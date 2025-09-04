Onde assistir Colômbia x Bolívia ao vivo hoje - Eliminatórias Copa do Mundo (04/09)

Veja onde assistir Colômbia x Bolívia hoje, ao vivo e de graça, através da Bet365. Colômbia x Bolívia se enfrentam pela 17ª rodada das eliminatórias da CONMEBOL para a Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira, dia 04/09 às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Melendez.

Ainda buscando confirmar a classificação para a Copa do Mundo de 2026, a Colômbia é a 6ª colocada. Já a Bolívia ocupa a 8ª posição, e também tem chances de se classificar para a Copa.

A seguir você saberá como assistir ao vivo e de graça a partida entre Colômbia x Bolívia. Além dos detalhes