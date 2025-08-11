Assine UOL
Oeste
  • V
  • V
  • D
  • D
  • D
Copa Paulista - Brazil
Estádio Municipal Prefeito José Liberatti
São José EC
  • V
  • D
  • V
  • E
  • V
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.55
x
3
2
2.07
Apostar agora
Odds atualizadas a 11.08.2025 às 13:30

Oeste x São José: Palpite, Estatísticas e Onde Assistir, Copa Paulista (11/08)

Alex Alves
Autor
Publicado
11.08.2025
Atualizado em
11.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Oeste e São José se enfrentam nesta segunda-feira, 11/08, pela primeira rodada do Grupo D da Copa Paulista. A bola rola às 19h00 (horário de Brasília) no Estádio Municipal José Liberatti, com transmissão no canal da FPF no YouTube.


O confronto vale muito, já que os dois times precisam vencer com placar elástico para avançar às oitavas de final. O retrospecto recente favorece o São José, mas o Oeste joga em casa e vem de vitória na última rodada. Aqui você vai encontrar nosso palpite para Oeste x São José, além das principais estatísticas, odds e onde assistir à partida.


Acesse também nossa página com os melhores palpites para conferir outros prognósticos de futebol.


Palpites de Oeste x São José: Nossas 3 Melhores Dicas


Com base nas estatísticas recentes, o São José tem ataque mais eficiente e defesa sólida, enquanto o Oeste oscila na criação ofensiva. Para este jogo, destacamos três mercados de maior popularidade:



  • 🎯 Vitória do São José - odd 2.10 (Betnacional)

  • 🎯 Mais de 1,5 gols na partida - odd 1.48 (Superbet)

  • 🎯 Ambos marcam - Não - odd 1.60 (Bet365)


Palpites Alternativos Oeste x São José


Para quem busca apostas menos óbvias, mas com bom valor, analisamos dados de gols, tendência de resultados e solidez defensiva. Assim, sugerimos:



  • 🎯 São José vence e não sofre gol - odd 3.20 (F12.bet)

  • 🎯 Placar exato 0-2 - odd 7.40 (Superbet)

  • 🎯 São José vence em ambos os tempos - odd 4.50 (Bet365)


💰 Palpites de Odds Baixas Oeste x São José



  • 🔵 Vitória do São José - odd 2.10

  • 🟢 Menos de 3,5 gols - odd 1.22

  • 🟡 Empate Anula Aposta (São José) - odd 1.49


Quer entender como tirar valor dessas cotações? Veja nosso conteúdo sobre O que são odds?


⚖️ Palpites de Odds Médias Oeste x São José



  • 🔵 Mais de 2,5 gols - odd 2.45

  • 🟢 São José vence e mais de 1,5 gols - odd 2.49

  • 🟡 São José vence com handicap -1 - odd 2.80


🚀 Palpites de Odds Altas Oeste x São José



  • 🔵 Placar exato 0-2 - odd 7.40

  • 🟢 Placar exato 0-3 - odd 17.00

  • 🟡 Vitória do São José por 3 ou mais gols - odd 5.40


Informações do Jogo: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Oeste x São José - Copa Paulista

  • 📅 Data: 11/08/2025

  • ⏰ Horário: 19h00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Municipal José Liberatti, Osasco-SP

  • 📺 Transmissão: YouTube da FPF


Como Oeste e São José Chegam Para o Confronto


O Oeste chega embalado pela vitória contra o Taubaté fora de casa, mas ainda sofre com falta de consistência ofensiva, marcando menos de um gol por jogo na média geral. Em casa, tem aproveitamento moderado, mas enfrenta dificuldades para criar contra defesas bem postadas.


O São José, por sua vez, vive fase sólida: ataque eficiente (média de 2,3 gols por jogo) e defesa segura, que sofreu apenas quatro gols nos últimos dez jogos. Fora de casa, mantém a intensidade ofensiva, o que explica a vantagem nas odds para este confronto.

Ver mais Ver menos

Oeste x São José EC: Palpite do Dia

São José EC Vence
Superbet logo
2.07
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
FC Copenhagen - Malmo FF
1
1.64
Flamengo - Internacional
1
1.52
Harrogate Town - Lincoln
2
1.82
Múltipla
4.54
x
Aposta
20
=
Ganhos
90.74
Apostar agora

Oeste x São José EC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Oeste x São José EC: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
2 Vitórias
2025 Copa Paulista
São José EC
2 - 0
Oeste
2025 Paulista - A2
São José EC
1 - 0
Oeste
2024 Paulista - A2
Oeste
1 - 1
São José EC

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Oeste
Empate
São José EC

Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Birmingham
  • E
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Sheffield Utd
  • D
  • V
  • V
  • V
  • D

Birmingham Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Leon
  • D
  • D
  • D
  • D
  • V
-
Monterrey
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V

Monterrey Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Gillingham
  • V
  • E
  • V
  • D
  • E
-
AFC Wimbledon
  • V
  • D
  • D
  • D
  • D

AFC Wimbledon Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Barrow
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V
-
Preston
  • D
  • D
  • E
  • D
  • E

Preston Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Blackpool
  • D
  • D
  • V
  • E
  • V
-
Port Vale
  • E
  • D
  • D
  • D
  • V

Blackpool Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Fortaleza EC
  • D
  • V
  • D
  • V
  • E
-
Velez Sarsfield
  • D
  • E
  • E
  • V
  • V

Fortaleza EC Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Cheltenham
  • D
  • D
  • E
  • V
  • D
-
Exeter City
  • V
  • D
  • V
  • V
  • V

Exeter City Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Guarani B
  • D
  • D
  • D
  • V
  • E
-
Sao Bento
  • D
  • D
  • D
  • V
  • E

Guarani B Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites