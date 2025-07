Novorizontino x Goiás: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie B - 23/07

Novorizontino (3ª colocada) e Goiás (líder) se enfrentam nesta quarta-feira, dia 23 de julho, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, Série B.

A partida terá transmissão exclusiva pela Disney+. Confira nosso palpite para Novorizontino x Goiás, saiba onde assistir ao vivo e quais as prováveis escalações do confronto de hoje.

Palpites Novorizontino x Goiás – Série B



Palpite 1 – Dupla Chance: Novorizontino ou Empate – Odd @2.20 na Betsul

Palpite 2 – Total de Gols: Menos de 3.5 – Odd @1.50 na Bet365

Palpite 3 – Ambas Marcam: Sim – Odd @1.85 na Novibet



*As odds estão sujeitas a alterações por parte das bets

Palpite 1 – Dupla Chance: Novorizontino ou Empate

Apesar do Goiás ser favorito, o Novorizontino tem sido sólido em casa (vitórias contra América-MG e Paysandu) e mostrou equilíbrio recente. Em cinco jogos, obteve três vitórias e dois empates. Um empate ou vitória representa bom valor.

Palpite 2 – Total de Gols: Menos de 3.5

Ambas equipes têm jogos com placares moderados. Novorizontino teve oito dos últimos dez confrontos com até três gols; o Goiás teve seis dos últimos oito jogos com no máximo três gols. A tendência é de jogo com gols, mas sem exagero.

Palpite 3 – Ambas Marcam: Sim

O Novorizontino marcou em cinco dos últimos sete jogos, e o Goiás também só falhou em não marcar em uma das últimas sete partidas. A combinação sugere que ambos balançam as redes.

Últimos Resultados – Novorizontino



⚪ Remo 1x1 Novorizontino



✅ Novorizontino 3x1 América‑MG



⚪ Botafogo SP 0x0 Novorizontino



⚪ Novorizontino 1x1 Amazonas



❌ Operário 2x0 Novorizontino



Últimos Resultados – Goiás



✅ Goiás 3x1 Cuiabá



✅ Athletico PR 0x1 Goiás



⚪ Goiás 1x1 Criciúma



✅ Chapecoense 1x2 Goiás



❌ Goiás 1x2 Athletic



Onde Assistir ao Vivo?

A partida será transmitida com exclusividade pela Disney+, com início às 19h, direto de Novo Horizonte.

Resumo do jogo:



⚽ Jogo: Novorizontino x Goiás – 18ª rodada da Série B



?️ Data: 23/07/2025



⏰ Horário: 19h (horário de Brasília)



?️ Estádio: Jorge Ismael de Biasi



? Transmissão: Disney+



