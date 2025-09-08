- D
Novorizontino x Atlético Goianiense Palpite, Odds 3+, 5+, Onde Assistir, Série B
Procurando um palpite para Novorizontino x Atlético-GO? O confronto promete fortes emoções! A partida acontece na segunda-feira, 08 de setembro, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.
O Novorizontino busca a vitória em casa para subir na tabela, enquanto o Atlético-GO quer mostrar sua força fora de casa. A expectativa é de um jogo disputado, com as duas equipes buscando os três pontos.
Nesta análise, vamos te dar os melhores palpites para Novorizontino x Atlético-GO, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e o histórico dos times. Acompanhe!
Novorizontino x Atlético-GO Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
- 🎯 Empate - odd 3.10
- 🎯 Ambos marcam Sim - odd 2.20
- 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.80
Palpites Alternativos Novorizontino x Atlético-GO
Além das dicas principais, separamos algumas apostas alternativas:
- ⚽️ Chance Dupla: Novorizontino/Empate - odd 1.55
- ⚽️ Resultado Correto: 1x1 - odd 6.00
- ⚽️ Novorizontino vence o 1º tempo - odd 3.00
Super Palpites Novorizontino x Atlético-GO
Para quem gosta de ousar, confira nossos super palpites:
- 🔥 Ambos os times marcam e mais de 2.5 gols no jogo - odd 3.20
- 🔥 Novorizontino vence e ambos marcam - odd 5.00
- 🔥 Gol de Fábio Santos a qualquer momento - odd 6.00
💰 Palpites de Odds Baixas Novorizontino x Atlético-GO
Para quem busca segurança, confira os palpites com odds mais baixas:
- 🟢 Empate anula aposta: Novorizontino - odd 1.65
- 🟢 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.40
⚖️ Palpites de Odds Médias Novorizontino x Atlético-GO
Aposte com mais equilíbrio nos seguintes mercados:
- 🟡 Ambos os times marcam - odd 2.20
- 🟡 Resultado correto: 1x1 - odd 6.00
🚀 Palpites de Odds Altas Novorizontino x Atlético-GO
Para os mais ousados, as odds altas podem render um bom lucro:
- 🔴 Resultado correto: 1x2 - odd 11.00
- 🔴 Gol de pênalti no jogo - odd 4.50
Novorizontino x Atlético-GO: Onde Assistir e Ficha do Jogo
Saiba onde assistir, horário e muito mais sobre o jogo:
- Data: 08 de setembro de 2025, segunda-feira.
- Horário: 22h30 (horário de Brasília).
- Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte.
- Onde assistir: ESPN e Disney+
Como Novorizontino e Atlético-GO Chegam Para o Confronto
O Novorizontino busca consolidar sua posição em casa e começar a temporada com vitórias, aproveitando o fator casa para impor seu jogo na Série B. A equipe quer mostrar sua força desde o início.
Já o Atlético-GO, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.
Nossa Opinião para Novorizontino x Atlético-GO
A partida entre Novorizontino e Atlético-GO promete ser equilibrada. O Novorizontino joga em casa, mas o Atlético-GO tem um bom retrospecto. Acreditamos em um jogo com gols para os dois lados.
Nosso palpite é no empate, mas com gols de ambos os lados. As odds estão atrativas e acreditamos em um jogo aberto.
Novorizontino x Atletico Goianiense: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Novorizontino x Atletico Goianiense: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Novorizontino x Atletico Goianiense: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa, seguindo sempre as orientações do Jogo Responsável.
