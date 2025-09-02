Assine UOL
Novak Djokovic x Taylor Fritz: Palpite, Odds +24, Prognóstico, US Open (02/09)

Leandro Barros
Atualizada em
Imagem

Novak Djokovic x Taylor Fritz: veja o palpite e onde assistir ao jogo do US Open, nesta terça-feira (02/09), a partir das 21h10 (horário de Brasília).

O confronto entre Novak Djokovic e Taylor Fritz é válido pela fase de quartas-de-final do US Open. Ambas as equipes chegam ao duelo após uma campanha sólida, superando seus adversários para chegar a esta etapa do torneio.

Novak Djokovic vem de uma vitória dominante sobre Jan-Lennard Struff, demonstrando sua força e consistência, enquanto Taylor Fritz superou Tomas Machac em sets diretos, apesar de ter tido jogos mais longos em outras rodadas. Isso cria um cenário interessante para o mercado de apostas, especialmente em linhas combinadas e número total de games, dado o contraste entre o jogo consistente de Djokovic e a agressividade no saque de Fritz.

Novak Djokovic x Taylor Fritz: Melhores Palpites do US Open

  • 🔥 Palpite 1: Vencedor – Novak Djokovic - odds: 1.54
  • 🔥 Palpite 2: Handicap de Sets – Taylor Fritz (+1.5) - odds: 1.75
  • 🔥 Palpite 3: Total de Sets – Mais de 3.5 - odds: 1.45
  • 🔥 Palpite 4: Sets Exatos – 4 - odds: 2.63
  • 🔥 Palpite 5: Total de Games – Mais de 39.5 - odds: 1.84
  • 🔥 Palpite 6: Taylor Fritz para vencer um set – Sim - odds: 1.27
  • Odds da Múltipla com os 6 palpites: 24.01

ℹ️ As odds são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento nas casas de apostas.

🎾 Palpite 1 – Vencedor – Novak Djokovic

Com base na análise das estatísticas, o histórico de 10-0 de Djokovic contra Fritz é o fator mais decisivo. O jogo de Djokovic, focado em seu retorno de saque de elite, neutraliza a principal arma de Fritz, o saque. Além disso, as estatísticas mostram que Fritz tem dificuldades em ralis longos, onde a consistência de Djokovic o supera. Por esses motivos, a vitória do sérvio é o resultado mais provável.

🎾 Palpite 2 – Handicap de Sets – Taylor Fritz (+1.5)

Apesar de o histórico direto ser desfavorável a Fritz, as estatísticas mostram que ele tem a capacidade de lutar e estender as partidas em Grand Slams. Fritz conseguiu vencer sets contra adversários de elite como Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. Ele possui uma direita poderosa e um saque que, em quadras duras, é capaz de causar problemas e garantir sets. Portanto, é altamente provável que ele consiga vencer pelo menos um set neste confronto.

🎾 Palpite 3 – Total de Sets – Mais de 3.5

Se Taylor Fritz conseguir vencer um set, a partida terá no mínimo quatro sets. A análise das estatísticas de Fritz em torneios recentes, especialmente em Grand Slams, mostra sua capacidade de se manter competitivo, mesmo em jogos difíceis. Seu jogo agressivo e o domínio nos ralis curtos podem ser suficientes para roubar um set de Djokovic, o que levaria o total de sets para mais de 3.5.

🎾 Palpite 4 – Sets Exatos – 4

Este palpite é uma consequência dos anteriores. Se Djokovic vencer a partida e Fritz conseguir conquistar um set, o placar exato será 3-1 para o sérvio. A combinação da superioridade de Djokovic no confronto direto com a capacidade de luta de Fritz em Grand Slams torna este um dos cenários mais prováveis para o jogo.

🎾 Palpite 5 – Total de Games – Mais de 39.5

A partida deve ser longa. A alta porcentagem de pontos ganhos com o primeiro saque de Fritz e o domínio de Djokovic no retorno de saque indicam uma disputa equilibrada em muitos games, com a possibilidade de tie-breaks. Considerando que a partida provavelmente terá 4 sets, um placar como 6-4, 6-4, 6-7, 6-4, por exemplo, já totalizaria 43 games, superando a linha de 39.5.

🎾 Palpite 6 – Taylor Fritz para vencer um set – Sim

Este palpite é um resumo das justificativas para o handicap de sets e o total de sets. Taylor Fritz tem um estilo de jogo que, quando em seu melhor, é capaz de desafiar qualquer adversário em quadras duras. Sua agressividade e a alta porcentagem de pontos ganhos com o primeiro saque dão a ele a oportunidade de vencer um set, mesmo contra um jogador com o retorno de Djokovic. Este palpite tem uma alta probabilidade de acerto com base nas estatísticas e na análise tática.

Novak Djokovic x Taylor Fritz: Onde Assistir ao vivo

O jogo entre Novak Djokovic e Taylor Fritz terá transmissão ao vivo nos canais ESPN2, SporTV3 e no streaming Disney+.

  • 📅 Data: Terça-feira, 02/09
  • Horário: 21h10 (de Brasília)
  • 🏟️ Competição: US Open 2025
  • 📺 Onde assistir: ESPN2, SporTV3 e Disney+

Também é possível assistir com imagens ao vivo pela Superbet. Basta ter uma conta com saldo ativo e login feito no horário do jogo.

