Forest x West Ham Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Premier League (31/08)

Nottingham Forest e West Ham se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, pela terceira rodada da Premier League 2025/26. A bola rola a partir das 10h (horário de Brasília) no The City Ground, em Nottingham. O confronto terá transmissão da Disney+.

O Nottingham Forest, jogando em casa, busca surpreender o West Ham para conquistar mais três pontos na competição. A equipe quer fazer valer o mando de campo para continuar no topo da Premier League.

Já o West Ham chega para este duelo com o objetivo de sair da lanterna do campeonato, duas derrotas e oito gols sofridos. Uma recuperação é tida como urgente pela torcida.

Confira nossos palpites de Nottingham Forest x West Ham, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.

Palpites de Nottingham Forest x West Ham: Nossas 3 Melhores Dicas

Para os palpites de Nottingham Forest x West Ham, é importante analisar o momento das equipes. Observando o histórico recente e o momento atual, acreditamos que o Forest leve vantagem. No entanto, a necessidade de pontuar do West Ham pode gerar um jogo mais aberto e com oportunidades para ambos os lados.



🎯 Vitória do Forest - odd 1.70

🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.80

🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.95



Palpites Alternativos Nottingham Forest x West Ham

Para apostadores que buscam mercados com maior potencial de retorno, separamos algumas opções alternativas interessantes. Essas apostas consideram a possibilidade de um jogo mais movimentado e com nuances táticas.

O West Ham tem mostrado bom poder de fogo, e o Nottingham Forest, jogando em casa, tende a buscar o ataque. Isso pode criar cenários favoráveis para mercados de gols e cartões.



🎯 Dupla Chance: Empate ou West Ham - odd 1.35

🎯 Ambos Marcam no 2º Tempo - odd 2.80

🎯 Menos de 10.5 Escanteios - odd 1.75



Super Palpites Nottingham Forest x West Ham



🚀 Placar Exato: Nottingham Forest 2x1 West Ham - odd 7.50



💰 Palpites de Odds Baixas Nottingham Forest x West Ham



🔵 Vitória do West Ham - odd 2.30

🟢 Ambos Marcam Sim - odd 1.80

🟡 West Ham marca mais de 1.5 gols - odd 1.70



⚖️ Palpites de Odds Médias Nottingham Forest x West Ham



🔵 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.95

🟢 Ambos Marcam Sim - odd 1.80

🟡 Total de Gols: 2 ou 3 - odd 2.05



🚀 Palpites de Odds Altas Nottingham Forest x West Ham



🔵 Marcador do Primeiro Gol: Jarrod Bowen - odd 6.00

🟢 Resultado Correto: Vitória do West Ham por 2 gols de diferença - odd 5.50

🟡 Mais de 3.5 Gols na Partida - odd 3.10



Nottingham Forest x West Ham: Onde Assistir e Ficha do Jogo

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Nottingham Forest x West Ham - Premier League 2025/26

📅 Data: 31/08/2025

⏰ Horário: 10:00 (horário de Brasília)

🏟️ Local: The City Ground, Nottingham

📺 Transmissão: Disney+



Como Nottingham Forest e West Ham Chegam Para o Confronto

O Nottingham Forest busca uma reabilitação imediata em casa para apagar a má impressão das primeiras rodadas. A equipe precisa mostrar mais consistência e poder de reação para somar pontos cruciais.

Já o West Ham quer manter o bom ritmo e somar pontos fora de casa. A equipe tem um elenco qualificado e precisa provar sua força contra adversários diretos na briga por posições na tabela.

Últimos Jogos do Nottingham Forest

O Nottingham Forest teve um início de temporada com resultados negativos. A equipe perdeu para o Crystal Palace e para o Brentford em seus últimos jogos na Premier League, mostrando dificuldades em manter o controle da partida.

Recentemente, o time também empatou com o Al Qadsia e foi derrotado pelo Birmingham em amistosos de pré-temporada. A única pontuação positiva foi um empate contra a Fiorentina.



🤝 Crystal Palace 1x1 Nottingham Forest - Premier League



✅ Nottingham Forest 3x1 Brentford - Premier League



Últimos Jogos do West Ham

O West Ham teve um desempenho recente péssimo, com três derrotas seguidas pela liga e pela copa.



❌ Wolves 3x2 West Ham - Carabao Cup



❌ West Ham 1x5 Chelsea - Premier League



❌ Sunderland 3x0 West Ham - Premier League



Nossa Opinião para Nottingham Forest x West Ham

O Forest entra com favoritismo para este confronto, especialmente pelo momento atual das equipes. A consistência demonstrada pelo time nas últimas partidas o coloca em vantagem.

Apesar disso, o West Ham é um time tradicional e conta com um bom elenco, que ainda não encaixou. A expectativa é de um jogo com oportunidades para ambos os lados, mas com o West Ham tendo que assumir a responsabilidade de atacar.

Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.