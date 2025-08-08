Assine UOL
Olympiakos Piraeus
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V
Friendlies Clubs - World Wide
Al Taawon
  • D
  • V
  • E
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
7.39
x
5.07
2
1.32
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
6.8
x
5.2
2
1.36
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
6.8
x
4.7
2
1.33
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
7.1
x
5.1
2
1.34
Apostar agora
Odds atualizadas a 08.08.2025 às 09:15

Olympiakos x Al Taawon: Palpite, Onde Assistir, Amistoso, 08/08

Publicado
08.08.2025
Atualizado em
08.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Olympiakos x Al Taawon: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Olympiakos Piraeus x Al Taawon pela Friendlies Clubs

  • 📅 Data: 08 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 11h (horário de Brasília)


Olympiakos x Al Taawon Palpite - Amistoso



  • ⚽ Ambas as equipes marcam: Sim

  • 🎯 Resultado Final: Olympiakos 2-1 Al Taawon

  • 📊 Over/Under: Over 2.5 gols


Olympiakos x Al Taawon: Onde Assistir


O amistoso Olympiakos x Al Taawon não vai ter transmissão no Brasil. Mas fique atento às casas de apostas, que podem passar o jogo através de suas plataformas de streaming.

Ver mais Ver menos

Olympiakos Piraeus x Al Taawon: Palpite do Dia

Al Taawon Vence
Superbet logo
1.34
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
SC Braga - Tondela
1
1.39
America-RN - Juazeirense
1
1.42
Burnley - Lazio
2
2
Múltipla
3.95
x
Aposta
20
=
Ganhos
78.95
Apostar agora

Olympiakos Piraeus x Al Taawon: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Olympiakos Piraeus
Empate
Al Taawon

⚠️ Jogo Responsável – O maior gol é manter o controle
O duelo entre Olympiakos e Al Taawon promete intensidade dentro de campo, mas quando o assunto é aposta, o ritmo precisa ser equilibrado.


✅ Jogue com consciência:
Estabeleça um limite de gastos e siga-o
O jogo deve caber no seu orçamento sem comprometer necessidades.


✅ Aposte por diversão, não por pressão
O prazer está no momento, não na obrigação de ganhar.


✅ Lembre-se: não existe resultado garantido
Cada lance é imprevisível, e é isso que torna o futebol emocionante.


✅ Não persiga perdas
Insistir pode transformar uma perda pequena em um problema maior.


✅ Dê espaço para outras atividades
O jogo é parte do lazer, mas não deve ser tudo.


🎯 Olympiakos x Al Taawon será decidido em campo. Fora dele, a vitória é sua quando joga com responsabilidade.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Marseille
  • E
  • E
  • D
  • V
  • V
-
Aston Villa
  • V
  • V
  • V
  • E
  • D

Marseille Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Nacional
  • D
  • D
  • D
  • E
  • D
-
GIL Vicente
  • E
  • V
  • E
  • E
  • E

Nacional Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Brentford
  • V
  • E
  • E
  • D
  • V
-
Borussia Mönchengladbach
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V

Brentford Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Orlando City SC
  • V
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Inter Miami
  • V
  • V
  • V
  • E
  • V

Orlando City SC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Barracas Central
  • V
  • D
  • V
  • D
  • V
-
Aldosivi
  • D
  • E
  • D
  • E
  • V

Aldosivi Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Rio Branco ES
  • E
  • V
  • V
  • V
  • E
-
Luverdense
  • E
  • V
  • V
  • E
  • D

Rio Branco ES Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites