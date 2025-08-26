Norwich x Southampton: Palpite Odds Altas +6, +10, Onde Assistir, EFL Cup, 26/08

Norwich x Southampton: veja o palpite com odds altas, prognóstico e onde assistir ao jogo da Copa da Liga Inglesa, que acontece nesta terça-feira (26/08), às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Carrow Road, em Norwich, com transmissão da ESPN e Disney+.

O jogo é válido pela segunda rodada da Copa da Liga Inglesa, também conhecida como Carabao Cup. As duas equipes ainda estão no começo da temporada, mas o retrospecto recente e o histórico do confronto direto nos últimos três anos mostram um jogo bem equilibrado, com poucas vitórias para ambos os lados.

Norwich x Southampton Palpite: Nossas 3 Melhores Dicas

Nossas dicas de apostas para esse confronto se baseiam no equilíbrio das equipes e no histórico de jogos com muitos gols. O Norwich tem um desempenho ofensivo superior (com uma média de 1.5 gols marcados por jogo), enquanto o Southampton tem um histórico de poucos gols marcados (0.9 por jogo). No entanto, os dois últimos confrontos entre eles terminaram em empates com muitos gols, o que sugere uma partida com o placar aberto.



🎯 Palpite: Ambos Os Times Marcam - Sim - odd 1.58

🎯 Palpite: Dupla Hipótese: Norwich City ou Empate - odd 1.56

🎯 Palpite: Total De Gols E Ambos Os Times Marcam - Mais De 2.5 E Sim - odd 1.95



Palpites Alternativos Norwich x Southampton

Se você busca uma aposta mais ousada, aqui estão algumas dicas alternativas que podem ter um bom retorno. Os palpites alternativos buscam explorar outros mercados, como quem marca o primeiro gol ou um cenário de jogo com poucos gols.



🎯 Palpite: Empate Anula Aposta: Norwich City - odd 2.09

🎯 Palpite: Handicap Asiático: Norwich City (+0.5) - odd 1.60

🎯 Palpite: 1º Gol: Southampton FC - odd 1.87



💰 Norwich x Southampton: Palpites de Odds Baixas



🔵 Palpite: Total de Gols: Mais de 1.5 - odd 1.20

🟢 Palpite: Dupla Hipótese: Norwich City ou Southampton FC - odd 1.29

🟡 Palpite: Ambos Os Times Marcam: Sim - odd 1.58



⚖️ Norwich x Southampton: Palpites de Odds Médias



🔵 Palpite: Resultado Final: Norwich City - odd 2.87

🟢 Palpite: Resultado Final: Empate - odd 3.50

🟡 Palpite: Southampton FC E Sim (Ambos Os Times Marcam) - odd 3.97



🚀 Norwich x Southampton: Palpites de Odds Altas



🔵 Palpite: Placar Exato 1 a 1 - odd 6.26

🟢 Palpite: Placar Exato 2 a 2 - odd 10.99

🟡 Palpite: Empate / Empate (Intervalo / Final do Jogo) - odd 5.67



Norwich x Southampton: Onde Assistir e Ficha do Jogo

O confronto entre Norwich e Southampton é uma oportunidade para as duas equipes avançarem na Copa da Liga. O histórico dos últimos jogos sugere que a partida será disputada e com a possibilidade de muitos gols. Ambas as equipes buscarão a vitória para se classificarem para a próxima fase.

📋 Informações Completas da Partida



⚽ Confronto: Norwich City x Southampton FC - Copa da Liga

📅 Data: 26/08/25



⏰ Horário: 15h45 (horário de Brasília)



🏟️ Local: Estádio Carrow Road, em Norwich



📺 Transmissão: ESPN e Disney+



Como Norwich e Southampton Chegam Para o Confronto

O Norwich City chega para o jogo com um desempenho global de quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas nos últimos 10 jogos. O time tem uma média de 1.5 gols marcados e 1.4 gols sofridos por jogo. Além disso, 70% dos seus últimos 10 jogos tiveram mais de 2.5 gols.

O Southampton FC também tem um desempenho global de quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas nos últimos 10 jogos. O time tem uma média de 0.9 gols marcados e 1.4 gols sofridos por jogo. O Southampton tem um histórico de jogos com menos gols, com 50% de suas partidas terminando com menos de 2.5 gols.