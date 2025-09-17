Olympiakos x Pafos: Palpite, Odds 2+, 5+ 7+, Onde Assistir, Liga dos Campeões - 17/09

Buscando um palpite para Olympiakos x Pafos? O jogo desta quarta-feira, 17 de setembro, às 13h45 (horário de Brasília), promete muita emoção pela Liga dos Campeões.

De um lado, o Olympiakos Piraeus busca começar com o pé direito, mostrando sua força em casa. Do outro, o Pafos quer surpreender e começar sua jornada na competição com um bom resultado.

Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Olympiakos Piraeus x Pafos, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e histórico entre os times.

Olympiakos x Pafos Palpite: 3 melhores palpites de aposta



Olympiacos vence sem sofrer gols (2.19): O Olympiacos é o favorito e tem grandes chances de manter o placar zerado, visto que as chances do Pafos de marcar são baixas.

Olympiacos Vencedor (1.43): O Olympiacos é o favorito claro, jogando em casa e contra uma equipe com odds significativamente mais altas. Esta é a aposta mais segura.







Mais de 2.5 gols (1.75): O Olympiacos tem um ataque forte, com El Kaabi e Taremi como principais artilheiros. É provável que marquem vários gols.





Olympiakos x Pafos: Palpites de odds baixas





Ambos os times marcam - Não (1.72): A defesa do Olympiacos é sólida, e as chances do Pafos marcarem são baixas.







Olympiacos vence o primeiro tempo e o jogo (1.90): Com o Olympiacos sendo o time mais forte, é provável que comece o jogo de forma agressiva e leve a vantagem para o intervalo, mantendo-a até o final.







El Kaabi para marcar a qualquer momento (1.92): Como um dos principais artilheiros da equipe, é muito provável que El Kaabi marque um gol neste jogo.





Olympiakos x Pafos Palpite de odds médias



Total de gols e ambos os times marcam - Mais de 2.5 e Sim (2.57): Esta é uma aposta um pouco mais arriscada, mas ainda com boas chances. O Olympiacos pode marcar três ou mais gols e o Pafos conseguir marcar pelo menos um, o que elevaria o prêmio.

Placar exato 2:0 para o Olympiacos (5.65): Esta aposta oferece um bom retorno e é um resultado bastante plausível.







Placar exato 1:0 para o Olympiacos (5.94): O Placar Exato 1-0 para o Olympiacos oferece um bom retorno e é uma aposta conservadora com boas chances de acontecer.





Olympiakos x Pafos Palpite: Odds Altas





Empate no primeiro tempo e vitória do Olympiacos no final (4.17): Esta aposta traz um risco maior, mas também uma recompensa maior. É possível que o Pafos consiga segurar a equipe do Olympiacos no primeiro tempo, mas que a qualidade superior do time da casa se destaque no segundo.







Placar exato 3:0 para o Olympiacos (7.91): Se o Olympiacos estiver em um dia inspirado, um placar de 3 a 0 não é uma surpresa.







Empate E Sim (6.39): Esta aposta oferece um bom retorno, pois é provável que ambos os times marquem. Se o Olympiacos marcar um gol, é possível que o Pafos marque o seu também, o que seria uma boa aposta.





Ficha do jogo Olympiakos x Pafos



Competição: Liga dos Campeões



Data: 17 de setembro de 2025

Horário: 13h45 (horário de Brasília)

Local: Georgios Karaiskakis Stadium, em Piraeus, Grécia

Onde assistir: SBT, TNT e HBO Max.



Onde assistir Olympiakos x Pafos – 17/09/2025

A partida entre Olympiakos Piraeus e Pafos pela Liga dos Campeões terá transmissão no canal TNT.

Desempenho Recente do Olympiakos Piraeus

O Olympiakos Piraeus está em um momento de evolução. A equipe tem demonstrado consistência e busca se firmar na competição europeia. Nos últimos jogos, o time tem mostrado força tanto no ataque quanto na defesa.

Últimos 5 jogos:



✅ Olympiakos Piraeus 2 x 1 Panserraikos



✅ Volos NFC 1 x 2 Olympiakos Piraeus



✅ Olympiakos Piraeus 2 x 1 Asteras Tripolis



❌ Inter 2 x 1 Olympiakos Piraeus



❌ Napoli 2 x 1 Olympiakos Piraeus



O aproveitamento recente mostra um time em busca de entrosamento, com média de gols que indica potencial ofensivo.

Desempenho Recente do Pafos

O Pafos busca surpreender na competição europeia. A equipe tem se mostrado consistente, demonstrando poder de reação. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.

Últimos 5 jogos:



❌ Pafos 0 x 1 Apollon Limassol



✅ Apoel Nicosia 1 x 2 Pafos



🟡 FK Crvena Zvezda 2 x 2 Pafos



✅ FK Crvena Zvezda 1 x 2 Pafos



✅ Pafos 2 x 1 Dynamo Kyiv



A equipe tem demonstrado um bom ritmo de jogo e potencial para surpreender na Champions League.