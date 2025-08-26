- D
- V
- V
- D
- D
- D
- E
- V
- V
- D
Norwich x Southampton: Palpite Odds Altas +6, +10, Onde Assistir, EFL Cup, 26/08
Norwich x Southampton: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Copa da Liga Inglesa, que acontece nesta terça-feira (26/08), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Carrow Road, em Norwich, com transmissão da ESPN e Disney+.
O jogo é válido pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, também conhecida como Carabao Cup. As duas equipes ainda estão no começo da temporada, mas o retrospecto recente e o histórico do confronto direto nos últimos três anos mostram um jogo bem equilibrado, com poucas vitórias para ambos os lados.
Norwich x Southampton Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas
Nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no equilíbrio das equipes e no histórico de jogos com muitos gols. O Norwich tem um desempenho ofensivo superior (com uma média de 1.5 gols marcados por jogo), enquanto o Southampton tem um histórico de poucos gols marcados (0.9 por jogo). No entanto, os dois últimos confrontos entre eles terminaram em empates com muitos gols, o que sugere uma partida com o placar aberto.
- 🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 1.58
- 🎯 Palpite: Dupla Hipótese: Norwich City ou Empate - odd 1.56
- 🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Mais De 2.5 E Sim - odd 1.95
Palpites Alternativos Norwich x Southampton
Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Os palpites alternativos buscam explorar outros mercados, como quem marca o primeiro gol ou um cenário de jogo com poucos gols.
- 🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: Norwich City - odd 2.09
- 🎯 Palpite: Handicap Asiático: Norwich City (+0.5) - odd 1.60
- 🎯 Palpite: 1º Gol: Southampton FC - odd 1.87
💰 Norwich x Southampton: Palpites de Odds Baixas
- 🔵 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.20
- 🟢 Palpite: Dupla Hipótese: Norwich City ou Southampton FC - odd 1.29
- 🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam: Sim - odd 1.58
⚖️ Norwich x Southampton: Palpites de Odds Médias
- 🔵 Palpite: Resultado Final: Norwich City - odd 2.87
- 🟢 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 3.50
- 🟡 Palpite: Southampton FC E Sim (Ambos Os Times Marcam) - odd 3.97
🚀 Norwich x Southampton: Palpites de Odds Altas
- 🔵 Palpite: Placar Exato 1 a 1 - odd 6.26
- 🟢 Palpite: Placar Exato 2 a 2 - odd 10.99
- 🟡 Palpite: Empate / Empate (Intervalo / Final do Jogo) - odd 5.67
Norwich x Southampton: Onde Assistir e Ficha do Jogo
O confronto entre Norwich e Southampton é uma oportunidade para as duas equipes avançarem na Copa da Liga. O histórico dos últimos jogos sugere que a partida será disputada e com a possibilidade de muitos gols. Ambas as equipes buscarão a vitória para se classificarem para a próxima fase.
📋 Informações Completas da Partida
- ⚽ Confronto: Norwich City x Southampton FC - Copa da Liga
- 📅 Data: 26/08/25
- ⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)
- 🏟️ Local: Estádio Carrow Road, em Norwich
- 📺 Transmissão: ESPN e Disney+
Como Norwich e Southampton Chegam Para o Confronto
O Norwich City chega para o jogo com um desempenho global de quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas nos últimos 10 jogos. O time tem uma média de 1.5 gols marcados e 1.4 gols sofridos por jogo. Além disso, 70% dos seus últimos 10 jogos tiveram mais de 2.5 gols.
O Southampton FC também tem um desempenho global de quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas nos últimos 10 jogos. O time tem uma média de 0.9 gols marcados e 1.4 gols sofridos por jogo. O Southampton tem um histórico de jogos com menos gols, com 50% de suas partidas terminando com menos de 2.5 gols.
Norwich x Southampton: Palpite do Dia
As odds estão sujeitas a alterações. Verifique as cotações atualizadas nas respectivas casas de apostas.
+18. Aposte com responsabilidade.
Norwich x Southampton: Escalações Oficiais
As escalações só estarão disponíveis perto do início do jogo.
Norwich x Southampton: Confrontos Diretos
Dê seu Palpite
Jogo Responsável
As apostas esportivas podem ser uma forma de lazer, mas é fundamental entender que o jogo não é uma forma de ganhar dinheiro fácil ou de obter renda extra. Ele sempre envolve riscos, e você pode acabar perdendo o valor que investiu. O principal é manter o autocontrole: defina um orçamento para suas apostas e jamais o ultrapasse, e nunca aposte para tentar recuperar o que perdeu. O jogo deve ser um passatempo. Se você sentir que está perdendo o controle, procure ajuda. Para mais informações, acesse o link de Jogo Responsável.
Jogos do Dia
- V
- V
- V
- V
- E
- V
- D
- V
- E
- V
Manchester United Vence
- V
- D
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- V
- V
FC Midtjylland Vence
- D
- D
- V
- E
- V
- V
- D
- D
- V
- V
- D
- V
- V
- D
- D
- D
- E
- V
- V
- D
- D
- V
- E
- V
- V
- E
- D
- D
- V
- V
- V
- V
- V
- D
- V
- V
- E
- D
- V
- D
Morocco Vence