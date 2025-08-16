Assine UOL
New England Revolution
  • V
  • D
  • D
  • D
  • E
Major League Soccer - United States
Gillette Stadium
Los Angeles FC
  • E
  • V
  • V
  • D
  • D
Odds Pré-Jogo
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.08
x
3.57
2
2.2
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.1
x
3.5
2
2.2
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.05
x
3.45
2
2.17
Apostar agora
Odds Pré-Jogo
Melhores Odds 1X2 by
1
3.1
x
3.55
2
2.22
Apostar agora
Odds atualizadas a 16.08.2025 às 19:05

New England Revolution x Los Angeles FC: Palpite, Onde Assistir, MLS - 16/08

Publicado
16.08.2025
Atualizado em
16.08.2025
Tempo de leitura
5 min

Confira os melhores palpites New England Revolution x Los Angeles FC com odds altas e palpite placar exato. O confronto promete ser equilibrado, com Los Angeles FC vindo em boa fase e os donos da casa buscando manter a consistência na temporada da Major League Soccer.


O jogo acontece no sábado, 16/08/2025, às 20h30 (horário de Brasília), no Gillette Stadium, com transmissão pela Apple TV através do MLS Pass. Neste artigo, você encontrará melhores palpites, odds altas e análises detalhadas para cada mercado importante, ajudando você a montar sua aposta com segurança.


New England Revolution x Los Angeles FC Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


🎯 Palpite: Los Angeles FC vence - odd 2.08
🎯 Palpite: Ambos os times marcam - odd 1.59
🎯 Palpite: Dupla chance Los Angeles FC ou Empate - odd 1.29


O Los Angeles FC vem em bom momento, ocupando posições fortes na tabela e com desempenho consistente fora de casa, o que justifica o palpite de vitória. Já o New England Revolution tem dificuldades ofensivas, mas consegue marcar em casa, o que deixa o mercado de "Ambos marcam" interessante. Esses são os palpites do dia mais seguros e com maior potencial de retorno baseado nas estatísticas recentes.


🚀 New England Revolution x Los Angeles FC Palpite com odds altas


🔵 Palpite: Los Angeles FC vence e ambos marcam - odd 3.65
🟢 Palpite: Placar exato 1-2 Los Angeles FC - odd 8.35
🟡 Palpite: Los Angeles FC vence por 2 gols - odd 10.63


Estes palpites consideram a capacidade ofensiva do Los Angeles FC e a vulnerabilidade defensiva do New England Revolution, além do histórico recente de confrontos e média de gols das equipes.


Superpalpite: New England Revolution x Los Angeles FC



  • 🔥 Los Angeles FC vence e New England marca - odd 5.44


O superpalpite leva em conta que o Los Angeles FC deve impor seu ritmo de jogo, mas os donos da casa ainda têm capacidade de balançar as redes, tornando este mercado de odd alta uma oportunidade interessante para apostas mais ousadas.


💰 Palpites de Odds Baixas New England Revolution x Los Angeles FC


🔵 Ambos os times marcam - odd 1.59
🟢 Dupla chance Los Angeles FC ou Empate - odd 1.29
🟡 Mais de 1.5 gols na partida - odd 1.20


Estes mercados de odds baixas são ideais para apostas mais seguras, com boa probabilidade de acerto e retorno moderado.


Informações do Jogo: New England Revolution x Los Angeles FC: Onde Assistir e Ficha do Jogo


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: New England Revolution x Los Angeles FC - Major League Soccer

  • 📅 Data: 16/08/2025

  • ⏰ Horário: 20h30 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Gillette Stadium, Foxborough

  • 📺 Transmissão: Apple TV via MLS Pass


Para acompanhar mais análises e fazer apostas, confira palpite de futebol para hoje e aproveite as melhores oportunidades do dia.


📺 Onde Assistir New England Revolution x Los Angeles FC


O jogo será transmitido pelo Apple TV através do MLS Pass. Além disso, é possível acompanhar a partida com vídeo através das plataformas Bet365, Superbet e Novibet. Para isso, basta fazer login na sua conta. Caso ainda não tenha cadastro nas casas de apostas, basta concluir e verificar sua conta para assistir a partida.


Como New England Revolution e Los Angeles FC Chegam Para o Confronto


New England Revolution:
O time tem apresentado certa instabilidade, alternando vitórias e derrotas nos últimos jogos. No Gillette Stadium, a equipe tenta aproveitar o fator casa para somar pontos importantes na Major League Soccer. Lesões pontuais e suspensões podem impactar o desempenho, mas a equipe ainda busca se manter competitiva na tabela.


Los Angeles FC:
O Los Angeles FC chega em bom momento, com sequência de resultados positivos fora de casa. A equipe conta com boa eficiência ofensiva e defesa sólida, sendo um dos favoritos para vencer o duelo. Com jogadores-chave em forma e histórico recente favorável contra o New England Revolution, o time visitante aposta em controlar o jogo e explorar os contra-ataques.

Ver mais Ver menos

New England Revolution x Los Angeles FC: Palpite do Dia

Los Angeles FC Vence
Superbet logo
2.22
Apostar agora

As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.

+18. Aposte com responsabilidade.

Múltipla do Dia
Ferencvarosi TC - Qarabag
1
1.92
Besiktas - Eyüpspor
1
1.45
Manchester United - Arsenal
2
1.9
Múltipla
5.29
x
Aposta
20
=
Ganhos
105.79
Apostar agora

New England Revolution x Los Angeles FC: Escalações Oficiais

As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.

New England Revolution x Los Angeles FC: Confrontos Diretos

0 Vitórias
3 Empates
2 Vitórias
2023 Major League Soccer
Los Angeles FC
4 - 0
New England Revolution
2021 Friendlies Clubs
New England Revolution
1 - 1
Los Angeles FC
2021 Friendlies Clubs
Los Angeles FC
3 - 3
New England Revolution
2019 Major League Soccer
New England Revolution
0 - 2
Los Angeles FC
2018 Major League Soccer
Los Angeles FC
1 - 1
New England Revolution

Dê seu Palpite

Quem vai ganhar?
New England Revolution
Empate
Los Angeles FC

Jogo Responsável


Lembre-se sempre que apostas são uma forma de diversão. Busque respeitar o Jogo Responsável, definindo limites e evitando riscos que comprometam sua rotina. Aposte com consciência, aproveite os palpites e mantenha a diversão em primeiro lugar.

Ver mais Ver menos

Jogos do Dia

Mirassol
  • D
  • V
  • E
  • V
  • V
-
Cruzeiro
  • D
  • V
  • V
  • E
  • D

Cruzeiro Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Vila Nova
  • V
  • D
  • D
  • V
  • E
-
Goias
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V

Goias Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Malaga
  • V
  • D
  • V
  • V
  • E
-
Eibar
  • E
  • V
  • D
  • E
  • D

Malaga Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Metz
  • D
  • V
  • D
  • V
  • V
-
Strasbourg
  • E
  • E
  • D
  • V
  • D

Metz Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Internacional
  • D
  • V
  • E
  • D
  • D
-
Flamengo
  • V
  • V
  • D
  • E
  • D

Flamengo Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Volta Redonda
  • E
  • D
  • V
  • D
  • V
-
CRB
  • V
  • D
  • D
  • E
  • V

CRB Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
San Jose Earthquakes
  • V
  • D
  • D
  • E
  • D
-
San Diego
  • V
  • V
  • D
  • D
  • V

San Jose Earthquakes Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
Auxerre
  • D
  • D
  • V
  • V
  • D
-
Lorient
  • D
  • V
  • D
  • E
  • E

Auxerre Vence

Apostar agora
por: Superbet BR
UOL - Admin

Palpites