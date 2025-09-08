Nova Zelândia x Austrália, Palpite Pelo Amistoso, Hora, Onde Assistir

Confira palpite para Nova Zelândia x Austrália, jogo marcado para as 4h00 horário de Brasília), no Go Media Stadium.

De um lado, a Nova Zelândia busca a vitória em casa para mostrar sua força. Do outro, a Austrália quer manter o bom desempenho e conquistar mais um triunfo.

Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Nova Zelândia x Austrália, com odds atualizadas, estatísticas e histórico entre os times. Acompanhe!

Palpites de Nova Zelândia x Austrália



🎯 Vitória da Austrália - Odd 2.10

🎯 Ambos marcam: Não - Odd 1.75

🎯 Menos de 2,5 gols - Odd 1.90



Com base nas análises, estas são as melhores opções para você apostar. Mas, lembre-se, as odds podem mudar até a hora do jogo, então fique de olho.

📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.

Nova Zelândia x Austrália: Onde Assistir

Nova Zelândia x Austrália vai passar ao vivo no ESPN, no Disney+. Confira casas de apostas com streaming, onde você pode assistir de graça.

📋 Informações Completas da Partida



Partida: Nova Zelândia x Austrália

Data: 09 de setembro de 2025

Horário: 04h (horário de Brasília)

Local: Go Media Stadium, Auckland, Nova Zelândia

Competição: Amistoso

Onde assistir: ESPN, Disney+



Como Nova Zelândia e Austrália Chegam Para o Confronto

A Nova Zelândia recebe a Austrália em um confronto que se disputa dias depois dessas mesmas seleções disputarem um amistoso. No dia 5 de setembro, a Austrália venceu a Nova Zelândia por 1 a 0.

Últimos Jogos da Nova Zelândia



❌ Austrália 1 x 0 Nova Zelândia - 05/09/2025



❌ Nova Zelândia 0 x 2 Ucrânia - 10/06/2025



✅ Costa do Marfim 2 x 3 Nova Zelândia - 07/06/2025



✅ Nova Zelândia 2 x 0 Nova Caledônia - 24/03/2025



✅ Nova Zelândia 2 x 0 Fiji - 21/03/2025



Últimos Jogos da Austrália

A Austrália vem de uma sequência positiva, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.



✅ Austrália 1 x 0 Nova Zelândia - 05/09/2025



✅ Arábia Saudita 0 x 3 Austrália - 10/06/2025



✅ Japão 1 x 3 Austrália - 05/06/2025



✅ China 0 x 3 Austrália - 25/03/2025



✅ Austrália 3 x 0 Indonésia - 20/03/2025



Nossa Opinião para Nova Zelândia x Austrália

Acreditamos que a Austrália é favorita para este jogo, considerando o bom desempenho recente e o histórico de confrontos. No entanto, a Nova Zelândia pode surpreender, jogando em casa.

Nossa dica é apostar na vitória da Austrália, mas com cautela, considerando a imprevisibilidade do futebol. Analise as odds e as estatísticas para tomar a melhor decisão.