Assine UOL
Omonia Nicosia
  • E
  • D
  • V
  • V
  • V
UEFA Europa Conference League - World Wide
Wolfsberger AC
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.8
x
4.1
2
3.75
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.85
x
4.02
2
3.98
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.78
x
4.1
2
3.9
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.81
x
3.75
2
3.85
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.8
x
3.9
2
3.9
Apostar agora
Odds atualizadas a 28.08.2025 às 12:13

Omonia x Wolfsberger: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Liga Conferência, 28/08

Alex Alves
Autor
Publicado
28.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Omonia x Wolfsberger: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Omonia e Wolfsberger se enfrentam nesta quinta-feira (28/08), em jogo da volta válido para o acesso à Liga Conferência da UEFA. A bola rola a partir das 13h00 (horário de Brasília) no Estádio Gymnastikos Sullogos ta Pagkypria, Nicósia, Chipre.


O Wolfsberger venceu na ida por 2-1 e chega com vantagem ao reduto do adversário para este jogo da volta.


Omonia x Wolfsberger Palpite do Dia 


🔥 Resultado exato: 2-1 para Omonia


Um cenário plausível de vitória caseira com ambos a marcarem. Odd de 8.50 com bom valor.


Omonia Nicosia x Wolfsberger: Palpites Alternativos



  • ⚡Palpite 1. Vitória Omonia, odd 1.80 na Esportes da Sorte

  • ⚡Palpite 2. Ambas Marcam Sim, odd: 1.70 na Esportes da Sorte

  • ⚡Palpite 3. Mais 2.5 gols, odd: 1.71 na Esportes da Sorte


1. Omonia Nicosia para vencer (Casa)


A equipe da casa é ligeiramente favorita, com vantagem do fator campo. A odd de 1.80 oferece bom equilíbrio entre risco e retorno.


2. Ambas as equipas marcam - SIM


Ambas as equipes têm capacidade ofensiva, e as odds sugerem um jogo aberto. A odd de 1.70 é atrativa para este mercado.


3. Mais de 2.5 gols no jogo


Expectativa de um jogo com gols, dado o equilíbrio entre as equipes e a tendência ofensiva. Odd sólida para este mercado.


Omonia x Wolfsberger: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



  • ⚽️ Confronto: Omonia x Wolfsberger - Liga Conferência

  • 📅 Data: 28/08/2025

  • ⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Gymnastikos Sullogos ta Pagkypria, Nicósia, Chipre

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Omonia x Wolfsberger: Escalações prováveis


Omonia: Fabiano Freitas; Giannis Masouras, Nikolas Panagiotou, Senou Coulibaly, Fotios Kitsos; Mateo Maric, Carel Eiting, Loizos Loizou, Ewandro; Willy Semedo, Stevan Jovetic.


Wolfsberger: Nikolas Polster; Tobias Gruber, Cheikh Diabaté, Fabian Wohlmuth, Nicolas Wimmer; René Renner, Thierno Ballo, Alessandro Schöpf, Dejan Zukic; Marco Sulzner, Angelo Gattermayer.


Omonia x Wolfsberger: Como chegam os times


Omonia



  • ⚽️ 5 Jogos

  • 4 Vitórias (80%)

  • 🤝 0 Empates (0%)

  • 1 Derrota (20%)

  • 🥅 15 Gols marcados (3 G/J)

  • 🛡️ 2 Gols sofridos (0,4 G/J)


Wolfsberger



  • ⚽️ 8 Jogos

  • 4 Vitórias (50%)

  • 🤝 1 Empate (13%)

  • 3 Derrotas (38%)

  • 🥅 11 Gols marcados (1,38 G/J)

  • 🛡️ 7 Gols sofridos (0,88 G/J)


Omonia x Wolfsberger: Retrospecto dos últimos jogos


As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais em 1 jogo, com 1 vitória do Wolfsberger.



  • Wolfsberger 2-1 Omonia UEFA Liga Conferência (Qual.) 2025/26

Ver mais Ver menos

Omonia Nicosia x Wolfsberger AC: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Pisa - AS Roma
2
1.74
RB Leipzig - 1. FC Heidenheim
1
1.44
Sporting Gijon - Cultural Leonesa
1
1.63
Múltipla
4.08
x
Aposta
20
=
Ganhos
81.68
Apostar agora

Omonia Nicosia x Wolfsberger AC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Omonia Nicosia x Wolfsberger AC: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
1 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Wolfsberger AC
2 - 1
Omonia Nicosia

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Omonia Nicosia
Empate
Wolfsberger AC

Pratique o Jogo Responsável


O Jogo Responsável é fundamental para garantir a diversão e entretenimento saudável de todos os envolvidos. Todas as casas de apostas do Brasil possuem ferramentas para auxiliar, algumas delas são:



  • Estabeleça limites de tempo e dinheiro para o jogo

  • Não jogue como uma forma de escapar de problemas ou preocupações

  • Busque ajuda profissional caso sinta que o jogo está se tornando um problema

  • Mantenha o controle e a consciência sobre suas práticas de jogo


Lembre-se, o jogo é apenas uma forma de entretenimento e não deve interferir em outros aspectos de sua vida. Aposte com responsabilidade. O objetivo é aumentar a emoção do jogo, não afetar seu orçamento. Estabeleça limites e, se necessário, busque apoio profissional.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Valencia
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
-
Getafe
  • V
  • V
  • D
  • E
  • E

Valencia Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Shamrock Rovers
  • E
  • V
  • V
  • V
  • E
-
Santa Clara
  • D
  • D
  • E
  • D
  • V

Santa Clara Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Sporting Gijon
  • V
  • V
  • V
  • V
  • E
-
Cultural Leonesa
  • D
  • D
  • D
  • D
  • D

Sporting Gijon Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Baník Ostrava
  • V
  • D
  • E
  • V
  • D
-
Celje
  • V
  • V
  • V
  • D
  • V

Baník Ostrava Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Shaftesbury Town
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
-
Exmouth
  • V
  • E
  • V
  • E
  • D

Shaftesbury Town Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Fortuna Sittard
  • D
  • E
  • D
  • V
  • V
-
NEC Nijmegen
  • V
  • V
  • V
  • V
  • D

NEC Nijmegen Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Brighton
  • V
  • D
  • E
  • V
  • V
-
Manchester City
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V

Manchester City Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Fiorentina
  • V
  • V
  • D
  • E
  • D
-
Polessya
  • D
  • D
  • D
  • D
  • V

Fiorentina Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte