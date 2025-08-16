Assine UOL
Nottingham Forest
Premier League - United Kingdom
The City Ground
Brentford
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
2.1
x
3.3
2
3.7
Apostar agora
Odds atualizadas a 16.08.2025 às 19:31

Nottingham Forest x Brentford: Palpite Odd 15 e Onde Assistir, Premier League, 17/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
3 min

A Premier League continua a todo vapor na manhã de domingo, 17 de agosto. Às 10h (horário de Brasília), o Nottingham Forest recebe o Brentford no icônico City Ground para a partida de abertura da temporada para ambas as equipes. O confronto promete ser um duelo muito equilibrado entre dois times que buscam se estabelecer de forma segura no meio da tabela. Confira a análise completa, o melhor Nottingham Forest x Brentford palpite e saiba onde assistir.


Confira outros palpites de hoje.


Nottingham Forest x Brentford Palpites


Este é um dos confrontos mais equilibrados da primeira rodada. O fator casa dá um leve favoritismo ao Forest, mas o Brentford é uma equipe muito organizada taticamente.


Ambas as equipes marcam - Sim: Odd 1.80 na Bet365


O histórico recente deste confronto aponta para jogos com gols. Nos últimos 6 encontros entre eles, ambas as equipes marcaram em quatro ocasiões. Com o ataque renovado do Forest e a conhecida força ofensiva do Brentford, a tendência deve se manter.


Empate anula a aposta - Nottingham Forest: Odd 1.31 na Superbet


Jogar no City Ground é um grande trunfo para o Forest. A equipe costuma crescer diante de sua torcida. Neste mercado, em caso de empate, a aposta é devolvida, o que oferece uma segurança maior ao apostar no time da casa em um jogo tão equilibrado.


Mais de 9.5 escanteios: Odd 1.57 na Superbet


O estilo de jogo das duas equipes favorece os cantos. O Forest, com pontas velozes como Hudson-Odoi, e o Brentford, que utiliza muito as jogadas aéreas com atacantes como Ivan Toney, devem criar um alto volume de jogadas pelas laterais, resultando em escanteios.


Como chegam os times


O Nottingham Forest inicia a temporada com o objetivo de lutar na parte de cima, como na temporada passada. Sob o comando de Nuno Espírito Santo, a equipe se mostrou muito forte em casa na última temporada, fator crucial para sua ótima campanha. A pré-temporada serviu para dar mais consistência ao time, que aposta na velocidade de seus atacantes e no apoio de sua apaixonada torcida para começar a campanha com o pé direito.


O Brentford, por sua vez, quer provar que pode continuar evoluindo na Premier League. A equipe de Keith Andrews é elogiada por sua organização tática e pela capacidade de competir em alto nível mesmo com um orçamento mais modesto. Com o centroavante brasileiro Igor Thiago, o ataque dos Bees ganha um poder de fogo imenso. A estreia fora de casa é um bom teste para as ambições do time na temporada.


Onde Assistir Nottingham Forest x Brentford


A partida terá transmissão ao vivo e com imagens pelos canais do grupo Disney. Você poderá assistir na ESPN (TV por assinatura) e no serviço de streaming Disney+.


Ficha de jogo


Confronto: Nottingham Forest x Brentford


📅 Data: 17/08/2025


Horário: 10h (Horário de Brasília)


🏟️ Local: City Ground (Nottingham, Inglaterra)


📺 Transmissão: ESPN e Disney+


Palpite odd alta - Nottingham Forest x Brentford


Para este jogo de extremo equilíbrio, um palpite ousado pode estar relacionado ao placar final, que tende a ser muito disputado, mas com gols.


Resultado Correto - 2-2: Odd 15 na Bet365


O histórico do confronto é de equilíbrio e gols para ambos os lados. Um empate movimentado é um resultado muito plausível para a estreia, onde as duas equipes querem pontuar, mas ainda podem estar se ajustando. Um placar de 2 a 2 reflete o poder de fogo de ambos os ataques e a paridade entre os times, oferecendo uma odd muito alta.


Conclusão


O confronto no City Ground é uma verdadeira incógnita, com duas equipes de nível muito semelhante. O Nottingham Forest leva uma pequena vantagem pelo fator casa, mas o Brentford tem um time muito bem montado e um atacante que pode decidir o jogo a qualquer momento. A análise aponta para uma partida aberta, com chances e gols para os dois lados, e um empate não seria um resultado surpreendente.


Lembre-se que apostas esportivas devem ser tratadas como uma forma de entretenimento. Aposte com responsabilidade, defina um orçamento e nunca tente recuperar perdas. Se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda em organizações especializadas que oferecem suporte a jogadores compulsivos.

Nottingham Forest x Brentford: Palpite do Dia

Empate
Superbet logo
3.35
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Nottingham Forest x Brentford: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Nottingham Forest x Brentford: Confrontos Diretos

1 Vitórias
1 Empates
3 Vitórias
2024 Premier League
Nottingham Forest
0 - 2
Brentford
2024 Premier League
Brentford
0 - 2
Nottingham Forest
2023 Premier League
Brentford
3 - 2
Nottingham Forest
2023 Premier League
Nottingham Forest
1 - 1
Brentford
2022 Premier League
Brentford
2 - 1
Nottingham Forest

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
Nottingham Forest
Empate
Brentford

UOL - Admin

Palpites