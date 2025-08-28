Omonia x Wolfsberger: Palpite, Odds +8, Onde Assistir, Liga Conferência, 28/08

Omonia x Wolfsberger: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Omonia e Wolfsberger se enfrentam nesta quinta-feira (28/08), em jogo da volta válido para o acesso à Liga Conferência da UEFA. A bola rola a partir das 13h00 (horário de Brasília) no Estádio Gymnastikos Sullogos ta Pagkypria, Nicósia, Chipre.

O Wolfsberger venceu na ida por 2-1 e chega com vantagem ao reduto do adversário para este jogo da volta.

Omonia x Wolfsberger Palpite do Dia

🔥 Resultado exato: 2-1 para Omonia

Um cenário plausível de vitória caseira com ambos a marcarem. Odd de 8.50 com bom valor.

Omonia Nicosia x Wolfsberger: Palpites Alternativos



⚡Palpite 1. Vitória Omonia, odd 1.80 na Esportes da Sorte



⚡Palpite 2. Ambas Marcam Sim, odd: 1.70 na Esportes da Sorte



⚡Palpite 3. Mais 2.5 gols, odd: 1.71 na Esportes da Sorte



1. Omonia Nicosia para vencer (Casa)

A equipe da casa é ligeiramente favorita, com vantagem do fator campo. A odd de 1.80 oferece bom equilíbrio entre risco e retorno.

2. Ambas as equipas marcam - SIM

Ambas as equipes têm capacidade ofensiva, e as odds sugerem um jogo aberto. A odd de 1.70 é atrativa para este mercado.

3. Mais de 2.5 gols no jogo

Expectativa de um jogo com gols, dado o equilíbrio entre as equipes e a tendência ofensiva. Odd sólida para este mercado.

Omonia x Wolfsberger: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como a Novibet, Superbet ou a Bet365, através de suas plataformas de streaming.



⚽️ Confronto: Omonia x Wolfsberger - Liga Conferência



📅 Data: 28/08/2025



⏰ Horário: 13h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Gymnastikos Sullogos ta Pagkypria, Nicósia, Chipre



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Omonia x Wolfsberger: Escalações prováveis

Omonia: Fabiano Freitas; Giannis Masouras, Nikolas Panagiotou, Senou Coulibaly, Fotios Kitsos; Mateo Maric, Carel Eiting, Loizos Loizou, Ewandro; Willy Semedo, Stevan Jovetic.

Wolfsberger: Nikolas Polster; Tobias Gruber, Cheikh Diabaté, Fabian Wohlmuth, Nicolas Wimmer; René Renner, Thierno Ballo, Alessandro Schöpf, Dejan Zukic; Marco Sulzner, Angelo Gattermayer.

Omonia x Wolfsberger: Como chegam os times

Omonia



⚽️ 5 Jogos



✅ 4 Vitórias (80%)

(80%)

🤝 0 Empates (0%)

(0%)

❌ 1 Derrota (20%)

(20%)

🥅 15 Gols marcados (3 G/J)

(3 G/J)

🛡️ 2 Gols sofridos (0,4 G/J)



Wolfsberger



⚽️ 8 Jogos



✅ 4 Vitórias (50%)

(50%)

🤝 1 Empate (13%)

(13%)

❌ 3 Derrotas (38%)

(38%)

🥅 11 Gols marcados (1,38 G/J)

(1,38 G/J)

🛡️ 7 Gols sofridos (0,88 G/J)



Omonia x Wolfsberger: Retrospecto dos últimos jogos

As duas equipes já se defrontaram em provas oficiais em 1 jogo, com 1 vitória do Wolfsberger.