Omonia x Araz: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 14/08

Omonia x Araz: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Omonia e Araz se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Conferência da UEFA. A partida será às 14h (horário de Brasília), no Gymnastikos Sullogos ta Pagkypria, no Chipre.

Omonia x Araz Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas

Palpite 1 – Vitória do Omonia – odd pagando 1.65 na bet365

Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.90 na bet365

Palpite 3 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 2.05 na bet365

Vitória do Omonia - odd pagando 1.65

Com mais tradição e força jogando em casa, o Omonia deve assumir o controle da partida para garantir vantagem antes do jogo de volta.

Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.90

O estilo ofensivo do Omonia e a necessidade do Araz de buscar um resultado positivo aumentam as chances de um jogo com três ou mais gols.

Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 2.05

O Araz pode aproveitar espaços para surpreender, o que aumenta as chances de termos gols dos dois lados.

Omonia x Araz: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Omonia x Araz pela UEFA Europa Conference League



📅 Data: 14 de agosto de 2025



🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Gymnastikos Sullogos ta Pagkypria, Nicosia, Chipre



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Omonia x Araz: Escalações prováveis

Omonia: Fabiano Freitas; Giannis Masouras, Nikolas Panagiotou, Senou Coulibaly, Fotios Kitsos; Mateo Maric, Ioannis Kousoulos, Loizos Loizou, Ewandro; Willy Semedo, Stevan Jovetic.

Araz: Cristian Avram; Urfan Abbasov, Issouf Paro, Bakhtiyar Hasanalizada, Bruno Franco; Bar Cohen, Wanderson Maranhão, Patrick Andrade, Charles Boli; Ba-Muaka Simakala, Felipe Santos.