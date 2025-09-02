Novak Djokovic x Taylor Fritz: Palpite, Odds +24, Prognóstico, US Open (02/09)

Novak Djokovic vem de uma vitória dominante sobre Jan-Lennard Struff, demonstrando sua força e consistência, enquanto Taylor Fritz superou Tomas Machac em sets diretos, apesar de ter tido jogos mais longos em outras rodadas. Isso cria um cenário interessante para o mercado de apostas, especialmente em linhas combinadas e número total de games, dado o contraste entre o jogo consistente de Djokovic e a agressividade no saque de Fritz.

Transmissão de Jogos Apostar agora Análise Autorizada pela Portaria SPA/MF Nº 2.090, de 30 de dezembro 2024 | Jogue com responsabilidade +18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se os Termos e Condições.

Novak Djokovic x Taylor Fritz: Melhores Palpites do US Open

🔥 Palpite 1: Vencedor – Novak Djokovic - odds: 1.54

Vencedor – Novak Djokovic - odds: 1.54 🔥 Palpite 2: Handicap de Sets – Taylor Fritz (+1.5) - odds: 1.75

Handicap de Sets – Taylor Fritz (+1.5) - odds: 1.75 🔥 Palpite 3: Total de Sets – Mais de 3.5 - odds: 1.45

Total de Sets – Mais de 3.5 - odds: 1.45 🔥 Palpite 4: Sets Exatos – 4 - odds: 2.63

Sets Exatos – 4 - odds: 2.63 🔥 Palpite 5: Total de Games – Mais de 39.5 - odds: 1.84

Total de Games – Mais de 39.5 - odds: 1.84 🔥 Palpite 6: Taylor Fritz para vencer um set – Sim - odds: 1.27

Taylor Fritz para vencer um set – Sim - odds: 1.27 Odds da Múltipla com os 6 palpites: 24.01

ℹ️ As odds são dinâmicas e podem mudar a qualquer momento nas casas de apostas.

🎾 Palpite 1 – Vencedor – Novak Djokovic

Com base na análise das estatísticas, o histórico de 10-0 de Djokovic contra Fritz é o fator mais decisivo. O jogo de Djokovic, focado em seu retorno de saque de elite, neutraliza a principal arma de Fritz, o saque. Além disso, as estatísticas mostram que Fritz tem dificuldades em ralis longos, onde a consistência de Djokovic o supera. Por esses motivos, a vitória do sérvio é o resultado mais provável.