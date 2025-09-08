Assine UOL
Novorizontino
  • D
  • D
  • D
  • E
  • E
Serie B - Brazil
Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi
Atletico Goianiense
  • V
  • D
  • D
  • V
  • E
Novorizontino x Atlético Goianiense Palpite, Odds 3+, 5+, Onde Assistir, Série B

Publicado
08.09.2025
Atualizado em
08.09.2025
Tempo de leitura
3 min

Procurando um palpite para Novorizontino x Atlético-GO? O confronto promete fortes emoções! A partida acontece na segunda-feira, 08 de setembro, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte.


O Novorizontino busca a vitória em casa para subir na tabela, enquanto o Atlético-GO quer mostrar sua força fora de casa. A expectativa é de um jogo disputado, com as duas equipes buscando os três pontos.


Nesta análise, vamos te dar os melhores palpites para Novorizontino x Atlético-GO, com odds atualizadas, estatísticas detalhadas, prováveis escalações e o histórico dos times. Acompanhe!


Novorizontino x Atlético-GO Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas



  • 🎯 Empate - odd 3.10

  • 🎯 Ambos marcam Sim - odd 2.20

  • 🎯 Total de Gols: Mais de 2.5 - odd 2.80


Palpites Alternativos Novorizontino x Atlético-GO


Além das dicas principais, separamos algumas apostas alternativas:



  • ⚽️ Chance Dupla: Novorizontino/Empate - odd 1.55

  • ⚽️ Resultado Correto: 1x1 - odd 6.00

  • ⚽️ Novorizontino vence o 1º tempo - odd 3.00


Super Palpites Novorizontino x Atlético-GO


Para quem gosta de ousar, confira nossos super palpites:



  • 🔥 Ambos os times marcam e mais de 2.5 gols no jogo - odd 3.20

  • 🔥 Novorizontino vence e ambos marcam - odd 5.00

  • 🔥 Gol de Fábio Santos a qualquer momento - odd 6.00


💰 Palpites de Odds Baixas Novorizontino x Atlético-GO


Para quem busca segurança, confira os palpites com odds mais baixas:



  • 🟢 Empate anula aposta: Novorizontino - odd 1.65

  • 🟢 Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.40


⚖️ Palpites de Odds Médias Novorizontino x Atlético-GO


Aposte com mais equilíbrio nos seguintes mercados:



  • 🟡 Ambos os times marcam - odd 2.20

  • 🟡 Resultado correto: 1x1 - odd 6.00


🚀 Palpites de Odds Altas Novorizontino x Atlético-GO


Para os mais ousados, as odds altas podem render um bom lucro:



  • 🔴 Resultado correto: 1x2 - odd 11.00

  • 🔴 Gol de pênalti no jogo - odd 4.50


Novorizontino x Atlético-GO: Onde Assistir e Ficha do Jogo


Saiba onde assistir, horário e muito mais sobre o jogo:



  • Data: 08 de setembro de 2025, segunda-feira.

  • Horário: 22h30 (horário de Brasília).

  • Local: Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte.

  • Onde assistir: ESPN e Disney+


Como Novorizontino e Atlético-GO Chegam Para o Confronto


O Novorizontino busca consolidar sua posição em casa e começar a temporada com vitórias, aproveitando o fator casa para impor seu jogo na Série B. A equipe quer mostrar sua força desde o início.


Já o Atlético-GO, embora visitante, tem como objetivo surpreender e somar pontos importantes. A equipe vem de bons resultados em outras competições, demonstrando consistência e poder de reação.


Nossa Opinião para Novorizontino x Atlético-GO


A partida entre Novorizontino e Atlético-GO promete ser equilibrada. O Novorizontino joga em casa, mas o Atlético-GO tem um bom retrospecto. Acreditamos em um jogo com gols para os dois lados.


Nosso palpite é no empate, mas com gols de ambos os lados. As odds estão atrativas e acreditamos em um jogo aberto.

Novorizontino x Atletico Goianiense: Palpite do Dia

Atletico Goianiense Vence
3.8
Novorizontino x Atletico Goianiense: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Novorizontino x Atletico Goianiense: Confrontos Diretos

0 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2025 Serie B
Atletico Goianiense
1 - 0
Novorizontino
2023 Serie B
Atletico Goianiense
2 - 2
Novorizontino
2023 Serie B
Novorizontino
2 - 2
Atletico Goianiense

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Novorizontino
Empate
Atletico Goianiense

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa, seguindo sempre as orientações do Jogo Responsável.


