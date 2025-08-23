Assine UOL
Marseille
  • D
  • V
  • E
  • E
  • D
Ligue 1 - France
Paris FC
  • D
  • V
  • E
  • D
  • V
Melhores Odds 1X2
1
1.42
x
5
2
6.5
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.44
x
4.98
2
7.03
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.41
x
5
2
7
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.43
x
4.8
2
7
Apostar agora
Melhores Odds 1X2 by
1
1.43
x
4.75
2
7.1
Apostar agora
Odds atualizadas a 23.08.2025 às 07:30

Olympique x Paris FC: Palpite Odds +7, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (23/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
23.08.2025
Atualizado em
23.08.2025
Tempo de leitura
6 min

Olympique x Paris FC: veja o palpite com odds altas +7, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 23/08, pela 2ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 12h00 (horário de Brasília), no Stade Vélodrome, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.


O confronto é um duelo entre equipes que buscam os primeiros pontos no campeonato. Tanto o Olympique, em 17º, quanto o Paris FC, em 12º, foram derrotados na rodada de estreia. Jogando em casa pela primeira vez na temporada, o Olympique tem a obrigação de dar uma resposta ao seu torcedor e conquistar uma vitória convincente.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Olympique x Paris FC Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



  • 🔥 Palpite 1. Olympique vence, odd pagando 1.37 na Superbet

  • Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.64 na Bet365

  • 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Olympique 3 a 0, odd pagando 8.20 na Betnacional


Para as apostas em Olympique x Paris FC, indicamos esses três palpites com base na enorme diferença técnica entre as equipes e na força do Olympique em casa.


🔥 Palpite 1. Olympique vence, odd pagando 1.37


A diferença de qualidade entre os elencos é gigantesca. O Olympique, um dos grandes da França, joga em seu caldeirão, o Vélodrome, e está pressionado para vencer após a derrota na estreia.


Contra uma equipe recém-promovida, a vitória do time da casa é o resultado mais esperado e a base para qualquer aposta mais arriscada.


⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.64


O Olympique costuma ser uma equipe muito ofensiva em seus domínios e precisa dar uma resposta contundente aos seus torcedores.


A tendência é de uma pressão total desde o início em busca de gols, o que deve resultar em um placar com pelo menos três gols na partida, cumprindo a recomendação da análise de estatísticas.


👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.


💧 Palpite 3. Resultado Correto: Olympique 3 a 0, odd pagando 8.20


Para quem busca um retorno financeiro alto, o placar de 3 a 0 para o Olympique é uma aposta de grande valor.


Este resultado reflete um domínio completo do time da casa, que deve se impor, marcar vários gols e não ter sua defesa ameaçada por um adversário tecnicamente inferior. É um placar que se alinha com a necessidade de uma vitória convincente.


Olympique x Paris FC: Onde Assistir Ao Vivo


Você pode assistir a Olympique x Paris FC ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 12h00, neste sábado.


Tudo o que você precisa saber de Olympique x Paris FC:



  • ⚽️ Confronto: Olympique x Paris FC - Ligue 1

  • 📅 Data: 23/08/2025

  • Horário: 12h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Stade Vélodrome, Marselha

  • 📺 Onde vai passar: Cazé TV


Olympique x Paris FC: Quem Ganha? Melhores Odds


O Olympique é o grande favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 73%. O Paris FC é o azarão com apenas 13,2% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 20,4%.



  • 🏆 Olympique vence, odd 1.37 na Betnacional

  • ⚖️ Empate, odd 4.90 na Superbet

  • 👀 Paris FC vence, odd 7.60 na F12.bet

Marseille x Paris FC: Palpite do Dia

Marseille Vence
1.43
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Marseille x Paris FC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Marseille
Empate
Paris FC

Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável. 

UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte