Omonia x Araz: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 14/08
Omonia x Araz: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Omonia e Araz se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Conferência da UEFA. A partida será às 14h (horário de Brasília), no Gymnastikos Sullogos ta Pagkypria, no Chipre.
Omonia x Araz Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
Palpite 1 – Vitória do Omonia – odd pagando 1.65 na bet365
Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.90 na bet365
Palpite 3 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 2.05 na bet365
Vitória do Omonia - odd pagando 1.65
Com mais tradição e força jogando em casa, o Omonia deve assumir o controle da partida para garantir vantagem antes do jogo de volta.
Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.90
O estilo ofensivo do Omonia e a necessidade do Araz de buscar um resultado positivo aumentam as chances de um jogo com três ou mais gols.
Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 2.05
O Araz pode aproveitar espaços para surpreender, o que aumenta as chances de termos gols dos dois lados.
Omonia x Araz: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Omonia x Araz pela UEFA Europa Conference League
- 📅 Data: 14 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Gymnastikos Sullogos ta Pagkypria, Nicosia, Chipre
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Omonia x Araz: Escalações prováveis
Omonia: Fabiano Freitas; Giannis Masouras, Nikolas Panagiotou, Senou Coulibaly, Fotios Kitsos; Mateo Maric, Ioannis Kousoulos, Loizos Loizou, Ewandro; Willy Semedo, Stevan Jovetic.
Araz: Cristian Avram; Urfan Abbasov, Issouf Paro, Bakhtiyar Hasanalizada, Bruno Franco; Bar Cohen, Wanderson Maranhão, Patrick Andrade, Charles Boli; Ba-Muaka Simakala, Felipe Santos.
Omonia Nicosia x Araz: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Omonia Nicosia x Araz: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Omonia Nicosia x Araz: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.
