Novorizontino
  • E
  • E
  • D
  • V
  • D
Serie B - Brazil
Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi
Coritiba
  • E
  • V
  • V
  • D
  • D
Novorizontino x Coritiba: Palpite, Odds 3+, 5+, Brasileirão Série B (14/08)

Publicado
14.08.2025
Atualizado em
14.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Novorizontino e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira, 14/08, em partida válida pela 22ª rodada da Série B 2025. O duelo terá início às 21h35 no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.


O confronto direto pela liderança terá transmissão da ESPN e Disney+. O Tigre busca manter a terceira posição com 36 pontos conquistados. Já o Coxa quer colar no líder Goiás, ocupando atualmente a segunda colocação com 39 pontos.


Confira nossos palpites de Novorizontino x Coritiba, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Novorizontino x Coritiba: Nossas 3 Melhores Dicas


Baseado no confronto direto recente, ambos os times demonstram equilíbrio nas últimas partidas entre si. O momento atual dos times favorece ligeiramente o Coritiba pela campanha superior.



  • 🎯 Empate - odd 2.70

  • 🎯 Menos de 2,5 gols - odd 1.31

  • 🎯 Ambas equipes não marcam - odd 1.47


Palpites Alternativos Novorizontino x Coritiba


Para apostadores mais experientes, separamos opções alternativas que oferecem boas oportunidades. O histórico de empates entre as equipes justifica apostas equilibradas.


Os mercados alternativos podem trazer retornos interessantes para quem busca odds mais atrativas. O fator casa pode ser decisivo para o Novorizontino.



  • 🎯 Vitória do Novorizontino - odd 2.35

  • 🎯 Dupla chance: Novorizontino ou empate - odd 1.26

  • 🎯 Primeiro tempo termina empatado - odd 1.77


Super Palpites Novorizontino x Coritiba



  • 🚀 Empate + Menos de 2,5 gols + Ambas não marcam - odd 8.40


Novorizontino x Coritiba: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Novorizontino x Coritiba - Série B 2025

  • 📅 Data: 14/08/2025

  • Horário: 21h35 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+


 

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Novorizontino x Coritiba: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Novorizontino x Coritiba: Confrontos Diretos

0 Vitórias
3 Empates
0 Vitórias
2025 Serie B
Coritiba
0 - 0
Novorizontino
2024 Serie B
Coritiba
2 - 2
Novorizontino
2024 Serie B
Novorizontino
0 - 0
Coritiba

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Novorizontino
Empate
Coritiba

Como Novorizontino e Coritiba Chegam Para o Confronto


Novorizontino ocupa a terceira colocação com 36 pontos em 21 jogos disputados. O time paulista vive sequência de empates mas mantém solidez defensiva em casa.


Coritiba aparece na segunda posição com 39 pontos conquistados. A equipe paranaense busca manter regularidade para pressionar o líder Goiás na briga pelo acesso.


Últimos Jogos do Novorizontino


O Tigre demonstra consistência defensiva em casa, mas enfrenta dificuldades para balançar as redes. Apenas um gol marcado nos últimos três jogos preocupa.


Sequência de dois empates evidencia o momento equilibrado da equipe. A defesa sólida tem sido o principal trunfo nos jogos como mandante.



  • 🟡 Volta Redonda 0x0 Novorizontino - Série B

  • 🟡 Novorizontino 1x1 Avaí - Série B

  • ❌ CRB 4x0 Novorizontino - Série B

  • ✅ Novorizontino 1x0 Goiás - Série B

  • 🟡 Remo 1x1 Novorizontino - Série B


Últimos Jogos do Coritiba


Coritiba mantém invencibilidade há quatro jogos consecutivos. A solidez defensiva tem sido fundamental para a boa campanha na competição.


Apenas oito gols sofridos nos últimos 10 jogos demonstram organização tática. O equilíbrio entre ataque e defesa coloca o time na briga direta pelo acesso.



  • 🟡 Coritiba 0x0 Chapecoense - Série B

  • ✅ Vila Nova 1x2 Coritiba - Série B

  • 🟡 Coritiba 1x1 Amazonas - Série B

  • 🟡 Athletic 1x1 Coritiba - Série B

  • ❌ Coritiba 2x5 Paysandu - Série B


Nossa Opinião para Novorizontino x Coritiba


Confronto equilibrado entre duas equipes que brigam pela parte de cima da tabela. Histórico recente aponta para jogo disputado e com poucos gols.


Esperamos partida travada com ambas as equipes priorizando não sofrer gols. Fatores como organização defensiva devem prevalecer sobre o aspecto ofensivo.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

