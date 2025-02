Nottingham x Arsenal Palpite: Escalações, Onde Assistir, Hora - Premier League

Nottingham Forest x Arsenal: Palpite do UOL Apostas

Palpite 1. Dupla Chance: Nottingham Forest ou Empate — odd de 1.76 na Betsul

Dupla Chance: Nottingham Forest ou Empate — Palpite 2 . Nottingham Forest com +3.5 chutes no alvo — odd de 2.25 na bet365

. Nottingham Forest com +3.5 chutes no alvo — Palpite 3. Múltipla: Wood e Odegaard com +0.5 chutes no alvo, Merino com +1.5 faltas e Partey com +0.5 faltas — odd de 7.00 na Superbet

Nottingham Forest e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira, 26/02, em franca disputa direta pelo segundo lugar do Campeonato Inglês. Os dois times são, respectivamente, 3º e 2º do torneio, com 17 e 11 pontos atrás do Liverpool, líder do torneio.

Se ser campeão já parece um sonho distante, especialmente depois do Arsenal sofrer um duro golpe do West Ham na última rodada, o fato é que ambos desejam o segundo lugar na tabela e, claro, garantir a vaga para a Liga dos Campeões da próxima temporada — especialmente o Nottingham Forest, que faria um retorno histórico ao torneio.

Por isso, é necessário considerar que o jogo será pegado e decisivo ao formular palpites de Nottingham Forest x Arsenal. Veja a seguir nossas explicações!

🎯 Dupla Chance: Nottingham Forest ou Empate — odd de 1.76 na Betsul

O Nottingham Forest não perde há 7 jogos como mandante. O time, inclusive, segurou empate diante do líder Liverpool em janeiro. Além disso, o Arsenal vem com muitos desfalques no ataque, incluindo Gabriel Jesus, Martinelli, Havertz e Bukayo Saka.