Novorizontino x Atlético Goianiense Palpite, Odds 3+, 5+, Onde Assistir, Série B

Procurando um palpite para Novorizontino x Atlético-GO? O confronto promete fortes emoções! A partida acontece na segunda-feira, 08 de setembro, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.

O Novorizontino busca a vitória em casa para subir na tabela, enquanto o Atlético-GO quer mostrar sua força fora de casa. A expectativa é de um jogo disputado, com as duas equipes buscando os três pontos.

Nesta análise, vamos te dar os melhores palpites para Novorizontino x Atlético-GO, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e o histórico dos times. Acompanhe!

Novorizontino x Atlético-GO Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



🎯 Empate - odd 3.10

- odd 3.10

🎯 Ambos marcam Sim - odd 2.20

- odd 2.20

🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.80



Palpites Alternativos Novorizontino x Atlético-GO

Além das dicas principais, separamos algumas apostas alternativas:



⚽️ Chance Dupla: Novorizontino/Empate - odd 1.55

- odd 1.55

⚽️ Resultado Correto: 1x1 - odd 6.00

- odd 6.00

⚽️ Novorizontino vence o 1º tempo - odd 3.00



Super Palpites Novorizontino x Atlético-GO

Para quem gosta de ousar, confira nossos super palpites:



🔥 Ambos os times marcam e mais de 2.5 gols no jogo - odd 3.20

- odd 3.20

🔥 Novorizontino vence e ambos marcam - odd 5.00

- odd 5.00

🔥 Gol de Fábio Santos a qualquer momento - odd 6.00



💰 Palpites de Odds Baixas Novorizontino x Atlético-GO

Para quem busca segurança, confira os palpites com odds mais baixas:



🟢 Empate anula aposta: Novorizontino - odd 1.65

- odd 1.65

🟢 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.40



⚖️ Palpites de Odds Médias Novorizontino x Atlético-GO

Aposte com mais equilíbrio nos seguintes mercados:



🟡 Ambos os times marcam - odd 2.20

- odd 2.20

🟡 Resultado correto: 1x1 - odd 6.00



🚀 Palpites de Odds Altas Novorizontino x Atlético-GO

Para os mais ousados, as odds altas podem render um bom lucro:



🔴 Resultado correto: 1x2 - odd 11.00

- odd 11.00

🔴 Gol de pênalti no jogo - odd 4.50



Novorizontino x Atlético-GO: Onde Assistir e Ficha do Jogo

Saiba onde assistir, horário e muito mais sobre o jogo:



Data: 08 de setembro de 2025, segunda-feira.

08 de setembro de 2025, segunda-feira.

Horário: 22h30 (horário de Brasília).

22h30 (horário de Brasília).

Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte.

Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte.

Onde assistir: ESPN e Disney+



Como Novorizontino e Atlético-GO Chegam Para o Confronto

O Novorizontino busca consolidar sua posição em casa e começar a temporada com vitórias, aproveitando o fator casa para impor seu jogo na Série B. A equipe quer mostrar sua força desde o início.

Já o Atlético-GO, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.

Nossa Opinião para Novorizontino x Atlético-GO

A partida entre Novorizontino e Atlético-GO promete ser equilibrada. O Novorizontino joga em casa, mas o Atlético-GO tem um bom retrospecto. Acreditamos em um jogo com gols para os dois lados.

Nosso palpite é no empate, mas com gols de ambos os lados. As odds estão atrativas e acreditamos em um jogo aberto.