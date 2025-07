Omonia Nicosia x Torpedo Kutaisi: Palpite, Onde Assistir - 24/07 Liga Conferência

Omonia Nicosia x Torpedo Kutaisi: Confira os palpites para o jogo e saiba onde assistir ao vivo.

O confronto entre Omonia Nicosia x Torpedo Kutaisi marca mais um jogo da fase classificatória da Liga Conferência. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 24/07, às 14h (horário de Brasília), com mando de campo do Omonia Nicosia. O jogo terá transmissão via streaming da Novibet, para quem busca acompanhar ao vivo.

Mesmo sendo um duelo de clubes com pouca tradição internacional, há boas oportunidades de apostas. A seguir, veja nosso palpite para Omonia Nicosia x Torpedo Kutaisi e onde assistir ao vivo.

Omonia Nicosia x Torpedo Kutaisi Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Separamos três palpites para Omonia Nicosia x Torpedo Kutaisi considerando o perfil de cada equipe e as odds disponíveis:



Palpite 1 - Resultado Final Omonia Nicosia - odd pagando 1.18 na Esportes da Sorte



Palpite 2 - Total de gols mais de 1.5 - odd pagando 1.28 na Esportes da Sorte



Palpite 3 - Omonia Nicosia para marcar em ambos os tempos - odd pagando 1.97 na Esportes da Sorte



Palpite 1 - Resultado Final Omonia Nicosia - odd pagando 1.18

Jogando em casa, o Omonia Nicosia é o franco favorito. A diferença de qualidade técnica e o fator mando de campo justificam essa odd mais baixa, sendo uma aposta segura para quem busca minimizar riscos.

Palpite 2 - Total de gols mais de 1.5 - odd pagando 1.28

Considerando o favoritismo do Omonia Nicosia e a tendência de jogos de mata-mata, é bem provável que vejamos pelo menos dois gols na partida. É uma aposta com odd baixa, mas alta probabilidade.

Palpite 3 - Omonia Nicosia para marcar em ambos os tempos - odd pagando 1.97

Para quem busca uma odd mais interessante, apostar que o Omonia Nicosia marcará gols em ambos os tempos é uma boa pedida. Com o forte favoritismo, é esperado que a equipe da casa domine e consiga balançar as redes tanto na primeira quanto na segunda etapa.

Omonia Nicosia x Torpedo Kutaisi - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Omonia Nicosia x Torpedo Kutaisi com transmissão ao vivo pelo streaming da Novibet, disponível para usuários com conta na casa. A partida será às 14h (horário de Brasília), nesta quinta-feira.

Tudo o que você precisa saber de Omonia Nicosia x Torpedo Kutaisi:



Confronto: Omonia Nicosia x Torpedo Kutaisi - Liga Conferência



Data: 24/07/2025



Horário: 14h (horário de Brasília)



Local: Estádio do Omonia Nicosia (Chipre)



Onde vai passar Omonia Nicosia x Torpedo Kutaisi: Novibet (streaming)



Importante: apostas devem ser feitas com consciência e responsabilidade. Veja dicas no conteúdo de Jogo Responsável.