Nottingham Forest x Fiorentina: Palpite, Onde Assistir, Odds - Amistosos - 05/08

Confira os melhores palpites Nottingham Forest x Fiorentina, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O duelo entre Nottingham Forest e Fiorentina, nesta terça-feira, 5 de agosto, às 15h45 (horário de Brasília), no City Ground, Nottingham, promete movimentar os mercados de apostas mesmo sendo um amistoso de clubes. Trata-se de um confronto entre equipes de nível técnico equilibrado, mas em estágios diferentes de preparação.

O Forest joga em casa, diante da sua torcida, enquanto a Fiorentina tenta ajustar o elenco após mudanças pontuais no plantel.

As codds apontam leve favoritismo para o Forest (odd @2.29), com o empate em @3.39 e vitória da Fiorentina a @2.72. revelando uma linha de valor volátil. Veja os melhores palpites divididos por nível de risco.

💡 Nottingham Forest x Fiorentina Palpite Odds Baixas



Palpites com alta probabilidade de acerto e menor retorno financeiro. Ótimos para apostas combinadas.





✅ 🔒 Mais de 1.5 gols na partida odd @1.20

✅ 🧱 Menos de 3.5 gols no jogo odd @1.40

✅ 📌 Dupla Chance - Casa ou Fora odd @1.31

✅ ⚽ Forest marca pelo menos 1 gol (mais de 0.5) odd @1.20

✅ 🔄 Mais de 0.5 gol no 1º tempo odd @1.40



🧠 Recomendados para quem procura segurança nas apostas ou prefere acumular seleções com baixa variância.

⚖️ Nottingham Forest x Fiorentina Palpite Odds Médias



Seleções com equilíbrio entre risco e retorno. Ótimas para apostas simples com boa rentabilidade.





🎯 🏹 Ambas as Equipes Marcam (BTTS - Sim) odd @1.88

odd @1.88

🎯 🔥 Mais de 2.5 gols no jogo odd @1.66

odd @1.66

🎯 ⚔️ Empate Anula Aposta - Forest odd @1.68

odd @1.68

🎯 📈 Forest Vence com Handicap Asiático (0.0) - odd @1.68

🎯 🔁 Resultado Exato 1x1 - odd @5.96



📉 Estas opções exploram o equilíbrio do confronto e a tendência de jogo aberto na segunda parte da pré-temporada.

🎯 Super Palpite Nottingham Forest x Fiorentina

🌟 Vitória do Forest + Ambas Marcam (Sim) — odd estimada @4.80

Este palpite combina o bom desempenho ofensivo do Forest em casa com a capacidade da Fiorentina de marcar fora. Os ingleses marcaram em todos os seus últimos 5 jogos como mandante, e a defesa da Viola mostrou fragilidades recentes. Uma combinação de valor para apostadores com leitura apurada de jogo.

🧠 Dica de Especialista – Leandro Barros (Analista de Odds)



“Apesar do equilíbrio das cotações, a odd de @2.29 no Forest tem valor implícito, considerando o mando e a oscilação defensiva da Fiorentina. Em amistosos, times mandantes com ritmo mantido geralmente impõem mais intensidade."



Nottingham Forest x Fiorentina: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo