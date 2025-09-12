Olympique Marseille x Lorient, Palpite; Odds 5+, 7+; Onde Assistir, Ligue 1 (12/09)

Buscando palpite para Olympique Marseille x Lorient? Então está no lugar certo! O confronto desta sexta-feira (12), às 15h45, no Stade Vélodrome, coloca frente a frente duas equipes que precisam desesperadamente de uma vitória para se recuperarem na tabela.

De um lado, o Marseille, na 10ª posição, joga em casa para dar uma resposta ao seu torcedor após duas derrotas em 3 jogos. Do outro, o Lorient, em 16º, vive um momento delicado e precisa se reerguer após sofrer uma goleada histórica na última rodada.

Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Olympique Marseille x Lorient, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, o histórico do confronto e onde assistir.

Olympique Marseille x Lorient Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🟢 Baixo Risco: Marseille vence - Odd 1.37 na Superbet . A aposta mais segura. O Marseille é muito superior, joga em casa e domina completamente o histórico contra o Lorient .

🟡 Médio Risco: Mais de 2,5 gols - Odd 1.48 na Bet365 . O confronto direto é uma garantia de gols e o Lorient chega com a defesa em frangalhos após sofrer 7 gols no último jogo.

🔴 Alto Risco: Marseille Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd 2.13 na Betnacional. Para quem busca um retorno alto, apostar que o ataque do Marseille marcará pelo menos três vezes contra a pior defesa do campeonato é uma ótima oportunidade.



Palpites Alternativos Olympique Marseille x Lorient



Ambas as Equipes Marcam: Sim - Com odd de 1.74 , é uma boa alternativa, pois o Marseille também tem sofrido gols e o jogo promete ser aberto.

Handicap Asiático: Marseille -1.5 - Com odds maiores que a vitória simples, esta aposta prevê um triunfo do Marseille por pelo menos dois gols de diferença.



Super Palpites Olympique Marseille x Lorient



Resultado Correto: Marseille 3 a 1 - Com uma odd de 9.80, este placar reflete um domínio do time da casa em um jogo com muitos gols, assim como aconteceu nos últimos confrontos diretos.



💰 Palpites de Odds Baixas Olympique Marseille x Lorient



🟢 Marseille vence - Odd 1.37: O Marseille é o grande favorito. A equipe venceu cinco dos últimos seis confrontos contra o Lorient, joga em seu estádio e enfrenta um adversário que acabou de sofrer uma goleada por 7 a 1.



⚖️ Palpites de Odds Médias Olympique Marseille x Lorient



🟡 Mais de 2,5 gols - Odd 1.48: O histórico deste duelo é de placares elásticos, com os últimos seis jogos tendo uma média de 4 gols por partida. Com a defesa do Lorient em péssima fase, a tendência de mais um jogo com muitos gols é enorme.



🚀 Palpites de Odds Altas Olympique Marseille x Lorient





🔴 Marseille Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd 2.13: Esta aposta tem um valor excelente. O ataque do Marseille é muito poderoso em casa e enfrenta a defesa mais vazada do campeonato. A chance de o time da casa marcar três ou mais gols sozinho é muito alta.





Olympique Marseille x Lorient: Onde Assistir e Ficha do Jogo



Confronto: Olympique Marseille x Lorient - Ligue 1

Data: 12/09/2025

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Stade Vélodrome, Marselha

Transmissão: Cazé TV



Como Olympique Marseille e Lorient Chegam Para o Confronto

O Olympique Marseille chega pressionado após duas derrotas seguidas na Ligue 1. A equipe precisa dar uma resposta imediata e vê no confronto em casa contra um adversário frágil a oportunidade perfeita para se reabilitar e voltar a subir na tabela.

O Lorient vive um momento de crise. A equipe vem de uma derrota humilhante por 7 a 1 em casa e tem a pior defesa do campeonato. O principal desafio será reerguer a moral do time e tentar competir contra um dos gigantes da França fora de casa.

Últimos 5 jogos do Olympique Marseille:



❌ Lyon 1-0 Marseille



✅ Marseille 5-2 Paris FC

❌ Rennes 1-0 Marseille



✅ Marseille 3-1 Aston Villa

🟡 Marseille 1-1 Sevilla



Aproveitamento: 47% (7 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 9 gols (média de 1,8 por jogo) Gols sofridos: 5 gols (média de 1,0 por jogo)

Últimos 5 jogos do Lorient:



❌ Lorient 1-7 Lille

✅ Lorient 4-0 Rennes

❌ Auxerre 1-0 Lorient



❌ Angers 1-0 Lorient



🟡 Guingamp 1-1 Lorient



Aproveitamento: 27% (4 pontos em 15 possíveis) Gols marcados: 6 gols (média de 1,2 por jogo) Gols sofridos: 9 gols (média de 1,8 por jogo)

Nossa Opinião para Olympique Marseille x Lorient

Acreditamos em um domínio completo do Marseille. A combinação do fator casa, a superioridade técnica, o retrospecto esmagador no confronto e a fase terrível do Lorient indicam uma vitória tranquila e com muitos gols para a equipe de Marselha.

Prováveis Escalações Olympique Marseille x Lorient

Escalação Provável Olympique Marseille: Pau López; Jonathan Clauss, Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Leonardo Balerdi; Geoffrey Kondogbia, Valentin Rongier, Azzedine Ounahi; Ismaïla Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye.

Escalação Provável Lorient: Yvon Mvogo; Gédéon Kalulu, Montassar Talbi, Isaak Touré, Vincent Le Goff; Laurent Abergel, Jean-Victor Makengo; Romain Faivre, Julien Ponceau, Ayman Kari; e Bamba Dieng.

Essas escalações são projeções baseadas nos últimos jogos e podem sofrer mudanças até o apito inicial.