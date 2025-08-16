Assine UOL
Tondela
  • D
  • E
  • V
  • V
  • E
Primeira Liga - Portugal
Estádio Municipal de Rio Maior
Famalicao
  • V
  • E
  • D
  • V
  • V
Odds atualizadas a 16.08.2025 às 01:31

Tondela x Famalicão: Palpite, Onde Assistir, Primeira Liga, 16/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Tondela x Famalicão: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.


Tondela e Famalicão se enfrentam neste sábado, 16/08, pela Primeira Liga de Portugal. A bola rola às 11h30 (horário de Brasília), no Estádio Rio Maior, em Portugal, casa emprestado ao time beirão.


O Tondela busca começar a temporada somando pontos e aproveitando o fator casa, mesmo atuando em estádio alternativo.


O estado do gramado do Estádio João Cardoso, casa do Tondela, está atualmente a ser alvo de uma intervenção profunda. Assim, o Estádio João Cardoso não foi licenciado ainda pela entidade responsável pela organização, a Liga Portugal. 


Por outro lado, o Famalicão, por sua vez, quer se impor e sair com a vitória para lutar pelos lugares cimeiros da classificação.


Tondela x Famalicão Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



  • Palpite 1: Vitória do Famalicão com odd pagando 2.00 na bet365

  • Palpite 2: Ambas equipes marcam: Sim com odd pagando 1.85 na bet365

  • Palpite 3: Total de gols acima de 2.5 com odd pagando 2.05 na bet365


Vitória do Famalicão - odd pagando 2.00


Com elenco mais consistente, o Famalicão pode aproveitar as falhas defensivas do adversário.


Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.85


O histórico recente sugere um jogo movimentado, com chances para ambos os lados.


Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 2.05


Com ataques ativos e defesas vulneráveis, é possível que o jogo tenha mais de dois gols.


Tondela x Famalicão: Onde Assistir


O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.


Ficha de Jogo



  • ℹ️ Jogo: Tondela x Famalicão pela Primeira Liga

  • 📅 Data: 16 de agosto de 2025

  • 🕒 Horário: 11:30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Rio Maior, Portugal 

  • 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)


Tondela x Famalicão: Escalações prováveis


Tondela: Bernardo Fontes; Tiago Manso, Brayan Medina, João Afonso, Nor Maviram; Hélder Tavares, Joe Hodge, Cícero Alves, Yarlen; Miro, Pedro Maranhão.


Famalicão: Lazar Carević; Rodrigo Pinheiro, Justin de Haas, Léo Realpe, Rafa Soares; Mathias de Amorim, Tom van de Looi, Gil Dias, Gustavo Sá; Sorriso, Simon Elisor.

Tondela x Famalicao: Palpite do Dia

Famalicao Vence
Superbet logo
2.32
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Tondela x Famalicao: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

Tondela x Famalicao: Confrontos Diretos

2 Vitórias
2 Empates
1 Vitórias
2022 Taça da Liga
Famalicao
0 - 0
Tondela
2021 Primeira Liga (Disabled)
Famalicao
2 - 1
Tondela
2021 Primeira Liga (Disabled)
Tondela
3 - 2
Famalicao
2020 Primeira Liga (Disabled)
Famalicao
2 - 2
Tondela
2020 Primeira Liga (Disabled)
Tondela
1 - 0
Famalicao

Jogo Responsável


Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.


Dicas para um Jogo Responsável




  • 1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.




  • 2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.




  • 3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.




  • 4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.




  • 5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.




  • 6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.




Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.

Palpites