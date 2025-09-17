Assine UOL
Olympiakos Piraeus
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D
UEFA Champions League - World Wide
Pafos
  • D
  • V
  • E
  • V
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.44
x
4.7
2
7.48
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.41
x
4.8
2
7.8
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
1.41
x
4.65
2
7.7
Apostar agora
Odds atualizadas a 17.09.2025 às 13:03

Olympiakos x Pafos: Palpite, Odds 2+, 5+ 7+, Onde Assistir, Liga dos Campeões - 17/09

Alex Alves
Autor
Publicado
17.09.2025
Atualizado em
17.09.2025
Tempo de leitura
4 min

Buscando um palpite para Olympiakos x Pafos? O jogo desta quarta-feira, 17 de setembro, às 13h45 (horário de Brasília), promete muita emoção pela Liga dos Campeões. 


De um lado, o Olympiakos Piraeus busca começar com o pé direito, mostrando sua força em casa. Do outro, o Pafos quer surpreender e começar sua jornada na competição com um bom resultado.


Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Olympiakos Piraeus x Pafos, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times.


Olympiakos x Pafos Palpite: 3 melhores palpites de aposta



  • Olympiacos vence sem sofrer gols (2.19): O Olympiacos é o favorito e tem grandes chances de manter o placar zerado, visto que as chances do Pafos de marcar são baixas.


  • Olympiacos Vencedor (1.43): O Olympiacos é o favorito claro, jogando em casa e contra uma equipe com odds significativamente mais altas. Esta é a aposta mais segura.




  • Mais de 2.5 gols (1.75): O Olympiacos tem um ataque forte, com El Kaabi e Taremi como principais artilheiros. É provável que marquem vários gols.




Olympiakos x Pafos: Palpites de odds baixas 




  • Ambos os times marcam - Não (1.72): A defesa do Olympiacos é sólida, e as chances do Pafos marcarem são baixas.




  • Olympiacos vence o primeiro tempo e o jogo (1.90): Com o Olympiacos sendo o time mais forte, é provável que comece o jogo de forma agressiva e leve a vantagem para o intervalo, mantendo-a até o final.




  • El Kaabi para marcar a qualquer momento (1.92): Como um dos principais artilheiros da equipe, é muito provável que El Kaabi marque um gol neste jogo.




Olympiakos x Pafos Palpite de odds médias



  • Total de gols e ambos os times marcam - Mais de 2.5 e Sim (2.57): Esta é uma aposta um pouco mais arriscada, mas ainda com boas chances. O Olympiacos pode marcar três ou mais gols e o Pafos conseguir marcar pelo menos um, o que elevaria o prêmio.


  • Placar exato 2:0 para o Olympiacos (5.65): Esta aposta oferece um bom retorno e é um resultado bastante plausível.




  • Placar exato 1:0 para o Olympiacos (5.94): O Placar Exato 1-0 para o Olympiacos oferece um bom retorno e é uma aposta conservadora com boas chances de acontecer. 




Olympiakos x Pafos Palpite: Odds Altas 




  • Empate no primeiro tempo e vitória do Olympiacos no final (4.17): Esta aposta traz um risco maior, mas também uma recompensa maior. É possível que o Pafos consiga segurar a equipe do Olympiacos no primeiro tempo, mas que a qualidade superior do time da casa se destaque no segundo.




  • Placar exato 3:0 para o Olympiacos (7.91): Se o Olympiacos estiver em um dia inspirado, um placar de 3 a 0 não é uma surpresa.




  • Empate E Sim (6.39): Esta aposta oferece um bom retorno, pois é provável que ambos os times marquem. Se o Olympiacos marcar um gol, é possível que o Pafos marque o seu também, o que seria uma boa aposta.




Ficha do jogo Olympiakos x Pafos



  • Competição: Liga dos Campeões 

  • Data: 17 de setembro de 2025 

  • Horário: 13h45 (horário de Brasília)

  • Local: Georgios Karaiskakis Stadium, em Piraeus, Grécia

  • Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max. 


Onde assistir Olympiakos x Pafos – 17/09/2025


A partida entre Olympiakos Piraeus e Pafos pela Liga dos Campeões terá transmissão no canal TNT.


Desempenho Recente do Olympiakos Piraeus


O Olympiakos Piraeus está em um momento de evolução. A equipe tem demonstrado consistência e busca se firmar na competição europeia. Nos últimos jogos, o time tem mostrado força tanto no ataque quanto na defesa.


Últimos 5 jogos:



  • ✅ Olympiakos Piraeus 2 x 1 Panserraikos

  • ✅ Volos NFC 1 x 2 Olympiakos Piraeus

  • ✅ Olympiakos Piraeus 2 x 1 Asteras Tripolis

  • ❌ Inter 2 x 1 Olympiakos Piraeus

  • ❌ Napoli 2 x 1 Olympiakos Piraeus


O aproveitamento recente mostra um time em busca de entrosamento, com média de gols que indica potencial ofensivo.


Desempenho Recente do Pafos


O Pafos busca surpreender na competição europeia. A equipe tem se mostrado consistente, demonstrando poder de reação. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.


Últimos 5 jogos:



  • ❌ Pafos 0 x 1 Apollon Limassol

  • ✅ Apoel Nicosia 1 x 2 Pafos

  • 🟡 FK Crvena Zvezda 2 x 2 Pafos

  • ✅ FK Crvena Zvezda 1 x 2 Pafos

  • ✅ Pafos 2 x 1 Dynamo Kyiv


A equipe tem demonstrado um bom ritmo de jogo e potencial para surpreender na Champions League.

Ver mais Ver menos

Olympiakos Piraeus x Pafos: Palpite do Dia

Múltipla do Dia
Liverpool - Atletico Madrid
1
1.51
Paris Saint Germain - Atalanta
1
1.45
Independiente del Valle - Once Caldas
1
1.7
Múltipla
3.72
x
Aposta
20
=
Ganhos
74.44
Apostar agora

Olympiakos Piraeus x Pafos: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Olympiakos Piraeus
Empate
Pafos

Jogo Responsável


Apostas são atividades para maiores de idade e devem ser encaradas como uma forma de entretenimento. É crucial apostar com responsabilidade, estabelecendo limites e nunca utilizando dinheiro que comprometa suas finanças pessoais ou familiares. Priorize a diversão e siga as orientações de Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Botafogo
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V
-
Mirassol
  • V
  • V
  • V
  • D
  • D

Mirassol Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites

Mais Esporte