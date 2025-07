Once Caldas x San Antonio: Palpite, Onde Assistir, Escalações - Sul-Americana 23/07

Once Caldas x San Antonio: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Once Caldas e San Antonio se enfrentam nesta quarta-feira, 23/07, em jogo válido pela Copa Sul-Americana. A bola rola às 21:30, no Estádio Palogrande, em Manizales, e você pode acompanhar ao vivo pelo Paramount+.

O Once Caldas chega pressionado, após perder por 2-1 para o Fortaleza FC no Campeonato Colombiano. Do outro lado, o San Antonio Bulo Bulo venceu por 0-2 fora de casa, contra o Real Oruro, e tenta repetir o desempenho agora em um torneio continental.

Confira nosso palpite de Once Caldas x San Antonio, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje. Veja ainda outros Palpites do dia.

Once Caldas x San Antonio Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



Palpite 1 - Vitória do Once Caldas - odd pagando 1.55 na Bet365



Palpite 2 - Total de Gols: Menos de 2.5 - odd pagando 1.80 na Bet365



Palpite 3 - San Antonio Não Marca - odd pagando 2.10 na Betnacional



Para as apostas em Once Caldas x San Antonio, nós indicamos esses três palpites considerando o momento técnico das equipes e o peso do mando de campo neste tipo de confronto eliminatório.

Vitória do Once Caldas - odd pagando 1.55

Mesmo vindo de derrota, o Once Caldas é favorito. A equipe tem histórico em competições internacionais e joga em casa, onde costuma ter mais volume ofensivo. Já o San Antonio estreia em cenário continental e encara um desafio fora do seu ambiente.

A diferença de elenco também é fator. Os colombianos contam com nomes mais experientes e jogadores já habituados ao ritmo da Sul-Americana, o que deve se refletir no desempenho.

Total de Gols: Menos de 2.5 - odd pagando 1.80

Esse é o típico confronto onde a proposta tende a ser mais defensiva, especialmente por parte do time visitante. O San Antonio deve atuar com linhas baixas, tentando reduzir espaços e neutralizar a velocidade do adversário.

Em jogos desse perfil, o número de finalizações costuma cair. Por isso, apostar em menos de três gols no total pode ser uma opção segura, com boa margem de acerto.

San Antonio Não Marca - odd pagando 2.10

Fora de casa e enfrentando um rival com estrutura superior, o San Antonio deve ter muita dificuldade para criar chances claras. A tendência é de um jogo em que o Once Caldas fique com a bola e minimize os riscos defensivos.

Se repetir o padrão dos últimos jogos como mandante, o time colombiano tem boas chances de manter o controle da partida e sair de campo sem sofrer gols.

Once Caldas x San Antonio - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Once Caldas x San Antonio ao vivo no Paramount+. O jogo acontece às 21:30 (horário de Brasília), desta quarta-feira (23/07), no Estádio Palogrande, em Manizales.

Tudo o que você precisa saber de Once Caldas x San Antonio:



⚽️ Confronto: Once Caldas x San Antonio - Copa Sul-Americana



📅 Data: 23/07/2025



⏰ Horário: 21:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Palogrande, Manizales



📺 Onde vai passar Once Caldas x San Antonio: Paramount+



Once Caldas x San Antonio: Escalações

Escalação do Once Caldas: James Aguirre; Juan Felipe Castaño, Jerson Malagón, Juan David Cuesta, Jeider Riquet; Alejandro García, Johan Esteban Beltrán, Iván Rojas; Dayro Moreno, Michael Barrios, Jefry Zapata.

Escalação do San Antonio: Rodrigo Saracho; Juan Carlos Montenegro, Huberth Sánchez, Enrique Flores, Santiago Arce; Jose Martínez, Jorman Aguilar, Sebastián Viveros, Julio Herrera; Widen Saucedo, Oswaldo Blanco.

As escalações são previsões baseadas nas últimas formações e podem sofrer alterações até a bola rolar.

Once Caldas x San Antonio: Quem Ganha? - Melhores Odds

O Once Caldas tem cerca de 64% de chance de vitória, considerando a odd de @1.55 na Bet365. Já o San Antonio aparece como azarão nas casas de apostas.



Once Caldas ganha - Odd @1.55 na Bet365



Empate - Odd @3.84 na Betnacional



San Antonio ganha - Odd @5.60 na Betnacional



Confira mais sobre o funcionamento das Odds e como elas impactam seus bilhetes.

Lembre-se sempre de apostar com responsabilidade. Saiba mais sobre Jogo Responsável.