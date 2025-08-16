- D
- E
- V
- V
- E
- V
- E
- D
- V
- V
Tondela x Famalicão: Palpite, Onde Assistir, Primeira Liga, 16/08
Tondela x Famalicão: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.
Tondela e Famalicão se enfrentam neste sábado, 16/08, pela Primeira Liga de Portugal. A bola rola às 11h30 (horário de Brasília), no Estádio Rio Maior, em Portugal, casa emprestado ao time beirão.
O Tondela busca começar a temporada somando pontos e aproveitando o fator casa, mesmo atuando em estádio alternativo.
O estado do gramado do Estádio João Cardoso, casa do Tondela, está atualmente a ser alvo de uma intervenção profunda. Assim, o Estádio João Cardoso não foi licenciado ainda pela entidade responsável pela organização, a Liga Portugal.
Por outro lado, o Famalicão, por sua vez, quer se impor e sair com a vitória para lutar pelos lugares cimeiros da classificação.
Tondela x Famalicão Palpite - Nossas 3 Melhores Dicas
- Palpite 1: Vitória do Famalicão com odd pagando 2.00 na bet365
- Palpite 2: Ambas equipes marcam: Sim com odd pagando 1.85 na bet365
- Palpite 3: Total de gols acima de 2.5 com odd pagando 2.05 na bet365
Vitória do Famalicão - odd pagando 2.00
Com elenco mais consistente, o Famalicão pode aproveitar as falhas defensivas do adversário.
Ambas equipes marcam: Sim - odd pagando 1.85
O histórico recente sugere um jogo movimentado, com chances para ambos os lados.
Total de gols acima de 2.5 - odd pagando 2.05
Com ataques ativos e defesas vulneráveis, é possível que o jogo tenha mais de dois gols.
Tondela x Famalicão: Onde Assistir
O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.
Ficha de Jogo
- ℹ️ Jogo: Tondela x Famalicão pela Primeira Liga
- 📅 Data: 16 de agosto de 2025
- 🕒 Horário: 11:30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Rio Maior, Portugal
- 📺 Onde vai passar: Novibet (streaming)
Tondela x Famalicão: Escalações prováveis
Tondela: Bernardo Fontes; Tiago Manso, Brayan Medina, João Afonso, Nor Maviram; Hélder Tavares, Joe Hodge, Cícero Alves, Yarlen; Miro, Pedro Maranhão.
Famalicão: Lazar Carević; Rodrigo Pinheiro, Justin de Haas, Léo Realpe, Rafa Soares; Mathias de Amorim, Tom van de Looi, Gil Dias, Gustavo Sá; Sorriso, Simon Elisor.
Tondela x Famalicao: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Tondela x Famalicao: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Tondela x Famalicao: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Antes de apostar, é crucial abordarmos a questão do Jogo Responsável. O objetivo é a diversão e o entretenimento, não uma forma de ganhar dinheiro ou resolver problemas financeiros. Para que o jogo seja uma atividade segura, é fundamental ter autocontrole e seguir algumas diretrizes.
Dicas para um Jogo Responsável
1. Defina Limites de Dinheiro e Tempo: Antes de começar a jogar, decida quanto dinheiro está disposto a gastar e por quanto tempo. Nunca aposte mais do que pode perder e respeite esses limites rigorosamente.
2. O Jogo é Entretenimento, Não uma Fonte de Renda: Lembre-se de que os jogos de azar são, por natureza, imprevisíveis. Não conte com os ganhos para pagar contas ou para o seu sustento.
3. Mantenha a Emoção Sob Controlo: Evite jogar quando estiver com raiva, triste ou stressado. Decisões emocionais tendem a levar a escolhas ruins e a perdas maiores.
4. Saiba Quando Parar: Reconheça os sinais de que é hora de fazer uma pausa ou parar completamente. Se sentir que está a perseguir perdas, ou seja, a tentar recuperar o dinheiro que perdeu com mais apostas, é um sinal de alerta.
5. Equilibre o Jogo com Outras Atividades: Garanta que o jogo não se torne a sua única forma de lazer. Continue a dedicar tempo aos seus hobbies, amigos e família.
6. Não Peça Dinheiro Emprestado para Jogar: Nunca contraia dívidas para poder apostar. Se sentir essa necessidade, procure ajuda.
Lembre-se, pedir ajuda é um sinal de força. Cuidar de si é a aposta mais segura que pode fazer.
Jogos do Dia
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- D
- E
Tigres UANL Vence
- V
- D
- V
- V
- V
- D
- V
- D
- D
- D
remo Vence
- V
- D
- V
- V
- V
- D
- E
- E
- D
- D
Aston Villa Vence
- V
- E
- V
- V
- E
- V
- D
- D
- V
- V
St. Truiden Vence
- D
- D
- E
- D
- D
- V
- D
- D
- V
- V
Ypiranga-RS Vence
- V
- D
- D
- E
- D
- V
- D
- E
- V
- V
Las Palmas Vence