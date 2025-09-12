Assine UOL
Marseille
Ligue 1 - France
Lorient
Odds atualizadas a 12.09.2025 às 10:30

Olympique Marseille x Lorient, Palpite; Odds 5+, 7+; Onde Assistir, Ligue 1 (12/09)

Alex Alves
Autor
Publicado
12.09.2025
Atualizado em
12.09.2025
Tempo de leitura
6 min

Buscando palpite para Olympique Marseille x Lorient? Então está no lugar certo! O confronto desta sexta-feira (12), às 15h45, no Stade Vélodrome, coloca frente a frente duas equipes que precisam desesperadamente de uma vitória para se recuperarem na tabela.


De um lado, o Marseille, na 10ª posição, joga em casa para dar uma resposta ao seu torcedor após duas derrotas em 3 jogos. Do outro, o Lorient, em 16º, vive um momento delicado e precisa se reerguer após sofrer uma goleada histórica na última rodada.


Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Olympique Marseille x Lorient, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, o histórico do confronto e onde assistir. 


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Olympique Marseille x Lorient Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🟢 Baixo Risco: Marseille venceOdd 1.37 na Superbet. A aposta mais segura. O Marseille é muito superior, joga em casa e domina completamente o histórico contra o Lorient.

  • 🟡 Médio Risco: Mais de 2,5 golsOdd 1.48 na Bet365. O confronto direto é uma garantia de gols e o Lorient chega com a defesa em frangalhos após sofrer 7 gols no último jogo.

  • 🔴 Alto Risco: Marseille Total de Gols: Mais de 2.5Odd 2.13 na Betnacional. Para quem busca um retorno alto, apostar que o ataque do Marseille marcará pelo menos três vezes contra a pior defesa do campeonato é uma ótima oportunidade.


Palpites Alternativos Olympique Marseille x Lorient



  • Ambas as Equipes Marcam: Sim - Com odd de 1.74, é uma boa alternativa, pois o Marseille também tem sofrido gols e o jogo promete ser aberto.

  • Handicap Asiático: Marseille -1.5 - Com odds maiores que a vitória simples, esta aposta prevê um triunfo do Marseille por pelo menos dois gols de diferença.


Super Palpites Olympique Marseille x Lorient



  • Resultado Correto: Marseille 3 a 1 - Com uma odd de 9.80, este placar reflete um domínio do time da casa em um jogo com muitos gols, assim como aconteceu nos últimos confrontos diretos.


💰 Palpites de Odds Baixas Olympique Marseille x Lorient



  • 🟢 Marseille venceOdd 1.37: O Marseille é o grande favorito. A equipe venceu cinco dos últimos seis confrontos contra o Lorient, joga em seu estádio e enfrenta um adversário que acabou de sofrer uma goleada por 7 a 1.


⚖️ Palpites de Odds Médias Olympique Marseille x Lorient



  • 🟡 Mais de 2,5 golsOdd 1.48: O histórico deste duelo é de placares elásticos, com os últimos seis jogos tendo uma média de 4 gols por partida. Com a defesa do Lorient em péssima fase, a tendência de mais um jogo com muitos gols é enorme.


🚀 Palpites de Odds Altas Olympique Marseille x Lorient




  • 🔴 Marseille Total de Gols: Mais de 2.5Odd 2.13: Esta aposta tem um valor excelente. O ataque do Marseille é muito poderoso em casa e enfrenta a defesa mais vazada do campeonato. A chance de o time da casa marcar três ou mais gols sozinho é muito alta.




Olympique Marseille x Lorient: Onde Assistir e Ficha do Jogo



  • Confronto: Olympique Marseille x Lorient - Ligue 1

  • Data: 12/09/2025

  • Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • Local: Stade Vélodrome, Marselha

  • Transmissão: Cazé TV


Como Olympique Marseille e Lorient Chegam Para o Confronto


O Olympique Marseille chega pressionado após duas derrotas seguidas na Ligue 1. A equipe precisa dar uma resposta imediata e vê no confronto em casa contra um adversário frágil a oportunidade perfeita para se reabilitar e voltar a subir na tabela.


O Lorient vive um momento de crise. A equipe vem de uma derrota humilhante por 7 a 1 em casa e tem a pior defesa do campeonato. O principal desafio será reerguer a moral do time e tentar competir contra um dos gigantes da França fora de casa.


Últimos 5 jogos do Olympique Marseille:



  • ❌ Lyon 1-0 Marseille

  • Marseille 5-2 Paris FC

  • ❌ Rennes 1-0 Marseille

  • Marseille 3-1 Aston Villa

  • 🟡 Marseille 1-1 Sevilla 


Aproveitamento: 47% (7 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 9 gols (média de 1,8 por jogo) Gols sofridos: 5 gols (média de 1,0 por jogo)


Últimos 5 jogos do Lorient:



  • Lorient 1-7 Lille

  • Lorient 4-0 Rennes

  • ❌ Auxerre 1-0 Lorient

  • ❌ Angers 1-0 Lorient

  • 🟡 Guingamp 1-1 Lorient


Aproveitamento: 27% (4 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 6 gols (média de 1,2 por jogo) Gols sofridos: 9 gols (média de 1,8 por jogo)


Nossa Opinião para Olympique Marseille x Lorient


Acreditamos em um domínio completo do Marseille. A combinação do fator casa, a superioridade técnica, o retrospecto esmagador no confronto e a fase terrível do Lorient indicam uma vitória tranquila e com muitos gols para a equipe de Marselha.


Prováveis Escalações Olympique Marseille x Lorient


Escalação Provável Olympique Marseille: Pau López; Jonathan Clauss, Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi; Geoffrey Kondogbia, Valentin Rongier, Azzedine Ounahi; Ismaïla Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye.


Escalação Provável Lorient: Yvon Mvogo; Gédéon Kalulu, Montassar Talbi, Isaak Touré, Vincent Le Goff; Laurent Abergel, Jean-Victor Makengo; Romain Faivre, Julien Ponceau, Ayman Kari; e Bamba Dieng.


Essas escalações são projeções baseadas nos últimos jogos e podem sofrer mudanças até o apito inicial.

Marseille x Lorient: Palpite do Dia

Marseille Vence

Marseille Vence
1.37
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Marseille x Lorient: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Marseille x Lorient: Confrontos Diretos

4 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2023 Ligue 1
Marseille
3 - 1
Lorient
2023 Ligue 1
Lorient
2 - 4
Marseille
2022 Ligue 1
Lorient
0 - 0
Marseille
2022 Ligue 1
Marseille
3 - 1
Lorient
2021 Ligue 1
Lorient
0 - 3
Marseille

