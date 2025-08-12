- E
- D
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- D
- D
Once Caldas x Huracán: Palpite Odds Altas 3+, 5+, Onde Assistir, Sul-Americana, 12/08
Once Caldas e Huracán se enfrentam nesta segunda-feira, 12/08, em duelo válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2025. O apito inicial está marcado para às 19h no Estádio Palogrande, em Manizales.
O Once Caldas chega embalado após conquistar a liderança do grupo F na fase de grupos e eliminar o San Antonio Bulo Bulo nos playoffs. A equipe colombiana quer sair na frente neste primeiro duelo e construir vantagem para o jogo de volta. Já o Huracán também vem de campanha sólida como líder do grupo C e busca um resultado positivo fora de casa para decidir a vaga em Buenos Aires.
Confira nossos palpites de Once Caldas x Huracán, saiba onde assistir ao vivo e as prováveis escalações. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Once Caldas x Huracán Palpite - 3 Opções Para Você Apostar
Para os palpites de Once Caldas x Huracán analisamos o bom momento dos colombianos em casa e as dificuldades ofensivas argentinas. O Once Caldas não perde há dois jogos e tem média de 2 gols por partida na Sul-Americana.
- 🎯 Once Caldas vence - odd 2.55
- 🎯 Ambas as equipes marcam - Não - odd 1.62
- 🎯 Total de gols - Menos de 2.5 - odd 1.42
Palpites Alternativos Once Caldas x Huracán
Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades baseadas no retrospecto das equipes. O Huracán tem dificuldades para marcar (apenas 0,5 gols por jogo), enquanto o Once Caldas é forte jogando em casa.
Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca odds mais atrativas. O confronto promete ser disputado no meio-campo.
- 🎯 Once Caldas vence sem sofrer gols - odd 3.40
- 🎯 Total de escanteios - Menos de 8.5 - odd 1.89
- 🎯 Cartões totais - Mais de 4.5 - odd 1.65
Super Palpites Once Caldas x Huracán
- 🚀 Once Caldas vence + Menos de 2.5 gols - odd 4.10
💰 Palpites de Odds Baixas Once Caldas x Huracán
- 🔵 Dupla hipótese 1X - odd 1.34
- 🟢 Total de gols - Menos de 3.5 - odd 1.14
- 🟡 Huracán recebe mais de 0.5 cartões - odd 1.20
⚖️ Palpites de Odds Médias Once Caldas x Huracán
- 🔵 Once Caldas marca primeiro - odd 2.00
- 🟢 Empate no primeiro tempo - odd 1.88
- 🟡 Total de escanteios - Entre 7-10 - odd 2.80
🚀 Palpites de Odds Altas Once Caldas x Huracán
- 🔵 Resultado correto: 2-0 Once Caldas - odd 9.80
- 🟢 Once Caldas vence por diferença de 2+ gols - odd 8.20
- 🟡 Primeiro gol após os 15 minutos - odd 5.20
Once Caldas x Huracán: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Once Caldas x Huracán - Copa Sul-Americana 2025
- 📅 Data: 12/08/2025
- ⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Palogrande, Manizales
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
Once Caldas x Huracan: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Once Caldas x Huracan: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Once Caldas x Huracan: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Como Once Caldas e Huracán Chegam Para o Confronto
Once Caldas vive momento de confiança após eliminar o San Antonio Bulo Bulo por 7-0 no placar agregado nos playoffs. A equipe de Manizales tem sequência de duas vitórias consecutivas na competição.
Huracán também não perde há seis jogos, mas enfrenta dificuldades no setor ofensivo. O time argentino marcou apenas três gols em seis partidas na fase de grupos da Sul-Americana.
Últimos Jogos do Once Caldas
O Once Caldas chega em boa fase na temporada com aproveitamento sólido tanto no campeonato colombiano quanto na Copa Sul-Americana. A equipe mostra consistência defensiva e eficiência ofensiva.
Nos últimos cinco jogos pela Sul-Americana, conquistou quatro vitórias e registrou apenas uma derrota. O ataque colombiano tem se mostrado eficiente com média de 2 gols por partida.
- ✅ Once Caldas 1x1 Águilas D - Campeonato Colombiano
- ✅ Pereira 2x1 Once Caldas - Campeonato Colombiano
- ✅ Once Caldas 6x0 Patriotas - Copa Colômbia
- 🟡 Once Caldas 2x2 Junior - Campeonato Colombiano
- ✅ Once Caldas 4x0 San Antonio Bulo Bulo - Sul-Americana
Últimos Jogos do Huracán
O Huracán mantém sequência invicta de seis jogos em todas as competições, mas demonstra dificuldades para balançar as redes adversárias. A defesa argentina tem sido o ponto forte da equipe.
Contudo, o setor ofensivo preocupa com apenas 0,5 gols de média por partida na Sul-Americana. A equipe de Buenos Aires precisará ser mais incisiva no ataque.
- ✅ Tigre 0x1 Huracán - Campeonato Argentino
- ❌ Lanús 2x0 Huracán - Copa Argentina
- ✅ Huracán 1x0 Boca Juniors - Campeonato Argentino
- ❌ Estudiantes 2x1 Huracán - Campeonato Argentino
- ❌ Huracán 0x3 Belgrano - Campeonato Argentino
Nossa Opinião para Once Caldas x Huracán
Once Caldas tem vantagem por jogar em casa e pelo melhor momento ofensivo demonstrado na competição. O Estádio Palogrande pode ser fator decisivo para construir vantagem no primeiro duelo.
Huracán precisará ser mais efetivo no ataque para sair com resultado positivo da Colômbia. A experiência argentina pode ser importante para levar a decisão para Buenos Aires.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
Jogos do Dia
- V
- E
- V
- V
- V
- E
- V
- D
- V
- D
Empate
- V
- D
- E
- D
- V
- V
- E
- D
- D
- D
Flamengo Vence
- V
- D
- V
- D
- D
- D
- V
- V
- D
- V
Anderlecht Vence
- E
- V
- V
- E
- D
- V
- V
- E
- V
- V
Empate
- D
- D
- D
- V
- V
- V
- D
- V
- D
- V
QPR Vence
- E
- D
- V
- E
- V
- V
- E
- V
- E
- D
Shamrock Rovers Vence