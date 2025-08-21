Assine UOL
Olimpija Ljubljana
UEFA Europa Conference League - World Wide
Stadion Stožice
FC Noah
Olimpija Ljubljana x Noah: Palpite Odds Altas +5, +6, Onde Assistir, Liga Conferência

Publicado
21.08.2025
Atualizado em
21.08.2025
Tempo de leitura
7 min

Olimpija Ljubljana x Noah: palpite para o duelo da Liga Conferência, que será realizado nesta quinta (21/08), às 15h00 (horário de Brasília), no Estádio Stožice, em Ljubljana. Partida equilibrada, com leve favoritismo do time da casa e bons mercados para trabalhar.



Olimpija Ljubljana x Noah: Palpite com odds baixas



  • 🟢 Palpite: Dupla hipótese: Olimpija ou Noah – odd 1.33

  • 🎯 Palpite: Primeiro gol: Olimpija Ljubljana – odd 1.89

  • Palpite: Mais de 1.5 gols (Total) – odd 1.34

  • 🔐 Palpite: Ambos os times marcam (Sim) – odd 1.83

  • 🧱 Palpite: Handicap asiático Noah +0.5 – odd 1.60


🔎 Explicação: Jogo com tendência de gols e equilíbrio. O “primeiro gol do Olimpija” e a proteção no Noah (+0.5) reduzem o risco, enquanto a dupla hipótese (sem empate) mantém a odd baixa e segura.



Olimpija Ljubljana x Noah: Palpite com odds médias



  • 🧤 Palpite: Olimpija Ljubljana sem sofrer gols (Sim) – odd 2.79

  • 📈 Palpite: Mais de 2.5 gols (Total) – odd 2.05

  • 🌊 Palpite: Faixa de gols: 2–3 – odd 2.02

  • 🪙 Palpite: Total do Olimpija: mais de 1.5 gols – odd 2.32

  • 🧭 Palpite: Noah – empate anula apostaodd 2.20


🔎 Explicação: São cenários plausíveis para confronto parelho: linha de gols acima (2.5), placar de 2–3 gols, Olimpija firme atrás ou Noah protegido pelo “empate anula”.



Olimpija Ljubljana x Noah: Palpite com odds altas



  • 🎩 Palpite: Olimpija vence & ambos marcam – odd 4.92

  • 🔮 Palpite: Mais de 3.5 gols (Total) – odd 3.55

  • 🌀 Palpite: Placar exato 1–1 – odd 5.35

  • 🎐 Palpite: Olimpija vence sem sofrer gols – odd 3.71

  • 🧨 Palpite: Noah vence & ambos marcam – odd 6.54


🔎 Explicação: Aqui entram resultados menos prováveis, mas bem pagos: jogo muito aberto (3.5+), empates com gols e vitórias curtas com/sem sofrer.



🔥 Super Palpite Olimpija Ljubljana x Noah


⭐ Palpite: Olimpija Vence e Ambos Marcam – odd 4.92


🔎 Explicação: O time da casa tende a se impor, mas o Noah cria o suficiente para participar do placar. A combinação entrega valor sem depender de placar exato.



📋 Ficha de Jogo



  • 🏟️ Estádio: Stožice (Ljubljana)

  • 🏆 Competição: Liga Conferência – Playoffs, Jogo 1

  • 📅 Data: 21/08/2025 (quinta-feira)

  • Horário: 15h00 (Brasília)

  • ⚔️ Confronto: Olimpija Ljubljana x Noah



📺 Onde Assistir


Este jogo poderá ser transmitido em casas de apostas, como a Superbet ou a Bet365.


Olimpija Ljubljana x FC Noah: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
0 Vitórias
2025 UEFA Europa Conference League
FC Noah
0 - 0
Olimpija Ljubljana

⚠️ Jogo Responsável


Apostar exige controle e limites definidos:



  • 🎯 Aposte apenas com dinheiro que você pode perder.

  • 📉 Não tente recuperar perdas com novas apostas impulsivas.

  • ⏱️ Estabeleça tempo e limite de valor por sessão.

  • 🧠 Evite apostar sob forte emoção ou influência.

  • 👥 Se necessário, procure ajuda especializada.


➡️ Aposte com estratégia e dentro das práticas de Jogo Responsável.

