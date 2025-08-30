Assine UOL
Nottingham Forest
  • D
  • V
  • E
  • E
  • D
Premier League - United Kingdom
The City Ground
West Ham
  • D
  • D
  • D
  • V
  • V
Odds atualizadas a 28.08.2025 às 12:19

Forest x West Ham Palpite; Odds 3+, 5+; Onde Assistir, Premier League (31/08)

Publicado
30.08.2025
Atualizado em
28.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Nottingham Forest e West Ham se enfrentam neste domingo, 31 de agosto, pela terceira rodada da Premier League 2025/26. A bola rola a partir das 10h (horário de Brasília) no The City Ground, em Nottingham. O confronto terá transmissão da Disney+.


O Nottingham Forest, jogando em casa, busca surpreender o West Ham para conquistar mais três pontos na competição. A equipe quer fazer valer o mando de campo para continuar no topo da Premier League.


Já o West Ham chega para este duelo com o objetivo de sair da lanterna do campeonato, duas derrotas e oito gols sofridos. Uma recuperação é tida como urgente pela torcida.


Confira nossos palpites de Nottingham Forest x West Ham, saiba onde assistir ao vivo e todas as análises completas. Veja também os melhores palpites de hoje em nossa seção especializada.


Palpites de Nottingham Forest x West Ham: Nossas 3 Melhores Dicas


Para os palpites de Nottingham Forest x West Ham, é importante analisar o momento das equipes. Observando o histórico recente e o momento atual, acreditamos que o Forest leve vantagem. No entanto, a necessidade de pontuar do West Ham pode gerar um jogo mais aberto e com oportunidades para ambos os lados.



  • 🎯 Vitória do Forest - odd 1.70

  • 🎯 Ambos Marcam Sim - odd 1.80

  • 🎯 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.95


Palpites Alternativos Nottingham Forest x West Ham


Para apostadores que buscam mercados com maior potencial de retorno, separamos algumas opções alternativas interessantes. Essas apostas consideram a possibilidade de um jogo mais movimentado e com nuances táticas.


O West Ham tem mostrado bom poder de fogo, e o Nottingham Forest, jogando em casa, tende a buscar o ataque. Isso pode criar cenários favoráveis para mercados de gols e cartões.



  • 🎯 Dupla Chance: Empate ou West Ham - odd 1.35

  • 🎯 Ambos Marcam no 2º Tempo - odd 2.80

  • 🎯 Menos de 10.5 Escanteios - odd 1.75


Super Palpites Nottingham Forest x West Ham



  • 🚀 Placar Exato: Nottingham Forest 2x1 West Ham - odd 7.50


💰 Palpites de Odds Baixas Nottingham Forest x West Ham



  • 🔵 Vitória do West Ham - odd 2.30

  • 🟢 Ambos Marcam Sim - odd 1.80

  • 🟡 West Ham marca mais de 1.5 gols - odd 1.70


⚖️ Palpites de Odds Médias Nottingham Forest x West Ham



  • 🔵 Mais de 2.5 Gols na Partida - odd 1.95

  • 🟢 Ambos Marcam Sim - odd 1.80

  • 🟡 Total de Gols: 2 ou 3 - odd 2.05


🚀 Palpites de Odds Altas Nottingham Forest x West Ham



  • 🔵 Marcador do Primeiro Gol: Jarrod Bowen - odd 6.00

  • 🟢 Resultado Correto: Vitória do West Ham por 2 gols de diferença - odd 5.50

  • 🟡 Mais de 3.5 Gols na Partida - odd 3.10


Nottingham Forest x West Ham: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • Confronto: Nottingham Forest x West Ham - Premier League 2025/26

  • 📅 Data: 31/08/2025

  • Horário: 10:00 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: The City Ground, Nottingham

  • 📺 Transmissão: Disney+


Como Nottingham Forest e West Ham Chegam Para o Confronto


O Nottingham Forest busca uma reabilitação imediata em casa para apagar a má impressão das primeiras rodadas. A equipe precisa mostrar mais consistência e poder de reação para somar pontos cruciais.


Já o West Ham quer manter o bom ritmo e somar pontos fora de casa. A equipe tem um elenco qualificado e precisa provar sua força contra adversários diretos na briga por posições na tabela.


Últimos Jogos do Nottingham Forest


O Nottingham Forest teve um início de temporada com resultados negativos. A equipe perdeu para o Crystal Palace e para o Brentford em seus últimos jogos na Premier League, mostrando dificuldades em manter o controle da partida.


Recentemente, o time também empatou com o Al Qadsia e foi derrotado pelo Birmingham em amistosos de pré-temporada. A única pontuação positiva foi um empate contra a Fiorentina.



  • 🤝 Crystal Palace 1x1 Nottingham Forest - Premier League

  • ✅ Nottingham Forest 3x1 Brentford - Premier League


Últimos Jogos do West Ham


O West Ham teve um desempenho recente péssimo, com três derrotas seguidas pela liga e pela copa.



  • ❌ Wolves 3x2 West Ham - Carabao Cup

  • ❌ West Ham 1x5 Chelsea - Premier League

  • ❌ Sunderland 3x0 West Ham - Premier League


Nossa Opinião para Nottingham Forest x West Ham


O Forest entra com favoritismo para este confronto, especialmente pelo momento atual das equipes. A consistência demonstrada pelo time nas últimas partidas o coloca em vantagem.


Apesar disso, o West Ham é um time tradicional e conta com um bom elenco, que ainda não encaixou. A expectativa é de um jogo com oportunidades para ambos os lados, mas com o West Ham tendo que assumir a responsabilidade de atacar.


Lembre-se sempre que apostas devem ser feitas de forma responsável. Pratique o Jogo Responsável em todas as suas apostas esportivas.

Nottingham Forest x West Ham: Palpite do Dia

Nottingham Forest Vence
Superbet logo
1.7
Múltipla do Dia
Pisa - AS Roma
2
1.77
Sparta Rotterdam - Feyenoord
2
1.88
Real Madrid - Mallorca
1
1.2
Múltipla
3.99
x
Aposta
20
=
Ganhos
79.86
Nottingham Forest x West Ham: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Nottingham Forest x West Ham: Confrontos Diretos

3 Vitórias
0 Empates
2 Vitórias
2024 Premier League
West Ham
1 - 2
Nottingham Forest
2024 Premier League
Nottingham Forest
3 - 0
West Ham
2023 Premier League
Nottingham Forest
2 - 0
West Ham
2023 Premier League
West Ham
3 - 2
Nottingham Forest
2022 Premier League
West Ham
4 - 0
Nottingham Forest

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Nottingham Forest
Empate
West Ham

Jogo Responsável


Apostas esportivas são para maiores de idade. Aposte apenas por diversão e jamais comprometa dinheiro que seria para suas contas ou de sua casa. Siga as orientações do Jogo Responsável.

