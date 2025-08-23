Olympique x Paris FC: Palpite Odds +7, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (23/08)

Olympique x Paris FC: veja o palpite com odds altas +7, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 23/08, pela 2ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 12h00 (horário de Brasília), no Stade Vélodrome, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.

O confronto é um duelo entre equipes que buscam os primeiros pontos no campeonato. Tanto o Olympique, em 17º, quanto o Paris FC, em 12º, foram derrotados na rodada de estreia. Jogando em casa pela primeira vez na temporada, o Olympique tem a obrigação de dar uma resposta ao seu torcedor e conquistar uma vitória convincente.

Olympique x Paris FC Palpite: 3 Opções Para Você Apostar



🔥 Palpite 1. Olympique vence, odd pagando 1.37 na Superbet



⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.64 na Bet365



💧 Palpite 3. Resultado Correto: Olympique 3 a 0, odd pagando 8.20 na Betnacional



Para as apostas em Olympique x Paris FC, indicamos esses três palpites com base na enorme diferença técnica entre as equipes e na força do Olympique em casa.

A diferença de qualidade entre os elencos é gigantesca. O Olympique, um dos grandes da França, joga em seu caldeirão, o Vélodrome, e está pressionado para vencer após a derrota na estreia.

Contra uma equipe recém-promovida, a vitória do time da casa é o resultado mais esperado e a base para qualquer aposta mais arriscada.

O Olympique costuma ser uma equipe muito ofensiva em seus domínios e precisa dar uma resposta contundente aos seus torcedores.

A tendência é de uma pressão total desde o início em busca de gols, o que deve resultar em um placar com pelo menos três gols na partida, cumprindo a recomendação da análise de estatísticas.

Para quem busca um retorno financeiro alto, o placar de 3 a 0 para o Olympique é uma aposta de grande valor.

Este resultado reflete um domínio completo do time da casa, que deve se impor, marcar vários gols e não ter sua defesa ameaçada por um adversário tecnicamente inferior. É um placar que se alinha com a necessidade de uma vitória convincente.

Olympique x Paris FC: Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir a Olympique x Paris FC ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 12h00, neste sábado.

Tudo o que você precisa saber de Olympique x Paris FC:



⚽️ Confronto: Olympique x Paris FC - Ligue 1

📅 Data: 23/08/2025

⏰ Horário: 12h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Stade Vélodrome, Marselha

📺 Onde vai passar: Cazé TV



Olympique x Paris FC: Quem Ganha? Melhores Odds

O Olympique é o grande favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 73%. O Paris FC é o azarão com apenas 13,2% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 20,4%.