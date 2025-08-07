Olimpija Ljubljana x Egnatia Rrogozhinë: Palpite, Odds +6 e +4 - Liga Conferência

Confira os melhores palpites Olimpija Ljubljana x Egnatia Rrogozhinë. O duelo entre eslovenos e albaneses marca a fase classificatória da Liga Conferência, com favoritismo para o time da casa, mas surpresas não estão descartadas.

O jogo acontece nesta quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 15h00 (horário de Brasília), no Estádio Stožice, em Ljubljana, na Eslovénia.

A seguir, você encontra palpite com odds altas, prognósticos com base em estatísticas recentes e tudo o que precisa saber antes de apostar.

Para mais análises e sugestões, acesse nossa página de palpites de futebol para hoje.

Palpite Olimpija x Egnatia: 3 Melhores Odds

A expectativa é de um jogo de controle do Olimpija, principalmente em casa. O Egnatia tem dificuldades ofensivas fora de casa e isso pode influenciar fortemente no placar. Veja os palpites do dia com mais segurança:



🎯 Vitória do Olimpija Ljubljana - odd 1.54



🎯 Menos de 2.5 gols - odd 1.68



🎯 Empate no 1º tempo - odd 2.15



🚀 Palpites de Odds Altas Olimpija x Egnatia



🔵 Olimpija vence por 2 a 0 (placar exato) - odd 6.04



🟢 Olimpija marca em ambos os tempos - odd 2.55



🟡 Empate no intervalo + Olimpija vence no final - odd 4.25



Superpalpite: Melhores Odds para jogo hoje Olimpija x Egnatia

🔥 Egnatia vence por 1 a 0 - odd 11.31

🔥 Ambas marcam no 2º tempo - odd 3.65

🔥 Mais de 1.5 gols do Olimpija no 2º tempo - odd 2.55

Apesar do favoritismo do Olimpija, o Egnatia tem uma média de 0.95 gol/jogo fora de casa nas últimas temporadas e pode surpreender. Já o time esloveno costuma subir de rendimento no segundo tempo, com 63% dos seus gols marcados após o intervalo. Isso justifica os mercados com foco no 2º tempo e ambas marcam.

💰 Palpites de Odds Baixas Olimpija x Egnatia



🔵 Menos de 0.5 gol do Egnatia no 1º tempo - odd 1.31



🟢 Olimpija vence com handicap asiático -0.5 - odd 1.52



🟡 Casa ou empate (dupla chance) - odd 1.17



Informações do Jogo: Olimpija x Egnatia: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida

• ⚽ Confronto: Olimpija Ljubljana x Egnatia Rrogozhinë - Liga Conferência

• 📅 Data: 07/08/2025

• ⏰ Horário: 15h00 (horário de Brasília)

• 🏟️ Local: Estádio Stožice, Ljubljana

• 📺 Transmissão: Sem transmissão oficial confirmada

Como Olimpija e Egnatia Chegam Para o Confronto

O Olimpija Ljubljana chega com ritmo de competição, já em meio à sua temporada local, e com uma sequência de resultados positivos. Nos últimos cinco jogos em casa, venceu três e empatou dois. A equipe não sofre gols há 180 minutos, o que reforça sua consistência defensiva. O técnico aposta em um meio-campo compacto e transições rápidas.

O Egnatia Rrogozhinë, por sua vez, está em início de temporada e ainda buscando entrosamento. Sua campanha recente fora de casa mostra fragilidade, com apenas uma vitória nos últimos seis jogos como visitante. A equipe aposta no contra-ataque e na eficiência nas bolas paradas, mas deve ter dificuldades contra a intensidade do Olimpija.