hoje - Eliminatórias Copa do Mundo (04/09)

Filipe Cerolim
Atualizada em

Veja onde assistir Colômbia x Bolívia hoje, ao vivo e de graça, através da Bet365. Colômbia x Bolívia se enfrentam pela 17ª rodada das eliminatórias da CONMEBOL para a Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira, dia 04/09 às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Melendez.

Ainda buscando confirmar a classificação para a Copa do Mundo de 2026, a Colômbia é a 6ª colocada. Já a Bolívia ocupa a 8ª posição, e também tem chances de se classificar para a Copa. 

A seguir você saberá como assistir ao vivo e de graça a partida entre Colômbia x Bolívia. Além dos detalhes 

Assista ao vivo e de graça

Não sabe onde assistir Colômbia x Bolívia? A partida entre Colômbia x Bolívia tem transmissão ao vivo e de graça da Bet365. 

Bet365
Grande variedade de mercados
Apostar agora
Análise
Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 250, de 7 de fevereiro de 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Além do jogo entre Colômbia x Bolívia, você pode assistir aos principais jogos da Eliminatória Sul-Americana da Copa do Mundo de 2026. 

Como assistir na Bet365

Para assistir a partida ao vivo e de graça, basta ter saldo disponível na Bet365, ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas. Caso você ainda não tenha um cadastro na Bet365, não tem problema, você pode criar a sua conta em poucos minutos.

Depois de fazer o seu registro na Bet365, faça a verificação da sua conta e um depósito na sua carteira digital. Agora você já pode assistir a partida entre Colômbia x Bolívia ao vivo e de graça.

Ficha Técnica

  • ⚽ Jogo: Colômbia x Bolívia
  • 📅 Data: 04/09/2025
  • 🕡 Horário: 20h30 (de Brasília)
  • 🏟️ Estádio: Estádio Metropolitano Roberto Melende
  • 📺 Onde Assistir: Bet365

Palpites para Colômbia x Bolívia

Além de acompanhar a partida entre Colômbia e Bolívia ao vivo e de graça, você pode conferir os melhores palpites para o confronto. Veja a análise da nossa equipe para as partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 e aposte com segurança.

Últimos confrontos entre Colômbia x Bolívia

Em todas as competições foram disputados 33 jogos entre as duas equipes, com 7 vitórias da Bolivia, 10 empates e 16 triunfos da Colômbia.

Últimos 5 jogos entre 

  • 10/10/2024 - Bolívia 1x0 Colômbia
  • 15/06/2024 - Colômbia 3x0 Bolívia
  • 24/03/2022 - Colômbia 3x0 Bolívia
  • 02/09/2021 - Bolívia 1x1 Colômbia
  • 23/03/2017 - Colômbia 1x0 Bolívia

Situação da Colômbia

A Colômbia ocupa a 6ª posição na eliminatória e ainda não tem vaga assegurada na próxima Copa do Mundo de 2026. A equipe conta com o fator casa para garantir a classificação sem precisar depender de outros resultados

Últimos jogos da Colômbia

  • 🟡 - Argentina 1x1 Colômbia
  • 🟡 - Colômbia 0x0 Peru
  • 🟡 - Colômbia 2x2 Paraguai
  • ❌ - Brasil 2x1 Colômbia
  • ❌ - Colômbia 0x1 Equador

Situação da Bolívia

A Bolívia tenta voltar a uma Copa do Mundo, porém não tem tarefa fácil. A equipe precisa vencer fora de casa, torcer contra os rivais e ainda somar pontos na última rodada. A equipe ocupa a 8ª colocação.

Últimos jogos da Bolívia

  • ✅ - Bolívia 2x0 Chile
  • ❌  -Venezuela 2x0 Bolívia
  • 🟡 - Bolívia 0x0 Uruguai
  • ❌  - Peru 3x1 Bolívia
  • 🟡 - Bolívia 2x2 Paraguai