Onde assistir Colômbia x Bolívia ao vivo hoje - Eliminatórias Copa do Mundo (04/09)
Veja onde assistir Colômbia x Bolívia hoje, ao vivo e de graça, através da Bet365. Colômbia x Bolívia se enfrentam pela 17ª rodada das eliminatórias da CONMEBOL para a Copa do Mundo de 2026 nesta quinta-feira, dia 04/09 às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano Roberto Melendez.
Ainda buscando confirmar a classificação para a Copa do Mundo de 2026, a Colômbia é a 6ª colocada. Já a Bolívia ocupa a 8ª posição, e também tem chances de se classificar para a Copa.
A seguir você saberá como assistir ao vivo e de graça a partida entre Colômbia x Bolívia. Além dos detalhes
Assista ao vivo e de graça
Não sabe onde assistir Colômbia x Bolívia? A partida entre Colômbia x Bolívia tem transmissão ao vivo e de graça da Bet365.
Além do jogo entre Colômbia x Bolívia, você pode assistir aos principais jogos da Eliminatória Sul-Americana da Copa do Mundo de 2026.
Como assistir na Bet365
Para assistir a partida ao vivo e de graça, basta ter saldo disponível na Bet365, ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas. Caso você ainda não tenha um cadastro na Bet365, não tem problema, você pode criar a sua conta em poucos minutos.
Depois de fazer o seu registro na Bet365, faça a verificação da sua conta e um depósito na sua carteira digital. Agora você já pode assistir a partida entre Colômbia x Bolívia ao vivo e de graça.
Ficha Técnica
- ⚽ Jogo: Colômbia x Bolívia
- 📅 Data: 04/09/2025
- 🕡 Horário: 20h30 (de Brasília)
- 🏟️ Estádio: Estádio Metropolitano Roberto Melende
- 📺 Onde Assistir: Bet365
Palpites para Colômbia x Bolívia
Além de acompanhar a partida entre Colômbia e Bolívia ao vivo e de graça, você pode conferir os melhores palpites para o confronto. Veja a análise da nossa equipe para as partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 e aposte com segurança.
Últimos confrontos entre Colômbia x Bolívia
Em todas as competições foram disputados 33 jogos entre as duas equipes, com 7 vitórias da Bolivia, 10 empates e 16 triunfos da Colômbia.
Últimos 5 jogos entre
- 10/10/2024 - Bolívia 1x0 Colômbia
- 15/06/2024 - Colômbia 3x0 Bolívia
- 24/03/2022 - Colômbia 3x0 Bolívia
- 02/09/2021 - Bolívia 1x1 Colômbia
- 23/03/2017 - Colômbia 1x0 Bolívia
Situação da Colômbia
A Colômbia ocupa a 6ª posição na eliminatória e ainda não tem vaga assegurada na próxima Copa do Mundo de 2026. A equipe conta com o fator casa para garantir a classificação sem precisar depender de outros resultados
Últimos jogos da Colômbia
- 🟡 - Argentina 1x1 Colômbia
- 🟡 - Colômbia 0x0 Peru
- 🟡 - Colômbia 2x2 Paraguai
- ❌ - Brasil 2x1 Colômbia
- ❌ - Colômbia 0x1 Equador
Situação da Bolívia
A Bolívia tenta voltar a uma Copa do Mundo, porém não tem tarefa fácil. A equipe precisa vencer fora de casa, torcer contra os rivais e ainda somar pontos na última rodada. A equipe ocupa a 8ª colocação.
Últimos jogos da Bolívia
- ✅ - Bolívia 2x0 Chile
- ❌ -Venezuela 2x0 Bolívia
- 🟡 - Bolívia 0x0 Uruguai
- ❌ - Peru 3x1 Bolívia
- 🟡 - Bolívia 2x2 Paraguai