New Zealand
Friendlies - World Wide
Go Media Stadium
Australia
Odds atualizadas a 08.09.2025 às 12:45

Nova Zelândia x Austrália, Palpite Pelo Amistoso, Hora, Onde Assistir

Alex Alves
Autor
Publicado
08.09.2025
Atualizado em
08.09.2025
Tempo de leitura
5 min

Confira palpite para Nova Zelândia x Austrália, jogo marcado para as 4h00 horário de Brasília), no Go Media Stadium.


De um lado, a Nova Zelândia busca a vitória em casa para mostrar sua força. Do outro, a Austrália quer manter o bom desempenho e conquistar mais um triunfo.


Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Nova Zelândia x Austrália, com odds atualizadas, estatísticas e histórico entre os times. Acompanhe!


Palpites de Nova Zelândia x Austrália



  • 🎯 Vitória da Austrália - Odd 2.10

  • 🎯 Ambos marcam: Não - Odd 1.75

  • 🎯 Menos de 2,5 gols - Odd 1.90


Com base nas análises, estas são as melhores opções para você apostar. Mas, lembre-se, as odds podem mudar até a hora do jogo, então fique de olho.


📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.


Nova Zelândia x Austrália: Onde Assistir


Nova Zelândia x Austrália vai passar ao vivo no ESPN, no Disney+. Confira casas de apostas com streaming, onde você pode assistir de graça.


📋 Informações Completas da Partida



  • Partida: Nova Zelândia x Austrália

  • Data: 09 de setembro de 2025

  • Horário: 04h (horário de Brasília)

  • Local: Go Media Stadium, Auckland, Nova Zelândia

  • Competição: Amistoso

  • Onde assistir: ESPN, Disney+


Como Nova Zelândia e Austrália Chegam Para o Confronto


A Nova Zelândia recebe a Austrália em um confronto que se disputa dias depois dessas mesmas seleções disputarem um amistoso. No dia 5 de setembro, a Austrália venceu a Nova Zelândia por 1 a 0.


Últimos Jogos da Nova Zelândia



  • ❌ Austrália 1 x 0 Nova Zelândia - 05/09/2025

  • ❌ Nova Zelândia 0 x 2 Ucrânia - 10/06/2025

  • ✅ Costa do Marfim 2 x 3 Nova Zelândia - 07/06/2025

  • ✅ Nova Zelândia 2 x 0 Nova Caledônia - 24/03/2025

  • ✅ Nova Zelândia 2 x 0 Fiji - 21/03/2025


Últimos Jogos da Austrália


A Austrália vem de uma sequência positiva, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.



  • ✅ Austrália 1 x 0 Nova Zelândia - 05/09/2025

  • ✅ Arábia Saudita 0 x 3 Austrália - 10/06/2025

  • ✅ Japão 1 x 3 Austrália - 05/06/2025

  • ✅ China 0 x 3 Austrália - 25/03/2025

  • ✅ Austrália 3 x 0 Indonésia - 20/03/2025


Nossa Opinião para Nova Zelândia x Austrália


Acreditamos que a Austrália é favorita para este jogo, considerando o bom desempenho recente e o histórico de confrontos. No entanto, a Nova Zelândia pode surpreender, jogando em casa.


Nossa dica é apostar na vitória da Austrália, mas com cautela, considerando a imprevisibilidade do futebol. Analise as odds e as estatísticas para tomar a melhor decisão.

New Zealand x Australia: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

New Zealand x Australia: Confrontos Diretos

0 Vitórias
0 Empates
4 Vitórias
2025 Friendlies
Australia
1 - 0
New Zealand
2023 Friendlies
Australia
2 - 0
New Zealand
2022 Friendlies
New Zealand
0 - 2
Australia
2022 Friendlies
Australia
1 - 0
New Zealand

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
New Zealand
Empate
Australia

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.


O jogo entre Nova Zelândia e Austrália acontecerá em 09 de setembro de 2025 às 07:00 (horário UTC) no Go Media Stadium em Auckland.

