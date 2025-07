Olimpija Ljubljana x Inter Escaldes: Palpite, Onde Assistir - Liga Conferência 23/07

Olimpija Ljubljana x Inter Escaldes: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O Olimpija Ljubljana, da Eslovênia, recebe o Inter Escaldes de Andorra e está moralizado com a vitória por 1-0 contra o NS Mura, na Liga Eslovênia 2025/26.

Por sua vez, o Inter Escaldes também chega confiante para o duelo, já que venceu por 2-1 contra o Steaua Bucareste em partida válida pela qualificação para a Liga dos Campeões 2025/26. Porém, o resultado não foi suficiente no agregado, mas serve de motivação para esse encontro.

Olimpija Ljubljana x Inter Escaldes Palpite - 3 Opções Para Você Apostar



? Ambas marcam: Não - odd pagando 1.75 na Esportes da Sorte



? Resultado Exato: 2-0 - odd pagando 5.58 na Esportes da Sorte



? Olimpija Ljubljana marcar em ambos os tempos - odd pagando 1.79 na Esportes da Sorte



Ambas marcam: Não - odd pagando 1.75

O time visitante pode ter dificuldades ofensivas contra uma equipe mais organizada defensivamente.

Resultado Exato: 2-0 - odd pagando 5.58

Placar provável considerando a força do Olimpija Ljubljana em casa e as limitações do adversário.

Olimpija Ljubljana marcar em ambos os tempos - odd pagando 1.7

Reflete a consistência ofensiva da equipe eslovena, que deve pressionar durante todo o jogo.

Olimpija Ljubljana x Inter Escaldes: Onde Assistir

Você pode assistir a Olimpija Ljubljana x Inter Escaldes ao vivo pelo streaming da Novibet. Confira também a programação em casas como Superbet ou Bet365. A partida começa às 15:00 desta quarta-feira (23/07) e será disputada no Estádio SRC Stozice, em Liubliana (Eslovênia).

Tudo o que você precisa saber de Olimpija Ljubljana x Inter Escaldes:



ℹ️ Jogo: Olimpija Ljubljana x Inter Escaldes pela Liga Conferência



? Data: 23 de julho de 2025



? Horário: 15:00 (Horário de Brasília)



?️ Local: Estádio SRC Stozice, Liubliana (Eslovênia).



streaming Novibet ? Onde vai passar:(streaming)



Olimpija Ljubljana x Inter Escaldes: Escalações

Provável escalação Olimpija Ljubljana: Matevz Dajcar; Diga, Ahmet Muhamedbegović, Veljko Jelenkovic; Álex Blanco, Agustín Doffo, Peter Agba, Dimitar Mitrovski, Diogo Pinto; Dino Kojic, Alex Tamm.

Provável escalação Inter Escaldes: Javi Díaz; Joseba Muguruza, David Humanes, Jilmar Torres, Juan Camilo Puentes; Andrés Mohedano, Luis Navarro, Rafinha, Víctor Alonso; Predag Muñoz, Guillaume Lopez.