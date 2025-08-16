- V
New England Revolution x Los Angeles FC: Palpite, Onde Assistir, MLS - 16/08
Confira os melhores palpites New England Revolution x Los Angeles FC com odds altas e palpite placar exato. O confronto promete ser equilibrado, com Los Angeles FC vindo em boa fase e os donos da casa buscando manter a consistência na temporada da Major League Soccer.
O jogo acontece no sábado, 16/08/2025, às 20h30 (horário de Brasília), no Gillette Stadium, com transmissão pela Apple TV através do MLS Pass. Neste artigo, você encontrará melhores palpites, odds altas e análises detalhadas para cada mercado importante, ajudando você a montar sua aposta com segurança.
New England Revolution x Los Angeles FC Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
🎯 Palpite: Los Angeles FC vence - odd 2.08
🎯 Palpite: Ambos os times marcam - odd 1.59
🎯 Palpite: Dupla chance Los Angeles FC ou Empate - odd 1.29
O Los Angeles FC vem em bom momento, ocupando posições fortes na tabela e com desempenho consistente fora de casa, o que justifica o palpite de vitória. Já o New England Revolution tem dificuldades ofensivas, mas consegue marcar em casa, o que deixa o mercado de "Ambos marcam" interessante. Esses são os palpites do dia mais seguros e com maior potencial de retorno baseado nas estatísticas recentes.
🚀 New England Revolution x Los Angeles FC Palpite com odds altas
🔵 Palpite: Los Angeles FC vence e ambos marcam - odd 3.65
🟢 Palpite: Placar exato 1-2 Los Angeles FC - odd 8.35
🟡 Palpite: Los Angeles FC vence por 2 gols - odd 10.63
Estes palpites consideram a capacidade ofensiva do Los Angeles FC e a vulnerabilidade defensiva do New England Revolution, além do histórico recente de confrontos e média de gols das equipes.
Superpalpite: New England Revolution x Los Angeles FC
- 🔥 Los Angeles FC vence e New England marca - odd 5.44
O superpalpite leva em conta que o Los Angeles FC deve impor seu ritmo de jogo, mas os donos da casa ainda têm capacidade de balançar as redes, tornando este mercado de odd alta uma oportunidade interessante para apostas mais ousadas.
💰 Palpites de Odds Baixas New England Revolution x Los Angeles FC
🔵 Ambos os times marcam - odd 1.59
🟢 Dupla chance Los Angeles FC ou Empate - odd 1.29
🟡 Mais de 1.5 gols na partida - odd 1.20
Estes mercados de odds baixas são ideais para apostas mais seguras, com boa probabilidade de acerto e retorno moderado.
Informações do Jogo: New England Revolution x Los Angeles FC: Onde Assistir e Ficha do Jogo
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: New England Revolution x Los Angeles FC - Major League Soccer
- 📅 Data: 16/08/2025
- ⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Gillette Stadium, Foxborough
- 📺 Transmissão: Apple TV via MLS Pass
Para acompanhar mais análises e fazer apostas, confira palpite de futebol para hoje e aproveite as melhores oportunidades do dia.
📺 Onde Assistir New England Revolution x Los Angeles FC
O jogo será transmitido pelo Apple TV através do MLS Pass. Além disso, é possível acompanhar a partida com vídeo através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. Caso ainda não tenha cadastro nas casas de apostas, basta concluir e verificar sua conta para assistir a partida.
Como New England Revolution e Los Angeles FC Chegam Para o Confronto
New England Revolution:
O time tem apresentado certa instabilidade, alternando vitórias e derrotas nos últimos jogos. No Gillette Stadium, a equipe tenta aproveitar o fator casa para somar pontos importantes na Major League Soccer. Lesões pontuais e suspensões podem impactar o desempenho, mas a equipe ainda busca se manter competitiva na tabela.
Los Angeles FC:
O Los Angeles FC chega em bom momento, com sequência de resultados positivos fora de casa. A equipe conta com boa eficiência ofensiva e defesa sólida, sendo um dos favoritos para vencer o duelo. Com jogadores-chave em forma e histórico recente favorável contra o New England Revolution, o time visitante aposta em controlar o jogo e explorar os contra-ataques.
New England Revolution x Los Angeles FC: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
New England Revolution x Los Angeles FC: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
New England Revolution x Los Angeles FC: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável, definindo limites e evitando riscos que comprometam sua rotina. Aposte com consciência, aproveite os palpites e mantenha a diversão em primeiro lugar.
