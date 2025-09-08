- D
Nova Zelândia x Austrália, Palpite Pelo Amistoso, Hora, Onde Assistir
Confira palpite para Nova Zelândia x Austrália, jogo marcado para as 4h00 horário de Brasília), no Go Media Stadium.
De um lado, a Nova Zelândia busca a vitória em casa para mostrar sua força. Do outro, a Austrália quer manter o bom desempenho e conquistar mais um triunfo.
Nesta análise completa, vamos apresentar os melhores palpites para Nova Zelândia x Austrália, com odds atualizadas, estatísticas e histórico entre os times. Acompanhe!
Palpites de Nova Zelândia x Austrália
- 🎯 Vitória da Austrália - Odd 2.10
- 🎯 Ambos marcam: Não - Odd 1.75
- 🎯 Menos de 2,5 gols - Odd 1.90
Com base nas análises, estas são as melhores opções para você apostar. Mas, lembre-se, as odds podem mudar até a hora do jogo, então fique de olho.
📊 Importante: As odds mencionadas estão sujeitas a alterações. Sempre verifique as cotações atualizadas no site da casa de apostas antes de confirmar sua aposta.
Nova Zelândia x Austrália: Onde Assistir
Nova Zelândia x Austrália vai passar ao vivo no ESPN, no Disney+. Confira casas de apostas com streaming, onde você pode assistir de graça.
📋 Informações Completas da Partida
- Partida: Nova Zelândia x Austrália
- Data: 09 de setembro de 2025
- Horário: 04h (horário de Brasília)
- Local: Go Media Stadium, Auckland, Nova Zelândia
- Competição: Amistoso
- Onde assistir: ESPN, Disney+
Como Nova Zelândia e Austrália Chegam Para o Confronto
A Nova Zelândia recebe a Austrália em um confronto que se disputa dias depois dessas mesmas seleções disputarem um amistoso. No dia 5 de setembro, a Austrália venceu a Nova Zelândia por 1 a 0.
Últimos Jogos da Nova Zelândia
- ❌ Austrália 1 x 0 Nova Zelândia - 05/09/2025
- ❌ Nova Zelândia 0 x 2 Ucrânia - 10/06/2025
- ✅ Costa do Marfim 2 x 3 Nova Zelândia - 07/06/2025
- ✅ Nova Zelândia 2 x 0 Nova Caledônia - 24/03/2025
- ✅ Nova Zelândia 2 x 0 Fiji - 21/03/2025
Últimos Jogos da Austrália
A Austrália vem de uma sequência positiva, com vitórias importantes que demonstram a boa fase da equipe. O time tem se mostrado eficiente tanto no ataque quanto na defesa.
- ✅ Austrália 1 x 0 Nova Zelândia - 05/09/2025
- ✅ Arábia Saudita 0 x 3 Austrália - 10/06/2025
- ✅ Japão 1 x 3 Austrália - 05/06/2025
- ✅ China 0 x 3 Austrália - 25/03/2025
- ✅ Austrália 3 x 0 Indonésia - 20/03/2025
Nossa Opinião para Nova Zelândia x Austrália
Acreditamos que a Austrália é favorita para este jogo, considerando o bom desempenho recente e o histórico de confrontos. No entanto, a Nova Zelândia pode surpreender, jogando em casa.
Nossa dica é apostar na vitória da Austrália, mas com cautela, considerando a imprevisibilidade do futebol. Analise as odds e as estatísticas para tomar a melhor decisão.
New Zealand x Australia: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
New Zealand x Australia: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
New Zealand x Australia: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
O jogo entre Nova Zelândia e Austrália acontecerá em 09 de setembro de 2025 às 07:00 (horário UTC) no Go Media Stadium em Auckland.
