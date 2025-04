Olimpia x Peñarol: Palpite e Onde Assistir - Libertadores 2025 - 23/04

⚽ Jogo: Olímpia x Peñarol

📅 Data: 23/04

🕚 Horário: 19h (horário de Brasília)

🏟 Local: Estádio Manuel Ferreira

📺 Transmissão: ESPN (tv por assinatura) e Disney+ (streaming)

Aplicativo para Android Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 249, de 11 de fevereiro 2025 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Olimpia x Peñarol: Análise dos times

Como chega o Olimpia

Em dois jogos, a equipe paraguaia ainda não venceu na Libertadores 2025. Além de não vencer, a equipe não soma pontos e já tomou 7 gols na competição. Jogando em casa, é preciso reagir logo.

Como chega o Peñarol

O Peñarol estreou na Libertadores com derrota para o Velez Sarsfield, mas na rodada seguinte já mostrou poder de reação e venceu o Bulo Bulo por 2x0. Mesmo jogando fora, a equipe do Uruguai vai em busca de pontos para seguir na luta pela classificação no grupo.