Novorizontino x Amazonas: Palpite, Onde Assistir, Escalações, Serie B - 29/06

Novorizontino x Amazonas: Confira Palpites para o jogo da 14ª rodada do Brasilierão 2025 - Série B, disputado neste domingo, dia 29 de junho, às 19h, (horário de Brasília), no Estádio Dr. Jorge Ismael de Biasi,

Novorizontino x Amazonas - Palpites - Serie B



⚽ Resultado Final: Novorizontino



⚽ Ambas Equipes Marcam



⚽ Total de Gols (Mais de 2.5)



⚽ Total de Cartões (Mais de 3.5)



⚽ Handicap Asiático (+0.5 Novorizontino)



Com base no desempenho recente das equipes, acreditamos que Novorizontino tem uma boa chance de vencer em casa, garantindo gols de ambas as equipes e um jogo movimentado. Possivelmente, o número de cartões será acima da média, o que pode influenciar o handicap asiático.

Dicas: Além dos mercados de gols e resultado final, vale a pena considerar apostas em escanteios, cartões e marcadores de gol, para aproveitar as odds interessantes que podem surgir.

Novorizontino x Amazonas - Onde Assistir

A partida terá transmissão do streaming Disney+.