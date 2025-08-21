Olimpija Ljubljana x Noah: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, Liga Conferência

Olimpija Ljubljana x Noah: palpite para o duelo da Liga Conferência, que será realizado nesta quinta (21/08), às 15h00 (horário de Brasília), no Estádio Stožice, em Ljubljana. Partida equilibrada, com leve favoritismo do time da casa e bons mercados para trabalhar.

Olimpija Ljubljana x Noah: Palpite com odds baixas



🟢 Palpite: Dupla hipótese: Olimpija ou Noah – odd 1.33

🎯 Palpite: Primeiro gol: Olimpija Ljubljana – odd 1.89

⚡ Palpite: Mais de 1.5 gols (Total) – odd 1.34

🔐 Palpite: Ambos os times marcam (Sim) – odd 1.83

🧱 Palpite: Handicap asiático Noah +0.5 – odd 1.60



🔎 Explicação: Jogo com tendência de gols e equilíbrio. O “primeiro gol do Olimpija” e a proteção no Noah (+0.5) reduzem o risco, enquanto a dupla hipótese (sem empate) mantém a odd baixa e segura.

Olimpija Ljubljana x Noah: Palpite com odds médias



🧤 Palpite: Olimpija Ljubljana sem sofrer gols (Sim) – odd 2.79

📈 Palpite: Mais de 2.5 gols (Total) – odd 2.05

🌊 Palpite: Faixa de gols: 2–3 – odd 2.02

🪙 Palpite: Total do Olimpija: mais de 1.5 gols – odd 2.32

🧭 Palpite: Noah – empate anula aposta – odd 2.20



🔎 Explicação: São cenários plausíveis para confronto parelho: linha de gols acima (2.5), placar de 2–3 gols, Olimpija firme atrás ou Noah protegido pelo “empate anula”.

Olimpija Ljubljana x Noah: Palpite com odds altas



🎩 Palpite: Olimpija vence & ambos marcam – odd 4.92

🔮 Palpite: Mais de 3.5 gols (Total) – odd 3.55

🌀 Palpite: Placar exato 1–1 – odd 5.35

🎐 Palpite: Olimpija vence sem sofrer gols – odd 3.71

🧨 Palpite: Noah vence & ambos marcam – odd 6.54



🔎 Explicação: Aqui entram resultados menos prováveis, mas bem pagos: jogo muito aberto (3.5+), empates com gols e vitórias curtas com/sem sofrer.

🔥 Super Palpite Olimpija Ljubljana x Noah

⭐ Palpite: Olimpija Vence e Ambos Marcam – odd 4.92

🔎 Explicação: O time da casa tende a se impor, mas o Noah cria o suficiente para participar do placar. A combinação entrega valor sem depender de placar exato.

📋 Ficha de Jogo



🏟️ Estádio: Stožice (Ljubljana)

🏆 Competição: Liga Conferência – Playoffs, Jogo 1

📅 Data: 21/08/2025 (quinta-feira)

⏰ Horário: 15h00 (Brasília)

⚔️ Confronto: Olimpija Ljubljana x Noah



📺 Onde Assistir

Este jogo poderá ser transmitido em casas de apostas, como a Superbet ou a Bet365.