Norwich x Olympiakos: Palpite, Onde Assistir - Amistosos 2025 - 25/07

Norwich x Olympiakos: Confira os palpites para o jogo, saiba onde assistir ao vivo e as escalações oficiais.

O jogo serve de ajuste para as duas equipes, que buscam ritmo e observações antes do início de suas respectivas ligas.

O Norwich, da Championship inglesa, testa novos nomes, enquanto o Olympiakos segue trabalhando sua base para as competições europeias e gregas.

Norwich x Olympiakos Palpite - 3 Opções Para Você Apostar





Palpite 1 - Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.80 na Novibet







Palpite 2 - Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.85 na Novibet







Palpite 3 - Vitória do Olympiakos - odd pagando 2.20 na Novibet





Como se trata de amistoso, a tendência é de jogo mais aberto, sem tantas preocupações defensivas. Os técnicos testam formações e dão rodagem ao elenco, o que favorece apostas nos mercados de gols.

Ambas Marcam: Sim - odd pagando 1.80

Mesmo sendo equipes de ligas diferentes, o equilíbrio técnico é aceitável para um amistoso, e com escalações mais ofensivas, há boas chances de gols dos dois lados.

Além disso, amistosos costumam ter mudanças de ritmo e defesas mais expostas.

Total de Gols: Mais de 2.5 - odd pagando 1.85

Seguindo a lógica do jogo solto e de pré-temporada, o mais de 2.5 gols é uma linha natural para quem aposta nesse tipo de confronto.

Não é incomum vermos amistosos com placares movimentados, especialmente com substituições ao longo da segunda etapa.

Vitória do Olympiakos - odd pagando 2.20

Se a ideia for buscar valor na odd, o Olympiakos é mais estruturado e vem com base que costuma disputar competições europeias com regularidade.

Mesmo jogando fora da Grécia, o time tem elenco e organização tática superiores ao Norwich, que ainda está em adaptação para a nova temporada da segunda divisão inglesa.

Norwich x Olympiakos: Onde Assistir

O jogo pode ser transmitido em casas de apostas como Novibet, Superbet ou Bet365, através de suas plataformas de streaming.

Tudo o que precisa saber de Norwich x Olympiakos: