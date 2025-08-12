Once Caldas x Huracán: Palpite Odds Altas 3+, 5+, Onde Assistir, Sul-Americana, 12/08

Once Caldas e Huracán se enfrentam nesta segunda-feira, 12/08, em duelo válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O apito inicial está marcado para às 19h no Estádio Palogrande, em Manizales.

O Once Caldas chega embalado após conquistar a liderança do grupo F na fase de grupos e eliminar o San Antonio Bulo Bulo nos playoffs. A equipe colombiana quer sair na frente neste primeiro duelo e construir vantagem para o jogo de volta. Já o Huracán também vem de campanha sólida como líder do grupo C e busca um resultado positivo fora de casa para decidir a vaga em Buenos Aires.

Confira nossos palpites de Once Caldas x Huracán, saiba onde assistir ao vivo e as prováveis escalações. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Once Caldas x Huracán Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para os palpites de Once Caldas x Huracán analisamos o bom momento dos colombianos em casa e as dificuldades ofensivas argentinas. O Once Caldas não perde há dois jogos e tem média de 2 gols por partida na Sul-Americana.



🎯 Once Caldas vence - odd 2.55

- odd 2.55

🎯 Ambas as equipes marcam - Não - odd 1.62

- odd 1.62

🎯 Total de gols - Menos de 2.5 - odd 1.42



Palpites Alternativos Once Caldas x Huracán

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades baseadas no retrospecto das equipes. O Huracán tem dificuldades para marcar (apenas 0,5 gols por jogo), enquanto o Once Caldas é forte jogando em casa.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca odds mais atrativas. O confronto promete ser disputado no meio-campo.



🎯 Once Caldas vence sem sofrer gols - odd 3.40

- odd 3.40

🎯 Total de escanteios - Menos de 8.5 - odd 1.89

- odd 1.89

🎯 Cartões totais - Mais de 4.5 - odd 1.65



Super Palpites Once Caldas x Huracán



🚀 Once Caldas vence + Menos de 2.5 gols - odd 4.10



💰 Palpites de Odds Baixas Once Caldas x Huracán



🔵 Dupla hipótese 1X - odd 1.34

- odd 1.34

🟢 Total de gols - Menos de 3.5 - odd 1.14

- odd 1.14

🟡 Huracán recebe mais de 0.5 cartões - odd 1.20



⚖️ Palpites de Odds Médias Once Caldas x Huracán



🔵 Once Caldas marca primeiro - odd 2.00

- odd 2.00

🟢 Empate no primeiro tempo - odd 1.88

- odd 1.88

🟡 Total de escanteios - Entre 7-10 - odd 2.80



🚀 Palpites de Odds Altas Once Caldas x Huracán



🔵 Resultado correto: 2-0 Once Caldas - odd 9.80

- odd 9.80

🟢 Once Caldas vence por diferença de 2+ gols - odd 8.20

- odd 8.20

🟡 Primeiro gol após os 15 minutos - odd 5.20



Once Caldas x Huracán: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida