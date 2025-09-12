- D
Olympique Marseille x Lorient, Palpite; Odds 5+, 7+; Onde Assistir, Ligue 1 (12/09)
Buscando palpite para Olympique Marseille x Lorient? Então está no lugar certo! O confronto desta sexta-feira (12), às 15h45, no Stade Vélodrome, coloca frente a frente duas equipes que precisam desesperadamente de uma vitória para se recuperarem na tabela.
De um lado, o Marseille, na 10ª posição, joga em casa para dar uma resposta ao seu torcedor após duas derrotas em 3 jogos. Do outro, o Lorient, em 16º, vive um momento delicado e precisa se reerguer após sofrer uma goleada histórica na última rodada.
Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Olympique Marseille x Lorient, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, o histórico do confronto e onde assistir.
Olympique Marseille x Lorient Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🟢 Baixo Risco: Marseille vence - Odd 1.37 na Superbet. A aposta mais segura. O Marseille é muito superior, joga em casa e domina completamente o histórico contra o Lorient.
- 🟡 Médio Risco: Mais de 2,5 gols - Odd 1.48 na Bet365. O confronto direto é uma garantia de gols e o Lorient chega com a defesa em frangalhos após sofrer 7 gols no último jogo.
- 🔴 Alto Risco: Marseille Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd 2.13 na Betnacional. Para quem busca um retorno alto, apostar que o ataque do Marseille marcará pelo menos três vezes contra a pior defesa do campeonato é uma ótima oportunidade.
Palpites Alternativos Olympique Marseille x Lorient
- Ambas as Equipes Marcam: Sim - Com odd de 1.74, é uma boa alternativa, pois o Marseille também tem sofrido gols e o jogo promete ser aberto.
- Handicap Asiático: Marseille -1.5 - Com odds maiores que a vitória simples, esta aposta prevê um triunfo do Marseille por pelo menos dois gols de diferença.
Super Palpites Olympique Marseille x Lorient
- Resultado Correto: Marseille 3 a 1 - Com uma odd de 9.80, este placar reflete um domínio do time da casa em um jogo com muitos gols, assim como aconteceu nos últimos confrontos diretos.
💰 Palpites de Odds Baixas Olympique Marseille x Lorient
- 🟢 Marseille vence - Odd 1.37: O Marseille é o grande favorito. A equipe venceu cinco dos últimos seis confrontos contra o Lorient, joga em seu estádio e enfrenta um adversário que acabou de sofrer uma goleada por 7 a 1.
⚖️ Palpites de Odds Médias Olympique Marseille x Lorient
- 🟡 Mais de 2,5 gols - Odd 1.48: O histórico deste duelo é de placares elásticos, com os últimos seis jogos tendo uma média de 4 gols por partida. Com a defesa do Lorient em péssima fase, a tendência de mais um jogo com muitos gols é enorme.
🚀 Palpites de Odds Altas Olympique Marseille x Lorient
🔴 Marseille Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd 2.13: Esta aposta tem um valor excelente. O ataque do Marseille é muito poderoso em casa e enfrenta a defesa mais vazada do campeonato. A chance de o time da casa marcar três ou mais gols sozinho é muito alta.
Olympique Marseille x Lorient: Onde Assistir e Ficha do Jogo
- Confronto: Olympique Marseille x Lorient - Ligue 1
- Data: 12/09/2025
- Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- Local: Stade Vélodrome, Marselha
- Transmissão: Cazé TV
Como Olympique Marseille e Lorient Chegam Para o Confronto
O Olympique Marseille chega pressionado após duas derrotas seguidas na Ligue 1. A equipe precisa dar uma resposta imediata e vê no confronto em casa contra um adversário frágil a oportunidade perfeita para se reabilitar e voltar a subir na tabela.
O Lorient vive um momento de crise. A equipe vem de uma derrota humilhante por 7 a 1 em casa e tem a pior defesa do campeonato. O principal desafio será reerguer a moral do time e tentar competir contra um dos gigantes da França fora de casa.
Últimos 5 jogos do Olympique Marseille:
- ❌ Lyon 1-0 Marseille
- ✅ Marseille 5-2 Paris FC
- ❌ Rennes 1-0 Marseille
- ✅ Marseille 3-1 Aston Villa
- 🟡 Marseille 1-1 Sevilla
Aproveitamento: 47% (7 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 9 gols (média de 1,8 por jogo) Gols sofridos: 5 gols (média de 1,0 por jogo)
Últimos 5 jogos do Lorient:
- ❌ Lorient 1-7 Lille
- ✅ Lorient 4-0 Rennes
- ❌ Auxerre 1-0 Lorient
- ❌ Angers 1-0 Lorient
- 🟡 Guingamp 1-1 Lorient
Aproveitamento: 27% (4 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 6 gols (média de 1,2 por jogo) Gols sofridos: 9 gols (média de 1,8 por jogo)
Nossa Opinião para Olympique Marseille x Lorient
Acreditamos em um domínio completo do Marseille. A combinação do fator casa, a superioridade técnica, o retrospecto esmagador no confronto e a fase terrível do Lorient indicam uma vitória tranquila e com muitos gols para a equipe de Marselha.
Prováveis Escalações Olympique Marseille x Lorient
Escalação Provável Olympique Marseille: Pau López; Jonathan Clauss, Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi; Geoffrey Kondogbia, Valentin Rongier, Azzedine Ounahi; Ismaïla Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye.
Escalação Provável Lorient: Yvon Mvogo; Gédéon Kalulu, Montassar Talbi, Isaak Touré, Vincent Le Goff; Laurent Abergel, Jean-Victor Makengo; Romain Faivre, Julien Ponceau, Ayman Kari; e Bamba Dieng.
Essas escalações são projeções baseadas nos últimos jogos e podem sofrer mudanças até o apito inicial.
Marseille x Lorient: Palpite do Dia
Marseille x Lorient: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Marseille x Lorient: Confrontos Diretos
