Novorizontino x Avaí: Palpite, Odds Altas, Onde Assistir, Brasileirão Série B, 02/08

Na Série B 2025, o duelo entre Novorizontino e Avaí promete ser disputado. O Novorizontino, em 3º lugar com 34 pontos, recebe o Avaí, em 8º com 28 pontos. Os mandantes buscam se manter no grupo de acesso, enquanto o visitante também visa o G‑4.

Neste palpite você encontrará análise completa, prognósticos e onde assistir ao confronto, com foco no palpite de Novorizontino x Avaí.

Palpites de Novorizontino x Avaí: Nossas 3 Melhores Dicas

Antes de listar, vale destacar que os times têm estilos distintos. O Novorizontino é sólido em casa (83% de vitórias quando abre o placar) e forte na defesa. O Avaí joga com mais liberdade e tem média de gols global maior que os adversários.



🎯 Resultado Final: Novorizontino vence - odd 2.30

🎯 Ambas Equipes Marcam: Sim - odd 1.85

🎯 Dupla Chance: Novorizontino ou Empate (1X) - odd 1.70



Palpites Alternativos Novorizontino x Avaí

Esses mercados podem ser mais lucrativos para quem busca variedade e com abordagem estratégica.



🎯 Handicap (Novorizontino -0.5) - odd 2.60

🎯 Total de Escanteios: Mais de 8.5 - odd 2.10

🎯 Qual Time Marca Primeiro: Novorizontino - odd 1.90



💰 Palpites de Odds Baixas Novorizontino x Avaí



🔵 Ambas Equipas Marcam: Sim - odd 1.85

🟢 Dupla Chance: 1X (Novorizontino ou Empate) - odd 1.70

🟡 Over 1.5 Gols no Jogo - odd 1.40



⚖️ Palpites de Odds Médias Novorizontino x Avaí



🔵 Resultado Final: Novorizontino vence - odd 2.30

🟢 Ambas Equipes Marcam: Sim

🟡 Handicap (Novorizontino -0.5) - odd 2.60 (um pouquinho acima)



🚀 Palpites de Odds Altas Novorizontino x Avaí



🔵 Total de Escanteios: Mais de 8.5

🟢 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 3.20

🟡 Resultado Correto: 2‑1 para Novorizontino - odd 6.50



Informações do Jogo: Novorizontino x Avaí - Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Novorizontino x Avaí - Brasileirão Série B

📅 Data: 02/08/25

⏰ Horário: 16:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte (SP)

📺 Transmissão: ESPN e Disney+



Como Novorizontino e Avaí Chegam Para o Confronto

Novorizontino vive boa fase como mandante. Mesmo com a derrota pesada por 4‑0 para o CRB, seu rendimento em casa é forte. Nos últimos dez jogos, soma média de 1,21 gols por partida e 50% sem sofrer. Abre o marcador em 60% dos jogos em casa e vence no final em 83% das vezes quando sai na frente. Essa consistência é ponto de confiança para o jogo em casa.

Avaí, por outro lado, vem de vitória expressiva por 5‑0 diante do Botafogo-SP e ocupa a 8ª colocação com margem de pontuação na zona de classificação. Apesar da derrota por 4‑0 contra o Athletic, o Avaí tem média ofensiva global de 1,37 gols por partida. A defesa apresenta fragilidade fora de casa (média de 1,67 gols sofridos), elevando os riscos neste confronto fora de casa.