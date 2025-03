Nottingham Forest x Manchester City: Palpites e Estatísticas | Premier League 08/03

A 28ª rodada da Premier League 2024/25 promete um confronto emocionante entre Nottingham Forest e Manchester City, que se enfrentam no dia 8 de março, às 09h30 (horário de Brasília), no City Ground, em Nottingham.

O Nottingham Forest, que ocupa a 3ª posição na tabela, busca consolidar sua campanha na luta pelo título, enquanto o Manchester City, que está em 4º lugar, tenta se aproximar dos líderes. O retrospecto histórico entre as duas equipes é equilibrado. No entanto, o City chega como favorito, graças ao seu elenco repleto de estrelas e ao comando do experiente Pep Guardiola.

Será que o Nottingham Forest conseguirá usar o fator casa para surpreender? Confira as análises, estatísticas e os melhores palpites para este duelo!