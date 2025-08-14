Assine UOL
Omonia Nicosia
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D
UEFA Europa Conference League - World Wide
Araz
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.33
x
4.75
2
7.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.38
x
4.65
2
7.5
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.38
x
4.75
2
7.3
Apostar agora
Odds atualizadas a 14.08.2025 às 09:30

Omonia x Araz: Palpite, Onde Assistir, Liga Conferência, 14/08

Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Omonia x Araz: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Omonia e Araz se enfrentam nesta quinta-feira, 14/08, pela fase de qualificação da Liga Conferência da UEFA. A partida será às 14h (horário de Brasília), no Gymnastikos Sullogos ta Pagkypria, no Chipre.


Omonia x Araz Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas


Palpite 1 – Vitória do Omonia – odd pagando 1.65 na bet365
Palpite 2 – Total de gols acima de 2.5 – odd pagando 1.90 na bet365
Palpite 3 – Ambas equipes marcam: Sim – odd pagando 2.05 na bet365


Vitória do Omonia - odd pagando 1.65


Com mais tradição e força jogando em casa, o Omonia deve assumir o controle da partida para garantir vantagem antes do jogo de volta.


Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 1.90


O estilo ofensivo do Omonia e a necessidade do Araz de buscar um resultado positivo aumentam as chances de um jogo com três ou mais gols.


Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 2.05


O Araz pode aproveitar espaços para surpreender, o que aumenta as chances de termos gols dos dois lados.


Omonia x Araz: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Omonia x Araz pela UEFA Europa Conference League

  • 📅 Data: 14 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 14:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Gymnastikos Sullogos ta Pagkypria, Nicosia, Chipre 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Omonia x Araz: Escalações prováveis


Omonia: Fabiano Freitas; Giannis Masouras, Nikolas Panagiotou, Senou Coulibaly, Fotios Kitsos; Mateo Maric, Ioannis Kousoulos, Loizos Loizou, Ewandro; Willy Semedo, Stevan Jovetic.


Araz: Cristian Avram; Urfan Abbasov, Issouf Paro, Bakhtiyar Hasanalizada, Bruno Franco; Bar Cohen, Wanderson Maranhão, Patrick Andrade, Charles Boli; Ba-Muaka Simakala, Felipe Santos.

Ver mais Ver menos

Omonia Nicosia x Araz: Palpite do Dia

Omonia Nicosia Vence
Superbet logo
1.38
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Union St. Gilloise - Standard Liege
1
1.35
Rennes - Marseille
2
1.95
KV Mechelen - Gent
1
1.97
Múltipla
5.19
x
Aposta
20
=
Ganhos
103.72
Apostar agora

Omonia Nicosia x Araz: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Omonia Nicosia x Araz: Confrontos Diretos

1 Vitórias
0 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
Araz
0 - 4
Omonia Nicosia

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Omonia Nicosia
Empate
Araz

Lembre-se de que apostas devem ser feitas com consciência e moderação, cumprindo o Jogo Responsável. Quando bem planejadas, elas podem sim trazer ótimos momentos e bons resultados.

Ver mais Ver menos

UOL - Admin

Palpites