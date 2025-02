Novorizontino x Santos Palpite: Escalações; Onde Assistir, Hora (09/02)

O Santos, por sua vez, vive um momento de empolgação com a reestreia de Neymar, que retorna ao clube onde começou sua carreira. O craque entrou em campo no dia 5 de fevereiro contra o Botafogo-SP, que acabou tendo um empate de 1 a 1 também. Sua volta pode ser um diferencial para o Peixe no restante da temporada.

Veja a seguir nossos palpites para o jogo

O confronto entre Novorizontino e Santos pelo Paulistão 2025 apresenta boas oportunidades de apostas. Abaixo, analisamos os três principais palpites com base no desempenho recente das equipes:

🎯 Palpite 1: Ambas as Equipes Marcam: Sim — 1.90 na F12.bet (risco médio)

O Novorizontino marcou gols importantes na temporada, mostrando um ataque eficiente. Além disso, em casa, a equipe costuma criar boas chances, mesmo contra adversários mais fortes.

O Santos tem um setor ofensivo qualificado e agora conta com Neymar para potencializar ainda mais o ataque. No entanto, a defesa do Peixe tem apresentado falhas, sofrendo gols em jogos recentes. Com esse cenário, a expectativa é de que ambos os times balancem as redes.