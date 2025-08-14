- E
Novorizontino x Coritiba: Palpite, Odds 3+, 5+, Brasileirão Série B (14/08)
Novorizontino e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira, 14/08, em partida válida pela 22ª rodada da Série B 2025. O duelo terá início às 21h35 no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.
O confronto direto pela liderança terá transmissão da ESPN e Disney+. O Tigre busca manter a terceira posição com 36 pontos conquistados. Já o Coxa quer colar no líder Goiás, ocupando atualmente a segunda colocação com 39 pontos.
Confira nossos palpites de Novorizontino x Coritiba, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Novorizontino x Coritiba: Nossas 3 Melhores Dicas
Baseado no confronto direto recente, ambos os times demonstram equilíbrio nas últimas partidas entre si. O momento atual dos times favorece ligeiramente o Coritiba pela campanha superior.
- 🎯 Empate - odd 2.70
- 🎯 Menos de 2,5 gols - odd 1.31
- 🎯 Ambas equipes não marcam - odd 1.47
Palpites Alternativos Novorizontino x Coritiba
Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. O histórico de empates entre as equipes justifica apostas equilibradas.
Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca odds mais atrativas. O fator casa pode ser decisivo para o Novorizontino.
- 🎯 Vitória do Novorizontino - odd 2.35
- 🎯 Dupla chance: Novorizontino ou empate - odd 1.26
- 🎯 Primeiro tempo termina empatado - odd 1.77
Super Palpites Novorizontino x Coritiba
- 🚀 Empate + Menos de 2,5 gols + Ambas não marcam - odd 8.40
Novorizontino x Coritiba: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Novorizontino x Coritiba - Série B 2025
- 📅 Data: 14/08/2025
- ⏰ Horário: 21h35 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
Novorizontino x Coritiba: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Novorizontino x Coritiba: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Novorizontino x Coritiba: Confrontos Diretos
Como Novorizontino e Coritiba Chegam Para o Confronto
Novorizontino ocupa a terceira colocação com 36 pontos em 21 jogos disputados. O time paulista vive sequência de empates mas mantém solidez defensiva em casa.
Coritiba aparece na segunda posição com 39 pontos conquistados. A equipe paranaense busca manter regularidade para pressionar o líder Goiás na briga pelo acesso.
Últimos Jogos do Novorizontino
O Tigre demonstra consistência defensiva em casa, mas enfrenta dificuldades para balançar as redes. Apenas um gol marcado nos últimos três jogos preocupa.
Sequência de dois empates evidencia o momento equilibrado da equipe. A defesa sólida tem sido o principal trunfo nos jogos como mandante.
- 🟡 Volta Redonda 0x0 Novorizontino - Série B
- 🟡 Novorizontino 1x1 Avaí - Série B
- ❌ CRB 4x0 Novorizontino - Série B
- ✅ Novorizontino 1x0 Goiás - Série B
- 🟡 Remo 1x1 Novorizontino - Série B
Últimos Jogos do Coritiba
Coritiba mantém invencibilidade há quatro jogos consecutivos. A solidez defensiva tem sido fundamental para a boa campanha na competição.
Apenas oito gols sofridos nos últimos 10 jogos demonstram organização tática. O equilíbrio entre ataque e defesa coloca o time na briga direta pelo acesso.
- 🟡 Coritiba 0x0 Chapecoense - Série B
- ✅ Vila Nova 1x2 Coritiba - Série B
- 🟡 Coritiba 1x1 Amazonas - Série B
- 🟡 Athletic 1x1 Coritiba - Série B
- ❌ Coritiba 2x5 Paysandu - Série B
Nossa Opinião para Novorizontino x Coritiba
Confronto equilibrado entre duas equipes que brigam pela parte de cima da tabela. Histórico recente aponta para jogo disputado e com poucos gols.
Esperamos partida travada com ambas as equipes priorizando não sofrer gols. Fatores como organização defensiva devem prevalecer sobre o aspecto ofensivo.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
