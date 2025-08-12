Assine UOL
Once Caldas
CONMEBOL Sudamericana - World Wide
Estadio Palogrande
Huracan
Once Caldas x Huracán: Palpite Odds Altas 3+, 5+, Onde Assistir, Sul-Americana, 12/08

Once Caldas e Huracán se enfrentam nesta segunda-feira, 12/08, em duelo válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O apito inicial está marcado para às 19h no Estádio Palogrande, em Manizales.


O Once Caldas chega embalado após conquistar a liderança do grupo F na fase de grupos e eliminar o San Antonio Bulo Bulo nos playoffs. A equipe colombiana quer sair na frente neste primeiro duelo e construir vantagem para o jogo de volta. Já o Huracán também vem de campanha sólida como líder do grupo C e busca um resultado positivo fora de casa para decidir a vaga em Buenos Aires.


Confira nossos palpites de Once Caldas x Huracán, saiba onde assistir ao vivo e as prováveis escalações. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Once Caldas x Huracán Palpite - 3 Opções Para Você Apostar


Para os palpites de Once Caldas x Huracán analisamos o bom momento dos colombianos em casa e as dificuldades ofensivas argentinas. O Once Caldas não perde há dois jogos e tem média de 2 gols por partida na Sul-Americana.



  • 🎯 Once Caldas vence - odd 2.55

  • 🎯 Ambas as equipes marcam - Não - odd 1.62

  • 🎯 Total de gols - Menos de 2.5 - odd 1.42


Palpites Alternativos Once Caldas x Huracán


Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades baseadas no retrospecto das equipes. O Huracán tem dificuldades para marcar (apenas 0,5 gols por jogo), enquanto o Once Caldas é forte jogando em casa.


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca odds mais atrativas. O confronto promete ser disputado no meio-campo.



  • 🎯 Once Caldas vence sem sofrer gols - odd 3.40

  • 🎯 Total de escanteios - Menos de 8.5 - odd 1.89

  • 🎯 Cartões totais - Mais de 4.5 - odd 1.65


Super Palpites Once Caldas x Huracán



  • 🚀 Once Caldas vence + Menos de 2.5 gols - odd 4.10


💰 Palpites de Odds Baixas Once Caldas x Huracán



  • 🔵 Dupla hipótese 1X - odd 1.34

  • 🟢 Total de gols - Menos de 3.5 - odd 1.14

  • 🟡 Huracán recebe mais de 0.5 cartões - odd 1.20


⚖️ Palpites de Odds Médias Once Caldas x Huracán



  • 🔵 Once Caldas marca primeiro - odd 2.00

  • 🟢 Empate no primeiro tempo - odd 1.88

  • 🟡 Total de escanteios - Entre 7-10 - odd 2.80


🚀 Palpites de Odds Altas Once Caldas x Huracán



  • 🔵 Resultado correto: 2-0 Once Caldas - odd 9.80

  • 🟢 Once Caldas vence por diferença de 2+ gols - odd 8.20

  • 🟡 Primeiro gol após os 15 minutos - odd 5.20


Once Caldas x Huracán: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Once Caldas x Huracán - Copa Sul-Americana 2025

  • 📅 Data: 12/08/2025

  • Horário: 19h (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Palogrande, Manizales

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+


 

Once Caldas x Huracan: Palpite do Dia

Once Caldas Vence
Once Caldas x Huracan: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Once Caldas x Huracan: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 CONMEBOL Sudamericana
Huracan
0 - 0
Once Caldas

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Once Caldas
Empate
Huracan

Como Once Caldas e Huracán Chegam Para o Confronto


Once Caldas vive momento de confiança após eliminar o San Antonio Bulo Bulo por 7-0 no placar agregado nos playoffs. A equipe de Manizales tem sequência de duas vitórias consecutivas na competição.


Huracán também não perde há seis jogos, mas enfrenta dificuldades no setor ofensivo. O time argentino marcou apenas três gols em seis partidas na fase de grupos da Sul-Americana.


Últimos Jogos do Once Caldas


O Once Caldas chega em boa fase na temporada com aproveitamento sólido tanto no campeonato colombiano quanto na Copa Sul-Americana. A equipe mostra consistência defensiva e eficiência ofensiva.


Nos últimos cinco jogos pela Sul-Americana, conquistou quatro vitórias e registrou apenas uma derrota. O ataque colombiano tem se mostrado eficiente com média de 2 gols por partida.



  • ✅ Once Caldas 1x1 Águilas D - Campeonato Colombiano

  • ✅ Pereira 2x1 Once Caldas - Campeonato Colombiano

  • ✅ Once Caldas 6x0 Patriotas - Copa Colômbia

  • 🟡 Once Caldas 2x2 Junior - Campeonato Colombiano

  • ✅ Once Caldas 4x0 San Antonio Bulo Bulo - Sul-Americana


Últimos Jogos do Huracán


O Huracán mantém sequência invicta de seis jogos em todas as competições, mas demonstra dificuldades para balançar as redes adversárias. A defesa argentina tem sido o ponto forte da equipe.


Contudo, o setor ofensivo preocupa com apenas 0,5 gols de média por partida na Sul-Americana. A equipe de Buenos Aires precisará ser mais incisiva no ataque.



  • ✅ Tigre 0x1 Huracán - Campeonato Argentino

  • ❌ Lanús 2x0 Huracán - Copa Argentina

  • ✅ Huracán 1x0 Boca Juniors - Campeonato Argentino

  • ❌ Estudiantes 2x1 Huracán - Campeonato Argentino

  • ❌ Huracán 0x3 Belgrano - Campeonato Argentino


Nossa Opinião para Once Caldas x Huracán


Once Caldas tem vantagem por jogar em casa e pelo melhor momento ofensivo demonstrado na competição. O Estádio Palogrande pode ser fator decisivo para construir vantagem no primeiro duelo.


Huracán precisará ser mais efetivo no ataque para sair com resultado positivo da Colômbia. A experiência argentina pode ser importante para levar a decisão para Buenos Aires.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

UOL - Admin

Palpites