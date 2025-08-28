- E
Omonia x Wolfsberger: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Liga Conferência, 28/08
Omonia x Wolfsberger: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Omonia e Wolfsberger se enfrentam nesta quinta-feira (28/08), em jogo da volta válido para o acesso à Liga Conferência da UEFA. A bola rola a partir das 13h00 (horário de Brasília) no Estádio Gymnastikos Sullogos ta Pagkypria, Nicósia, Chipre.
O Wolfsberger venceu na ida por 2-1 e chega com vantagem ao reduto do adversário para este jogo da volta.
Omonia x Wolfsberger Palpite do Dia
🔥 Resultado exato: 2-1 para Omonia
Um cenário plausível de vitória caseira com ambos a marcarem. Odd de 8.50 com bom valor.
Omonia Nicosia x Wolfsberger: Palpites Alternativos
- ⚡Palpite 1. Vitória Omonia, odd 1.80 na Esportes da Sorte
- ⚡Palpite 2. Ambas Marcam Sim, odd: 1.70 na Esportes da Sorte
- ⚡Palpite 3. Mais 2.5 gols, odd: 1.71 na Esportes da Sorte
1. Omonia Nicosia para vencer (Casa)
A equipe da casa é ligeiramente favorita, com vantagem do fator campo. A odd de 1.80 oferece bom equilíbrio entre risco e retorno.
2. Ambas as equipas marcam - SIM
Ambas as equipes têm capacidade ofensiva, e as odds sugerem um jogo aberto. A odd de 1.70 é atrativa para este mercado.
3. Mais de 2.5 gols no jogo
Expectativa de um jogo com gols, dado o equilíbrio entre as equipes e a tendência ofensiva. Odd sólida para este mercado.
Omonia x Wolfsberger: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.
- ⚽️ Confronto: Omonia x Wolfsberger - Liga Conferência
- 📅 Data: 28/08/2025
- ⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Gymnastikos Sullogos ta Pagkypria, Nicósia, Chipre
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Omonia x Wolfsberger: Escalações prováveis
Omonia: Fabiano Freitas; Giannis Masouras, Nikolas Panagiotou, Senou Coulibaly, Fotios Kitsos; Mateo Maric, Carel Eiting, Loizos Loizou, Ewandro; Willy Semedo, Stevan Jovetic.
Wolfsberger: Nikolas Polster; Tobias Gruber, Cheikh Diabaté, Fabian Wohlmuth, Nicolas Wimmer; René Renner, Thierno Ballo, Alessandro Schöpf, Dejan Zukic; Marco Sulzner, Angelo Gattermayer.
Omonia x Wolfsberger: Como chegam os times
Omonia
- ⚽️ 5 Jogos
- ✅ 4 Vitórias (80%)
- 🤝 0 Empates (0%)
- ❌ 1 Derrota (20%)
- 🥅 15 Gols marcados (3 G/J)
- 🛡️ 2 Gols sofridos (0,4 G/J)
Wolfsberger
- ⚽️ 8 Jogos
- ✅ 4 Vitórias (50%)
- 🤝 1 Empate (13%)
- ❌ 3 Derrotas (38%)
- 🥅 11 Gols marcados (1,38 G/J)
- 🛡️ 7 Gols sofridos (0,88 G/J)
Omonia x Wolfsberger: Retrospecto dos últimos jogos
As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais em 1 jogo, com 1 vitória do Wolfsberger.
- Wolfsberger 2-1 Omonia UEFA Liga Conferência (Qual.) 2025/26
Omonia Nicosia x Wolfsberger AC: Palpite do Dia
Omonia Nicosia x Wolfsberger AC: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Omonia Nicosia x Wolfsberger AC: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Pratique o Jogo Responsável
O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:
- Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo
- Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações
- Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema
- Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo
Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.
