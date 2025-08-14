Novorizontino x Coritiba: Palpite, Odds 3+, 5+, Brasileirão Série B (14/08)

Novorizontino e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira, 14/08, em partida válida pela 22ª rodada da Série B 2025. O duelo terá início às 21h35 no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

O confronto direto pela liderança terá transmissão da ESPN e Disney+. O Tigre busca manter a terceira posição com 36 pontos conquistados. Já o Coxa quer colar no líder Goiás, ocupando atualmente a segunda colocação com 39 pontos.

Confira nossos palpites de Novorizontino x Coritiba, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Novorizontino x Coritiba: Nossas 3 Melhores Dicas

Baseado no confronto direto recente, ambos os times demonstram equilíbrio nas últimas partidas entre si. O momento atual dos times favorece ligeiramente o Coritiba pela campanha superior.



🎯 Empate - odd 2.70

🎯 Menos de 2,5 gols - odd 1.31

🎯 Ambas equipes não marcam - odd 1.47



Palpites Alternativos Novorizontino x Coritiba

Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. O histórico de empates entre as equipes justifica apostas equilibradas.

Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca odds mais atrativas. O fator casa pode ser decisivo para o Novorizontino.



🎯 Vitória do Novorizontino - odd 2.35

🎯 Dupla chance: Novorizontino ou empate - odd 1.26

🎯 Primeiro tempo termina empatado - odd 1.77



Super Palpites Novorizontino x Coritiba



🚀 Empate + Menos de 2,5 gols + Ambas não marcam - odd 8.40



Novorizontino x Coritiba: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida