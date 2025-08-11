Oeste x São José: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir, Copa Paulista (11/08)

Oeste e São José se enfrentam nesta segunda-feira, 11/08, pela primeira rodada do Grupo D da Copa Paulista. A bola rola às 19h00 (horário de Brasília) no Estádio Municipal José Liberatti, com transmissão no canal da FPF no YouTube.

O confronto vale muito, já que os dois times precisam vencer com placar elástico para avançar às oitavas de final. O retrospecto recente favorece o São José, mas o Oeste joga em casa e vem de vitória na última rodada. Aqui você vai encontrar nosso palpite para Oeste x São José, além das principais estatísticas, odds e onde assistir à partida.

Palpites de Oeste x São José: Nossas 3 Melhores Dicas

Com base nas estatísticas recentes, o São José tem ataque mais eficiente e defesa sólida, enquanto o Oeste oscila na criação ofensiva. Para este jogo, destacamos três mercados de maior popularidade:



🎯 Vitória do São José - odd 2.10 (Betnacional)

🎯 Mais de 1,5 gols na partida - odd 1.48 (Superbet)

🎯 Ambos marcam - Não - odd 1.60 (Bet365)



Palpites Alternativos Oeste x São José

Para quem busca apostas menos óbvias, mas com bom valor, analisamos dados de gols, tendência de resultados e solidez defensiva. Assim, sugerimos:



🎯 São José vence e não sofre gol - odd 3.20 (F12.bet)

🎯 Placar exato 0-2 - odd 7.40 (Superbet)

🎯 São José vence em ambos os tempos - odd 4.50 (Bet365)



💰 Palpites de Odds Baixas Oeste x São José



🔵 Vitória do São José - odd 2.10

🟢 Menos de 3,5 gols - odd 1.22

🟡 Empate Anula Aposta (São José) - odd 1.49



⚖️ Palpites de Odds Médias Oeste x São José



🔵 Mais de 2,5 gols - odd 2.45

🟢 São José vence e mais de 1,5 gols - odd 2.49

🟡 São José vence com handicap -1 - odd 2.80



🚀 Palpites de Odds Altas Oeste x São José



🔵 Placar exato 0-2 - odd 7.40

🟢 Placar exato 0-3 - odd 17.00

🟡 Vitória do São José por 3 ou mais gols - odd 5.40



Informações do Jogo: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Oeste x São José - Copa Paulista

📅 Data: 11/08/2025

⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Municipal José Liberatti, Osasco-SP

📺 Transmissão: YouTube da FPF



Como Oeste e São José Chegam Para o Confronto

O Oeste chega embalado pela vitória contra o Taubaté fora de casa, mas ainda sofre com falta de consistência ofensiva, marcando menos de um gol por jogo na média geral. Em casa, tem aproveitamento moderado, mas enfrenta dificuldades para criar contra defesas bem postadas.

O São José, por sua vez, vive fase sólida: ataque eficiente (média de 2,3 gols por jogo) e defesa segura, que sofreu apenas quatro gols nos últimos dez jogos. Fora de casa, mantém a intensidade ofensiva, o que explica a vantagem nas odds para este confronto.