Nova Iguaçu x Maricá: Palpite e Onde Assistir – Série D (12/07)

Nova Iguaçu x Maricá: confira os palpites para o jogo que ocorre no Estádio Jânio Moraes, em Nova Iguaçu, no sábado, 12/07/2025, às 15h (horário de Brasília), pela Série D do Brasileirão.

O confronto entre Nova Iguaçu e Maricá vale muito na briga pelo G4 do Grupo F. O Maricá ocupa a 3ª posição com 16 pontos e quer se manter entre os classificados. Já o Nova Iguaçu é o 6º colocado com 14 pontos e, jogando em casa, pode ultrapassar o rival em caso de vitória. A disputa está acirrada, e o resultado pode mexer bastante na tabela.

Nos próximos parágrafos, você confere os melhores palpites para apostar, onde assistir ao jogo ao vivo e as escalações oficiais.