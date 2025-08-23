- D
- V
- E
- E
- D
- D
- V
- E
- D
- V
Olympique x Paris FC: Palpite Odds +7, Onde Assistir, Estatísticas, Ligue 1 (23/08)
Olympique x Paris FC: veja o palpite com odds altas +7, o prognóstico e onde assistir ao jogo deste sábado, 23/08, pela 2ª rodada da Ligue 1 2025/26. A bola rola às 12h00 (horário de Brasília), no Stade Vélodrome, com transmissão ao vivo pela Cazé TV.
O confronto é um duelo entre equipes que buscam os primeiros pontos no campeonato. Tanto o Olympique, em 17º, quanto o Paris FC, em 12º, foram derrotados na rodada de estreia. Jogando em casa pela primeira vez na temporada, o Olympique tem a obrigação de dar uma resposta ao seu torcedor e conquistar uma vitória convincente.
Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.
Olympique x Paris FC Palpite: 3 Opções Para Você Apostar
- 🔥 Palpite 1. Olympique vence, odd pagando 1.37 na Superbet
- ⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.64 na Bet365
- 💧 Palpite 3. Resultado Correto: Olympique 3 a 0, odd pagando 8.20 na Betnacional
Para as apostas em Olympique x Paris FC, indicamos esses três palpites com base na enorme diferença técnica entre as equipes e na força do Olympique em casa.
🔥 Palpite 1. Olympique vence, odd pagando 1.37
A diferença de qualidade entre os elencos é gigantesca. O Olympique, um dos grandes da França, joga em seu caldeirão, o Vélodrome, e está pressionado para vencer após a derrota na estreia.
Contra uma equipe recém-promovida, a vitória do time da casa é o resultado mais esperado e a base para qualquer aposta mais arriscada.
⚡ Palpite 2. Mais de 2.5 gols, odd pagando 1.64
O Olympique costuma ser uma equipe muito ofensiva em seus domínios e precisa dar uma resposta contundente aos seus torcedores.
A tendência é de uma pressão total desde o início em busca de gols, o que deve resultar em um placar com pelo menos três gols na partida, cumprindo a recomendação da análise de estatísticas.
👉 Saiba mais sobre o que são odds e como usá-las de forma estratégica.
💧 Palpite 3. Resultado Correto: Olympique 3 a 0, odd pagando 8.20
Para quem busca um retorno financeiro alto, o placar de 3 a 0 para o Olympique é uma aposta de grande valor.
Este resultado reflete um domínio completo do time da casa, que deve se impor, marcar vários gols e não ter sua defesa ameaçada por um adversário tecnicamente inferior. É um placar que se alinha com a necessidade de uma vitória convincente.
Olympique x Paris FC: Onde Assistir Ao Vivo
Você pode assistir a Olympique x Paris FC ao vivo na Cazé TV. O jogo começa às 12h00, neste sábado.
Tudo o que você precisa saber de Olympique x Paris FC:
- ⚽️ Confronto: Olympique x Paris FC - Ligue 1
- 📅 Data: 23/08/2025
- ⏰ Horário: 12h00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Stade Vélodrome, Marselha
- 📺 Onde vai passar: Cazé TV
Olympique x Paris FC: Quem Ganha? Melhores Odds
O Olympique é o grande favorito para vencer a partida, com uma probabilidade de 73%. O Paris FC é o azarão com apenas 13,2% de chances de vitória, enquanto o empate está cotado em 20,4%.
- 🏆 Olympique vence, odd 1.37 na Betnacional
- ⚖️ Empate, odd 4.90 na Superbet
- 👀 Paris FC vence, odd 7.60 na F12.bet
Marseille x Paris FC: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Marseille x Paris FC: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Dê seu Palpite
Se decidir apostar, busque sempre manter o equilíbrio e apostar com responsabilidade. Para mais informações, acesse a página de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- D
- V
- E
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- E
FSV Mainz 05 Vence
- V
- V
- E
- V
- V
- V
- D
- V
- D
- D
PSV Eindhoven Vence
- D
- V
- D
- V
- V
- E
- E
- E
- E
- E
Barcelona Vence
- V
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- E
- V
NEC Nijmegen Vence
- D
- V
- E
- E
- D
- D
- V
- E
- D
- V
Marseille Vence
- D
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- D
- D
- D
Celta Vigo Vence
- E
- E
- E
- E
- E
- V
- V
- D
- D
- E
Trabzonspor Vence
- V
- D
- D
- D
- V
- D
- D
- V
- V
- V
VfB Stuttgart Vence