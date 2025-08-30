- D
- V
- E
- E
- D
- D
- D
- D
- V
- V
Forest x West Ham Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Premier League (31/08)
Nottingham Forest e West Ham se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, pela terceira rodada da Premier League 2025/26. A bola rola a partir das 10h (horário de Brasília) no The City Ground, em Nottingham. O confronto terá transmissão da Disney+.
O Nottingham Forest, jogando em casa, busca surpreender o West Ham para conquistar mais três pontos na competição. A equipe quer fazer valer o mando de campo para continuar no topo da Premier League.
Já o West Ham chega para este duelo com o objetivo de sair da lanterna do campeonato, duas derrotas e oito gols sofridos. Uma recuperação é tida como urgente pela torcida.
Confira nossos palpites de Nottingham Forest x West Ham, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.
Palpites de Nottingham Forest x West Ham: Nossas 3 Melhores Dicas
Para os palpites de Nottingham Forest x West Ham, é importante analisar o momento das equipes. Observando o histórico recente e o momento atual, acreditamos que o Forest leve vantagem. No entanto, a necessidade de pontuar do West Ham pode gerar um jogo mais aberto e com oportunidades para ambos os lados.
- 🎯 Vitória do Forest - odd 1.70
- 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.80
- 🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.95
Palpites Alternativos Nottingham Forest x West Ham
Para apostadores que buscam mercados com maior potencial de retorno, separamos algumas opções alternativas interessantes. Essas apostas consideram a possibilidade de um jogo mais movimentado e com nuances táticas.
O West Ham tem mostrado bom poder de fogo, e o Nottingham Forest, jogando em casa, tende a buscar o ataque. Isso pode criar cenários favoráveis para mercados de gols e cartões.
- 🎯 Dupla Chance: Empate ou West Ham - odd 1.35
- 🎯 Ambos Marcam no 2º Tempo - odd 2.80
- 🎯 Menos de 10.5 Escanteios - odd 1.75
Super Palpites Nottingham Forest x West Ham
- 🚀 Placar Exato: Nottingham Forest 2x1 West Ham - odd 7.50
💰 Palpites de Odds Baixas Nottingham Forest x West Ham
- 🔵 Vitória do West Ham - odd 2.30
- 🟢 Ambos Marcam Sim - odd 1.80
- 🟡 West Ham marca mais de 1.5 gols - odd 1.70
⚖️ Palpites de Odds Médias Nottingham Forest x West Ham
- 🔵 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.95
- 🟢 Ambos Marcam Sim - odd 1.80
- 🟡 Total de Gols: 2 ou 3 - odd 2.05
🚀 Palpites de Odds Altas Nottingham Forest x West Ham
- 🔵 Marcador do Primeiro Gol: Jarrod Bowen - odd 6.00
- 🟢 Resultado Correto: Vitória do West Ham por 2 gols de diferença - odd 5.50
- 🟡 Mais de 3.5 Gols na Partida - odd 3.10
Nottingham Forest x West Ham: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Nottingham Forest x West Ham - Premier League 2025/26
- 📅 Data: 31/08/2025
- ⏰ Horário: 10:00 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: The City Ground, Nottingham
- 📺 Transmissão: Disney+
Como Nottingham Forest e West Ham Chegam Para o Confronto
O Nottingham Forest busca uma reabilitação imediata em casa para apagar a má impressão das primeiras rodadas. A equipe precisa mostrar mais consistência e poder de reação para somar pontos cruciais.
Já o West Ham quer manter o bom ritmo e somar pontos fora de casa. A equipe tem um elenco qualificado e precisa provar sua força contra adversários diretos na briga por posições na tabela.
Últimos Jogos do Nottingham Forest
O Nottingham Forest teve um início de temporada com resultados negativos. A equipe perdeu para o Crystal Palace e para o Brentford em seus últimos jogos na Premier League, mostrando dificuldades em manter o controle da partida.
Recentemente, o time também empatou com o Al Qadsia e foi derrotado pelo Birmingham em amistosos de pré-temporada. A única pontuação positiva foi um empate contra a Fiorentina.
- 🤝 Crystal Palace 1x1 Nottingham Forest - Premier League
- ✅ Nottingham Forest 3x1 Brentford - Premier League
Últimos Jogos do West Ham
O West Ham teve um desempenho recente péssimo, com três derrotas seguidas pela liga e pela copa.
- ❌ Wolves 3x2 West Ham - Carabao Cup
- ❌ West Ham 1x5 Chelsea - Premier League
- ❌ Sunderland 3x0 West Ham - Premier League
Nossa Opinião para Nottingham Forest x West Ham
O Forest entra com favoritismo para este confronto, especialmente pelo momento atual das equipes. A consistência demonstrada pelo time nas últimas partidas o coloca em vantagem.
Apesar disso, o West Ham é um time tradicional e conta com um bom elenco, que ainda não encaixou. A expectativa é de um jogo com oportunidades para ambos os lados, mas com o West Ham tendo que assumir a responsabilidade de atacar.
Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.
Nottingham Forest x West Ham: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Nottingham Forest x West Ham: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Nottingham Forest x West Ham: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- D
- V
- V
- D
- V
- D
- D
- V
- D
Goias Vence
- V
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- E
- V
- D
Napoli Vence
- V
- V
- V
- D
- V
- E
- E
- D
- E
- D
Galatasaray Vence
- E
- D
- D
- E
- D
- E
- D
- V
- E
- V
ABC Vence