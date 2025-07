Nottingham Forest x Fulham: Palpite, Onde Assistir - Amistosos 2025 (26/07)

Nottingham Forest e Fulham se enfrentam neste sábado, 26/07, em partida amistosa no Estádio de São Luís, em Faro. A bola rola às 16h00 (horário de Brasília), com transmissão pela ESPN e Disney+.

Nottingham Forest vai a campo após sequência irregular na Premier League, enquanto o Fulham busca ajustes para a nova temporada europeia. Confira nosso palpite, e saiba onde assistir ao vivo este amistoso de hoje.

Nottingham Forest x Fulham Palpite - 3 Opções Para Você Apostar

Para as apostas em Nottingham Forest x Fulham sugerimos esses três palpites baseados no que analisamos das estatísticas das equipes em 2025.



Palpite 1. Ambas Equipes Marcam: Sim - odd pagando 1,80

Palpite 2. Total de Gols Mais de 2,5 - odd pagando 1,90

Palpite 3. Resultado Correto: Fulham 2-1 Forest - odd pagando 7,50



Como você verá, os dois times vêm de fases distintas nos duelos e nos últimos jogos.

Palpite 1. Ambos Equipas Marcam: Sim - Odd 1.80

O último confronto direto teve ambas equipes marcando. Fulham entrou em campo com ofensividade nos amistosos recentes. Nottingham não teve ataques eficientes, mas deve ter chances isoladas. Cenário favorável para gol de ambas.

Palpite 2. Total de Gols: Mais de 2.5 - Odd 1,90

Nos confrontos recentes, quatro dos seis terminaram com três ou mais gols. Em amistosos, a tendência ao ataque é maior, com substituições frequentes e testagem de estratégias ofensivas. O histórico reforça a aposta em total de gols acima de 2,5.

Palpite 3. Resultado Correto: Fulham 2-1 - Odd 7,50

Fulham venceu o último encontro por 2-1 e mostrou controle de bola e eficiência ofensiva. Nottingham tende a variar na defesa e oscila em amistosos. A repetição do placar considera controle do jogo e leve superioridade do Fulham no momento pré-temporada.

Veja o significado de odds e entenda como elas influenciam seus palpites.

Nottingham Forest x Fulham - Onde Assistir Ao Vivo

Você pode assistir Nottingham Forest x Fulham na ESPN (TV) e no streaming Disney+. A partida está marcada para às 16h00, neste sábado, no Estádio de São Luís, em amistoso de pré-temporada.

Tudo o que você precisa saber:



📅 Data: 26/07/25



⏰ Horário: 16h00 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio de São Luís, Faro



📺 Onde vai passar: ESPN (TV) e Disney+ (streaming)



Nottingham Forest x Fulham - Últimos 5 Jogos Entre Os Times

Nottingham Forest x Fulham Últimos jogos:



15/02/2025 - Fulham 2-1 Nottingham Forest (Premier League)



28/09/2024 - Nottingham Forest 0-1 Fulham (Premier League)



02/04/2024 - Nottingham Forest 3-1 Fulham (Premier League)



06/12/2023 - Fulham 5-0 Nottingham Forest (Premier League)



11/02/2023 - Fulham 2-0 Nottingham Forest (Premier League)



Nottingham Forest x Fulham: quem ganha? - Melhores Odds

Fulham tem 83% de probabilidade de vencer este amistoso, com base na sequência de resultados diretos recentes e melhor desempenho nos amistosos.



Fulham ganha - Odd de 1,20 na Superbet



Empate - Odd de 4,00 na Superbet



Nottingham Forest ganha - Odd de 6,50 na Superbet



