New York Red Bulls
  • D
  • V
  • V
  • D
  • V
Major League Soccer - United States
Sports Illustrated Stadium
Philadelphia Union
  • E
  • E
  • E
  • E
  • E
Odds atualizadas a 16.08.2025 às 21:15

NY Red Bulls x Philadelphia Union: Palpite, Odds Altas +9 e Onde Assistir, MLS 16/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Confira os melhores palpites New York Red Bulls x Philadelphia Union com odds altas e palpite placar exato.


O duelo promete ser equilibrado entre duas equipes que buscam somar pontos importantes na Major League Soccer. A partida será realizada no Red Bull Arena, em Nova York, com início às 20H30 (horário de Brasília) no sábado, 16 de agosto de 2025.


Neste artigo, você encontrará nossas análises detalhadas, os palpites principais e alternativos com odds altas e baixas, além de informações de onde assistir ao jogo ao vivo. 


New York Red Bulls x Philadelphia Union Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


🎯 Palpite: Resultado Final NY Red Bulls - odd 2.52
🎯 Palpite: Ambos Marcam Sim - odd 1.60
🎯 Palpite: Dupla Chance NY Red Bulls ou Empate - odd 1.44


O NY Red Bulls vem mostrando consistência jogando em casa e deve aproveitar a pressão para buscar a vitória. Já o Philadelphia Union apresenta um ataque produtivo, mas sofre com oscilações defensivas. Por isso, nosso palpite do dia combina resultado positivo do time da casa com ambos os times marcando, refletindo o equilíbrio ofensivo de ambos.


🚀 New York Red Bulls x Philadelphia Union Palpite com odds altas


🔵 Placar Exato - 2:1 NY Red Bulls - odd 9.13
🟢 Resultado Final/Ambos Marcam – NY Red Bulls e Sim - odd 4.35
🟡 NY Red Bulls vence sem sofrer gols - odd 4.74


Essas odds refletem a possibilidade de um jogo equilibrado, mas com leve vantagem para os donos da casa. Estatísticas mostram que o NY Red Bulls mantém bom aproveitamento ofensivo em casa e o Philadelphia Union costuma sofrer gols fora, justificando os palpites mais ousados.


💰 Palpites de Odds Baixas New York Red Bulls x Philadelphia Union


• 🔵 Dupla Chance - NY Red Bulls ou Philadelphia Union - odd 1.27
• 🟢 Menos de 3,5 gols - odd 1.41
• 🟡 NY Red Bulls 1º Gol - odd 1.97


Informações do Jogo: New York Red Bulls x Philadelphia Union: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida


• ⚽ Confronto: New York Red Bulls x Philadelphia Union - Major League Soccer
• 📅 Data: 16/08/2025
• ⏰ Horário: 20H30 (horário de Brasília)
• 🏟️ Local: Red Bull Arena, Nova York
• 📺 Transmissão: Apple TV pela MLS Pass


📺 Onde Assistir New York Red Bulls x Philadelphia Union


A partida será transmitida pelo Apple TV via MLS Pass.
É possível acompanhar o jogo também através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. Caso ainda não tenha cadastro, conclua e verifique sua conta para assistir ao vivo.


Como New York Red Bulls e Philadelphia Union Chegam Para o Confronto


New York Red Bulls:
O NY Red Bulls vive uma boa fase em casa, com vitórias importantes nas últimas partidas. Apesar de algumas ausências por lesão, o ataque vem sendo consistente e a equipe busca se manter entre os líderes da Conferência Leste da MLS. Jogando no Red Bull Arena, a equipe tende a impor seu ritmo e aproveitar a pressão da torcida.


Philadelphia Union:
O Philadelphia Union apresenta desempenho irregular fora de casa. Apesar de contar com um setor ofensivo eficiente, a defesa tem demonstrado fragilidades em partidas recentes. Lesões e suspensões pontuais podem impactar o rendimento, mas o time ainda tem potencial para marcar gols e criar dificuldades para o adversário.


 

New York Red Bulls x Philadelphia Union: Palpite do Dia

New York Red Bulls Vence
Superbet logo
2.52
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

New York Red Bulls x Philadelphia Union: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

New York Red Bulls x Philadelphia Union: Confrontos Diretos

0 Vitórias
1 Empates
4 Vitórias
2025 US Open Cup
Philadelphia Union
3 - 2
New York Red Bulls
2025 Major League Soccer
Philadelphia Union
2 - 0
New York Red Bulls
2024 Major League Soccer
New York Red Bulls
0 - 2
Philadelphia Union
2024 Major League Soccer
Philadelphia Union
0 - 0
New York Red Bulls
2023 Major League Soccer
Philadelphia Union
4 - 1
New York Red Bulls

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
New York Red Bulls
Empate
Philadelphia Union

Jogo Responsável


Lembre-se que apostas são uma forma de entretenimento. Sempre respeite os limites financeiros e busque praticar o Jogo Responsável. A diversão vem em primeiro lugar, e o controle é essencial para uma experiência positiva.


E lembre-se, se precisar de ajuda ou suporte adicional, não hesite em procurar recursos de aconselhamento em sua área.

