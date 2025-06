Odense x SonderjyskE: Palpites e Onde Assistir - Amistoso (27/06)

Odense x SonderjyskE: confira os palpites para o jogo que ocorre no Nature Energy Park, em Odense, na quinta-feira, 26/06/2025, às 9:00 (horário de Brasília), em amistoso preparatório da temporada dinamarquesa.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.

Odense x SonderjyskE Palpites – Amistoso



Palpite 1 – Primeiro a Marcar: SonderjyskE

Palpite 2 – Total de Cartões: Menos de 4.5

Palpite 3 – Resultado Correto: 1-2



O confronto direto histórico favorece amplamente o SonderjyskE, que venceu 17 dos 31 jogos contra o Odense. Em amistosos específicos entre as equipes, o SonderjyskE venceu 1 e empatou 1.

O SonderjyskE demonstra maior regularidade ofensiva e costuma pressionar desde o início das partidas. A estatística de 82% dos jogos com mais de 2.5 gols no Sydbank Park mostra a capacidade ofensiva do time.

Em jogos amistosos preparatórios, a tendência é de ritmo mais controlado e menos intensidade física. Os treinadores priorizam observar jogadores e testar esquemas táticos.

O caráter preparatório do confronto reduz significativamente o risco de confrontos e cartões. Ambas as equipes tendem a preservar atletas para a temporada oficial que se aproxima.

Palpite 3 – Resultado Correto: 1-2

A superioridade histórica do SonderjyskE (17 vitórias contra 5 do Odense) sugere favoritismo dos visitantes. O Odense atualmente disputa a segunda divisão, enquanto o SonderjyskE tem tradição na elite.

O padrão recente dos confrontos mostra jogos equilibrados com poucos gols. A diferença técnica entre as divisões pode definir o resultado em favor do SonderjyskE por margem mínima.

Odense x SonderjyskE – Onde Assistir

Odense x SonderjyskE se enfrentam no sábado, 26/06/2025, às 9:00 (horário de Brasília), no Nature Energy Park, em Odense.

Transmissão: sem TV aberta; opção de streaming nas casas de apostas online.

Ficha do jogo: