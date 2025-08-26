Assine UOL
Norwich
  • D
  • V
  • V
  • D
  • D
League Cup - United Kingdom
Carrow Road
Southampton
  • D
  • E
  • V
  • V
  • D
Norwich x Southampton: Palpite Odds Altas +6, +10, Onde Assistir, EFL Cup, 26/08

Publicado
26.08.2025
Atualizado em
26.08.2025
Tempo de leitura
3 min

Norwich x Southampton: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Copa da Liga Inglesa, que acontece nesta terça-feira (26/08), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Carrow Road, em Norwich, com transmissão da ESPN e Disney+.


O jogo é válido pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, também conhecida como Carabao Cup. As duas equipes ainda estão no começo da temporada, mas o retrospecto recente e o histórico do confronto direto nos últimos três anos mostram um jogo bem equilibrado, com poucas vitórias para ambos os lados.


Norwich x Southampton Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas


Nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no equilíbrio das equipes e no histórico de jogos com muitos gols. O Norwich tem um desempenho ofensivo superior (com uma média de 1.5 gols marcados por jogo), enquanto o Southampton tem um histórico de poucos gols marcados (0.9 por jogo). No entanto, os dois últimos confrontos entre eles terminaram em empates com muitos gols, o que sugere uma partida com o placar aberto.



  • 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 1.58

  • 🎯 Palpite: Dupla Hipótese: Norwich City ou Empate - odd 1.56

  • 🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Mais De 2.5 E Sim - odd 1.95


Palpites Alternativos Norwich x Southampton


Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Os palpites alternativos buscam explorar outros mercados, como quem marca o primeiro gol ou um cenário de jogo com poucos gols.



  • 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: Norwich City - odd 2.09

  • 🎯 Palpite: Handicap Asiático: Norwich City (+0.5) - odd 1.60

  • 🎯 Palpite: 1º Gol: Southampton FC - odd 1.87


💰 Norwich x Southampton: Palpites de Odds Baixas



  • 🔵 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.20

  • 🟢 Palpite: Dupla Hipótese: Norwich City ou Southampton FC - odd 1.29

  • 🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam: Sim - odd 1.58


⚖️ Norwich x Southampton: Palpites de Odds Médias



  • 🔵 Palpite: Resultado Final: Norwich City - odd 2.87

  • 🟢 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 3.50

  • 🟡 Palpite: Southampton FC E Sim (Ambos Os Times Marcam) - odd 3.97


🚀 Norwich x Southampton: Palpites de Odds Altas



  • 🔵 Palpite: Placar Exato 1 a 1 - odd 6.26

  • 🟢 Palpite: Placar Exato 2 a 2 - odd 10.99

  • 🟡 Palpite: Empate / Empate (Intervalo / Final do Jogo) - odd 5.67


Norwich x Southampton: Onde Assistir e Ficha do Jogo


O confronto entre Norwich e Southampton é uma oportunidade para as duas equipes avançarem na Copa da Liga. O histórico dos últimos jogos sugere que a partida será disputada e com a possibilidade de muitos gols. Ambas as equipes buscarão a vitória para se classificarem para a próxima fase.


📋 Informações Completas da Partida



  • ⚽ Confronto: Norwich City x Southampton FC - Copa da Liga

  • 📅 Data: 26/08/25

  • ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)

  • 🏟️ Local: Estádio Carrow Road, em Norwich

  • 📺 Transmissão: ESPN e Disney+


Como Norwich e Southampton Chegam Para o Confronto


O Norwich City chega para o jogo com um desempenho global de quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas nos últimos 10 jogos. O time tem uma média de 1.5 gols marcados e 1.4 gols sofridos por jogo. Além disso, 70% dos seus últimos 10 jogos tiveram mais de 2.5 gols.


O Southampton FC também tem um desempenho global de quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas nos últimos 10 jogos. O time tem uma média de 0.9 gols marcados e 1.4 gols sofridos por jogo. O Southampton tem um histórico de jogos com menos gols, com 50% de suas partidas terminando com menos de 2.5 gols.

Norwich x Southampton: Palpite do Dia

Empate
3.45
Norwich x Southampton: Confrontos Diretos

1 Vitórias
2 Empates
2 Vitórias
2023 Championship
Norwich
1 - 1
Southampton
2023 Championship
Southampton
4 - 4
Norwich
2021 Premier League
Southampton
2 - 0
Norwich
2021 Premier League
Norwich
2 - 1
Southampton
2019 Premier League
Norwich
0 - 3
Southampton

Jogo Responsável


As apostas esportivas podem ser uma forma de lazer, mas é fundamental entender que o jogo não é uma forma de ganhar dinheiro fácil ou de obter renda extra. Ele sempre envolve riscos, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.

