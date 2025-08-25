- E
- V
- V
- V
- D
- E
- V
- E
- D
- E
Oeste x Portuguesa Santista Palpite; Onde Assistir, Copa Paulista (25/08)
Oeste e Portuguesa Santista se enfrentam nesta segunda-feira (25/08), em partida válida pelas oitavas de final da Copa Paulista. O jogo de ida acontece às 19:00, no Estádio José Liberatti.
As equipes chegam para este confronto buscando a vantagem para o jogo de volta, que decide quem avança na competição. As equipes se enfrentaram duas vezes este ano, com uma vitória para cada lado.
Confira agora nossos palpites de Oeste x Portuguesa Santista, saiba onde assistir e todas as análises completas para o jogo.
Palpites de Oeste x Portuguesa Santista: Nossas 3 Melhores Dicas
Com base nas estatísticas das equipes, preparamos os melhores palpites para este jogo. O Oeste tem um bom desempenho em casa, enquanto a Portuguesa Santista busca a vitória fora de seu território.
- 🎯 Resultado Final: Oeste - odd 2.08.
- 🎯 Ambos os Times Marcam: Não - odd 1.73.
- 🎯 Total de Gols: Menos de 2.5 - odd 1.56.
Para os palpites de Oeste x Portuguesa Santista, consideramos o momento das equipes e as recentes partidas disputadas na Copa Paulista. As duas equipes marcaram e sofreram poucos gols na competição.
Palpites Alternativos Oeste x Portuguesa Santista
Para quem busca opções com cotações maiores, separamos alguns palpites alternativos. Esses mercados, embora ofereçam retornos mais altos, também trazem um risco maior.
Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem já conhece o comportamento das equipes. Analisando as estatísticas com atenção, você pode encontrar boas oportunidades para suas apostas.
- 🎯 Empate Anula Aposta: Oeste - odd 1.46.
- 🎯 Total de Gols - Acima de 1.5 - odd 1.41.
- 🎯 Oeste - Total de Gols: Acima de 1.5 - odd 2.32.
Super Palpites Oeste x Portuguesa Santista
Para quem busca uma odd bem alta, separamos uma aposta combinada.
- 🚀 Resultado Exato: 1-0 Oeste - odd 5.40.
💰 Palpites de Odds Baixas Oeste x Portuguesa Santista
Aqui indicamos odds entre 1.10 e 2.49 para palpites de menor risco.
- 🔵 Dupla Chance: 1X (Oeste ou Empate) - odd 1.25.
- 🟢 Primeiro Tempo - Total de Gols: Acima de 0.5 - odd 1.49.
- 🟡 Ambos os Tempos com Menos de 1.5 gols: Sim - odd 1.97.
⚖️ Palpites de Odds Médias Oeste x Portuguesa Santista
Aqui indicamos odds entre 2.50 e 4.99.
- 🔵 Primeiro Tempo - 1X2: Oeste - odd 2.70.
- 🟢 Oeste para ganhar sem sofrer gol - odd 3.00.
- 🟡 Diferença Exata de Gols: Oeste por 1 - odd 3.65.
🚀 Palpites de Odds Altas Oeste x Portuguesa Santista
Aqui indicamos odds entre 5.00 e 12.00 para apostas mais ousadas.
- 🔵 Resultado Exato: 1-1 - odd 5.00.
- 🟢 Resultado Exato: 0-0 - odd 6.40.
- 🟡 Resultado Exato: 2-0 Oeste - odd 7.80.
Oeste x Portuguesa Santista: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Oeste x Portuguesa Santista - Oitavas de final da Copa Paulista.
- 📅 Data: 25/08/2025.
- ⏰ Horário: 19:00 (horário de Brasília).
- 🏟️ Local: Estádio José Liberatti.
- 📺 Transmissão: Sem transmissão.
Oeste x Portuguesa Santista: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Oeste x Portuguesa Santista: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Oeste x Portuguesa Santista: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Como Oeste e Portuguesa Santista Chegam Para o Confronto
O Oeste chega para o jogo vindo de um empate sem gols contra o Santo André B na Copa Paulista. Nos últimos dez jogos, o time teve três vitórias, três empates e quatro derrotas. Como mandante, o Oeste não perde há dois jogos e venceu os últimos dois em casa. A equipe tem uma média de 0.7 gols marcados e 1 gol sofrido por jogo.
A Portuguesa Santista, por outro lado, vem de um empate de 1 a 1 com o São José. Nos últimos dez jogos, a equipe teve duas vitórias, cinco empates e três derrotas. A Portuguesa Santista tem uma média de 1 gol marcado e 1.1 gols sofridos por jogo.
Nossa Opinião para Oeste x Portuguesa Santista
Este confronto promete ser equilibrado, mas o Oeste, jogando em casa e com um histórico recente de bons resultados como mandante, leva uma pequena vantagem. A Portuguesa Santista, embora tenha demonstrado resistência, tem tido mais dificuldades fora de casa.
Acredito que o jogo será de poucos gols, como a maioria das partidas de mata-mata costumam ser.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
Jogos do Dia
- V
- V
- V
- D
- D
- V
- D
- V
- V
- E
Udinese Vence
- E
- D
- E
- E
- D
- V
- D
- V
- V
- D
Newcastle Vence
- D
- D
- V
- D
- D
- V
- V
- D
- D
- V
Botafogo SP Vence
- D
- D
- D
- D
- D
- D
- D
- V
- V
- V
Wolves Vence
- E
- V
- V
- V
- V
- D
- D
- V
- D
- D
Club Brugge KV Vence
- D
- D
- V
- D
- D
- D
- D
- D
- V
- V
Estrela Vence
- E
- D
- V
- V
- V
- E
- D
- D
- E
- D
Estudiantes L.P. Vence
- E
- D
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- V
- V
Empate