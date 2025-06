Oeste x Taubaté: Palpites e Onde Assistir - Copa Paulista (30/06)

Oeste x Taubaté: confira os palpites para o jogo que ocorre no Estádio José Liberatti, em Osasco, na segunda-feira, 30/06/2025, às 19:00 (horário de Brasília), pela 3ª rodada da Copa Paulista.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Oeste x Taubaté Palpites – Copa Paulista



Palpite 1 – Oeste vence (Resultado Final)



Palpite 2 – Menos de 2.5 gols no jogo (Under 2.5)



Palpite 3 – Taubaté não marca gols



Palpite 1 – Oeste vence (Resultado Final)

O Oeste ocupa melhor posição na tabela do Grupo 4, estando em 3º lugar com 3 pontos contra apenas 1 ponto do Taubaté na 5ª colocação. A diferença de aproveitamento entre as equipes é significativa.

O mandante vem de derrota por 2x0 para a Portuguesa Santista na última rodada, mas antes havia vencido o São Caetano por 1x0 em casa. O Oeste busca retomar o bom desempenho como mandante na competição.

Palpite 2 – Menos de 2.5 gols no jogo (Under 2.5)

As estatísticas mostram que 80% dos jogos do Oeste terminaram com menos de 2.5 gols na Copa Paulista. O time tem apresentado padrão defensivo consistente, com apenas 0.9 gols sofridos por partida.

O Taubaté também apresenta números baixos ofensivamente, com média de apenas 0.7 gols marcados por jogo. O confronto direto recente entre as equipes terminou 2x2, mas foi exceção no histórico.

Palpite 3 – Taubaté não marca gols

O Taubaté não vence há cinco jogos e tem enfrentado sérias dificuldades ofensivas. A equipe não marca gols há duas partidas consecutivas, incluindo empate sem gols com o Santo André.

Como visitante, o Taubaté tem média de apenas 1 gol por jogo e não balança as redes há duas partidas fora de casa. O setor ofensivo visitante é claramente o ponto fraco da equipe.

Momento de Oeste e Taubaté até aqui

O Oeste chega após perder para a Portuguesa Santista por 2x0 fora de casa na última rodada da Copa Paulista, resultado que interrompeu uma retomada na competição. Antes disso, a equipe havia vencido o São Caetano por 1x0 em casa.

Já o Taubaté vem de empate em 0x0 com o Santo André como mandante, somando o segundo jogo consecutivo sem marcar gols na competição. A equipe perdeu por 2x0 para o São José na primeira rodada e precisa reagir urgentemente.

Oeste x Taubaté – Onde Assistir

Oeste x Taubaté se enfrentam na segunda-feira, 30/06/2025, às 19:00 (horário de Brasília), no Estádio José Liberatti, em Osasco. Sem transmissão confirmada para TV aberta; opção de streaming nas casas de apostas como Superbet e Bet365.

Ficha do jogo: