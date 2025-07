OH Leuven x Charleroi: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Liga Belga - 27/07

OH Leuven x Charleroi: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Ambas as equipes chegam com o objetivo de somar os primeiros pontos no campeonato. O Leuven joga em casa e tenta mostrar mais consistência logo na estreia, enquanto o Charleroi busca iniciar a temporada com menos oscilações do que no ciclo anterior.

OH Leuven x Charleroi Palpite - 3 Opções Para Você Apostar





Palpite 1 - Dupla Chance: Charleroi ou Empate (X2) - odd pagando 1.70 na Novibet







Palpite 2 - Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.85 na Novibet







Palpite 3 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.80 na Novibet





A expectativa é de equilíbrio na estreia, com leve vantagem técnica para o Charleroi, que tem conseguido ser mais competitivo fora de casa nos últimos campeonatos.

Dupla Chance: Charleroi ou Empate (X2) - odd pagando 1.70

Mesmo jogando fora, o Charleroi tem capacidade para pontuar diante de um Leuven que ainda busca solidez. O empate aparece como um resultado bem possível.

Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.85

Os dois times devem jogar com linhas mais leves neste início de campeonato. A chance de cada um marcar pelo menos um gol é boa, especialmente com defesas ainda em fase de ajustes.

Mais de 2.5 Gols - odd pagando 1.80

Jogos da primeira rodada costumam ser mais abertos do que o normal. Se houver um gol no primeiro tempo, o confronto pode se soltar.

OH Leuven x Charleroi: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo OH Leuven x Charleroi