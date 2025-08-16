Tondela x Famalicão: Palpite, Onde Assistir, Primeira Liga, 16/08

Tondela x Famalicão: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

Tondela e Famalicão se enfrentam neste sábado, 16/08, pela Primeira Liga de Portugal. A bola rola às 11h30 (horário de Brasília), no Estádio Rio Maior, em Portugal, casa emprestado ao time beirão.

O Tondela busca começar a temporada somando pontos e aproveitando o fator casa, mesmo atuando em estádio alternativo.

O estado do gramado do Estádio João Cardoso, casa do Tondela, está atualmente a ser alvo de uma intervenção profunda. Assim, o Estádio João Cardoso não foi licenciado ainda pela entidade responsável pela organização, a Liga Portugal.

Por outro lado, o Famalicão, por sua vez, quer se impor e sair com a vitória para lutar pelos lugares cimeiros da classificação.

Tondela x Famalicão Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas



Palpite 1: Vitória do Famalicão com odd pagando 2.00 na bet365

Palpite 2: Ambas equipes marcam: Sim com odd pagando 1.85 na bet365

Palpite 3: Total de gols acima de 2.5 com odd pagando 2.05 na bet365



Vitória do Famalicão - odd pagando 2.00

Com elenco mais consistente, o Famalicão pode aproveitar as falhas defensivas do adversário.

Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.85

O histórico recente sugere um jogo movimentado, com chances para ambos os lados.

Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 2.05

Com ataques ativos e defesas vulneráveis, é possível que o jogo tenha mais de dois gols.

Tondela x Famalicão: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Ficha de Jogo



ℹ️ Jogo: Tondela x Famalicão pela Primeira Liga



📅 Data: 16 de agosto de 2025



🕒 Horário: 11:30 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Rio Maior, Portugal



📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)



Tondela x Famalicão: Escalações prováveis

Tondela: Bernardo Fontes; Tiago Manso, Brayan Medina, João Afonso, Nor Maviram; Hélder Tavares, Joe Hodge, Cícero Alves, Yarlen; Miro, Pedro Maranhão.

Famalicão: Lazar Carević; Rodrigo Pinheiro, Justin de Haas, Léo Realpe, Rafa Soares; Mathias de Amorim, Tom van de Looi, Gil Dias, Gustavo Sá; Sorriso, Simon Elisor.