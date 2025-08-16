Nottingham Forest x Brentford: Palpite Odd 15 e Onde Assistir, Premier League, 17/08

A Premier League continua a todo vapor na manhã de domingo, 17 de agosto. Às 10h (horário de Brasília), o Nottingham Forest recebe o Brentford no icônico City Ground para a partida de abertura da temporada para ambas as equipes. O confronto promete ser um duelo muito equilibrado entre dois times que buscam se estabelecer de forma segura no meio da tabela. Confira a análise completa, o melhor Nottingham Forest x Brentford palpite e saiba onde assistir.

Confira outros palpites de hoje.

Nottingham Forest x Brentford Palpites

Este é um dos confrontos mais equilibrados da primeira rodada. O fator casa dá um leve favoritismo ao Forest, mas o Brentford é uma equipe muito organizada taticamente.

Ambas as equipes marcam - Sim: Odd 1.80 na Bet365

O histórico recente deste confronto aponta para jogos com gols. Nos últimos 6 encontros entre eles, ambas as equipes marcaram em quatro ocasiões. Com o ataque renovado do Forest e a conhecida força ofensiva do Brentford, a tendência deve se manter.

Empate anula a aposta - Nottingham Forest: Odd 1.31 na Superbet

Jogar no City Ground é um grande trunfo para o Forest. A equipe costuma crescer diante de sua torcida. Neste mercado, em caso de empate, a aposta é devolvida, o que oferece uma segurança maior ao apostar no time da casa em um jogo tão equilibrado.

Mais de 9.5 escanteios: Odd 1.57 na Superbet

O estilo de jogo das duas equipes favorece os cantos. O Forest, com pontas velozes como Hudson-Odoi, e o Brentford, que utiliza muito as jogadas aéreas com atacantes como Ivan Toney, devem criar um alto volume de jogadas pelas laterais, resultando em escanteios.

Como chegam os times

O Nottingham Forest inicia a temporada com o objetivo de lutar na parte de cima, como na temporada passada. Sob o comando de Nuno Espírito Santo, a equipe se mostrou muito forte em casa na última temporada, fator crucial para sua ótima campanha. A pré-temporada serviu para dar mais consistência ao time, que aposta na velocidade de seus atacantes e no apoio de sua apaixonada torcida para começar a campanha com o pé direito.

O Brentford, por sua vez, quer provar que pode continuar evoluindo na Premier League. A equipe de Keith Andrews é elogiada por sua organização tática e pela capacidade de competir em alto nível mesmo com um orçamento mais modesto. Com o centroavante brasileiro Igor Thiago, o ataque dos Bees ganha um poder de fogo imenso. A estreia fora de casa é um bom teste para as ambições do time na temporada.

Onde Assistir Nottingham Forest x Brentford

A partida terá transmissão ao vivo e com imagens pelos canais do grupo Disney. Você poderá assistir na ESPN (TV por assinatura) e no serviço de streaming Disney+.

Ficha de jogo

⚽ Confronto: Nottingham Forest x Brentford

📅 Data: 17/08/2025

⏰ Horário: 10h (Horário de Brasília)

🏟️ Local: City Ground (Nottingham, Inglaterra)

📺 Transmissão: ESPN e Disney+

Palpite odd alta - Nottingham Forest x Brentford

Para este jogo de extremo equilíbrio, um palpite ousado pode estar relacionado ao placar final, que tende a ser muito disputado, mas com gols.

Resultado Correto - 2-2: Odd 15 na Bet365

O histórico do confronto é de equilíbrio e gols para ambos os lados. Um empate movimentado é um resultado muito plausível para a estreia, onde as duas equipes querem pontuar, mas ainda podem estar se ajustando. Um placar de 2 a 2 reflete o poder de fogo de ambos os ataques e a paridade entre os times, oferecendo uma odd muito alta.

Conclusão

O confronto no City Ground é uma verdadeira incógnita, com duas equipes de nível muito semelhante. O Nottingham Forest leva uma pequena vantagem pelo fator casa, mas o Brentford tem um time muito bem montado e um atacante que pode decidir o jogo a qualquer momento. A análise aponta para uma partida aberta, com chances e gols para os dois lados, e um empate não seria um resultado surpreendente.

Lembre-se que apostas esportivas devem ser tratadas como uma forma de entretenimento. Aposte com responsabilidade, defina um orçamento e nunca tente recuperar perdas. Se sentir que o jogo está se tornando um problema, procure ajuda em organizações especializadas que oferecem suporte a jogadores compulsivos.